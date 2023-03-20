國民法官第4、第5案起訴：台中男子失蹤4年遭女友水泥封屍、新北單親媽媽枕頭悶死兒子
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這是全國第5件將由國民法庭審理的案件，第1件是台中姓業務員殺害施姓同事案，第2件是台中黃姓街友打死友人。第3件是台北的酒駕致死案。第4件是新北母親以枕頭悶死兒子。目前有3件都將在台中地方法院審理。
去年10月間，台中市神岡區某停業工廠發生一起桶屍命案，檢警調查後確認死者為4年前失蹤的陳姓男子。當時與陳男來往的34歲蔡姓女子被認定涉有重嫌，蔡女隨即遭檢方聲押獲准，今（20）日台中地檢署偵結，依殺人、遺棄屍體、詐欺、偽造文書等罪起訴蔡女。
去年10月19日，36歲許姓女子拿著枕頭悶殺6歲兒子致死後，輕生獲救，新北地檢署今日野依殺人罪起訴許女，這是新北地院轄區內國民法官法的首件案子。這兩件案子為全國是用國民法官的第4和第5案，目前5個案件中，有3件在台中，新北市和台北市各有1件。
陳男已失蹤4年，去年檢方羈押其女友
台中地檢署今天發布新聞稿表示，死者陳男於2019年3月失蹤，死者最後被家人看到時，陳男與蔡女一同外出並投宿中市七期的汽車旅館，但之後便消失不見，再也聯絡不上。2022年10月26日上午11時多，警方接獲民眾報案而在台中市神岡區一處廠房，發現遭水泥封蓋的男性屍體，當時經採集DNA比對，確認就是陳男的屍體。
警方報請台中地檢署檢察官指揮偵辦後，專案小組循線查出死者陳屍的廠房，於2019年間由陳男的前女友蔡女所承租，且當時蔡女有購買打漿電鑽、防水滲透的保潔墊、透明大塑膠袋等物，與陳男遭棄屍的相關物品相符。
檢警並查出，蔡女在陳男失蹤後，陸續盜用陳男行動電話，並以陳男的LINE帳號傳送訊息給陳男的女兒，並偽簽死者簽名偽造雙方債務糾紛達成和解的私文書，並冒簽死者簽名偽造雙方債務糾紛達成和解之私文書；蔡女也因涉案程度升高，由關係人改列為殺人或棄屍案「被告」，限制出境、出海。
加上殺人棄屍恐非一人能夠獨力完成，檢方當時認定蔡女有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞，2022年11月間檢方向法院聲請羈押禁見獲准。
全案經檢方偵辦後，針對相關事證，認定蔡女涉嫌殺人、遺棄屍體、偽造私文書、詐欺得利未遂及盜用他人電信設備通信等罪嫌明確，今天向台中地方法院依國民法官法提起公訴。
新北母親悶死兒子
去年10月19日，許女拿著枕頭悶殺6歲兒子致死後，留下遺書輕生獲救，檢方調查後依殺人罪嫌將許女起訴。
綜合媒體報導，當時6歲男童剛上小學一年級，但無故3天未到校，校方連繫不上後，透過其他家屬報案。警方到他們家中破門，36歲的女子躺在男童身邊，頸部、胸口都有刀傷，男童則口吐白沫已無生命跡象，女子送醫後救回一命。
女子就醫後清醒，面對警方訊問坦承親手悶死兒子，警方也在許女的平板電腦裡，發現許女寫下因為生活困苦，收入不穩定又失業，可能因此才會帶著兒子走上絕路。許女與前夫2021年離婚後，與對方約定每隔1至2周照顧6歲兒子，未料許女去年遇上裁員，經濟陷入困頓，又認為前夫外遇，感情、生活不順遂因此決定帶兒子走上絕路。
檢方後來將許女送精神鑑定，許女被診斷有憂鬱症，但不影響行為能力。今天依殺人罪起訴。
適用國民法官的目前共5案，3案都在台中
這也是國民法官法上路後，第4件和第5件由國民法庭審理的案件，第1件是台中地院審理的黃姓業務員殺害施姓同事案，第2件也是在台中，是1位黃姓街友打死友人的殺人案件。第3件則是台北發生的酒駕致死，公共危險罪案件。目前僅有第1案已經召開準備程序庭，接下來也將進入國民法官的選任程序。
各地方法院將從「備選國民法官複選名單」中，隨機抽選出候選國民法官，在選任前30天通知候選者，到法院參加選任程序，到法院接受負責該案的法官、檢察官和辯護人訊問，排除後將選出6位國民法官，1至4位的備位國民法官，和3名職業法官一起審理此案。
依以往模擬法庭經驗，審判前檢、辯必須相互開示卷證、交換書狀，法院也要先開準備程序庭，整理爭點、證據能力、檢辯聲請調查證據、擬定審理計畫等，最快可能要2至3個月，才會進入國民法官選任程序。這是全國第5件
司法院估算，第2階段（2023年1月1日至2025年12月31日）的案件預估每年300件，第2階段（2026年1月1日以後）加入後，預估可能擴增到每年600件。
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核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。