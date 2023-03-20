國民法官第4、第5案起訴：台中男子失蹤4年遭女友水泥封屍、新北單親媽媽枕頭悶死兒子

去年10月間，台中市神岡區某停業工廠發生一起桶屍命案，檢警調查後確認死者為4年前失蹤的陳姓男子。當時與陳男來往的34歲蔡姓女子被認定涉有重嫌，蔡女隨即遭檢方聲押獲准，今（20）日台中地檢署偵結，依殺人、遺棄屍體、詐欺、偽造文書等罪起訴蔡女。

去年10月19日，36歲許姓女子拿著枕頭悶殺6歲兒子致死後，輕生獲救，新北地檢署今日野依殺人罪起訴許女，這是新北地院轄區內國民法官法的首件案子。這兩件案子為全國是用國民法官的第4和第5案，目前5個案件中，有3件在台中，新北市和台北市各有1件。

陳男已失蹤4年，去年檢方羈押其女友

台中地檢署今天發布新聞稿表示，死者陳男於2019年3月失蹤，死者最後被家人看到時，陳男與蔡女一同外出並投宿中市七期的汽車旅館，但之後便消失不見，再也聯絡不上。2022年10月26日上午11時多，警方接獲民眾報案而在台中市神岡區一處廠房，發現遭水泥封蓋的男性屍體，當時經採集DNA比對，確認就是陳男的屍體。

警方報請台中地檢署檢察官指揮偵辦後，專案小組循線查出死者陳屍的廠房，於2019年間由陳男的前女友蔡女所承租，且當時蔡女有購買打漿電鑽、防水滲透的保潔墊、透明大塑膠袋等物，與陳男遭棄屍的相關物品相符。

檢警並查出，蔡女在陳男失蹤後，陸續盜用陳男行動電話，並以陳男的LINE帳號傳送訊息給陳男的女兒，並偽簽死者簽名偽造雙方債務糾紛達成和解的私文書，並冒簽死者簽名偽造雙方債務糾紛達成和解之私文書；蔡女也因涉案程度升高，由關係人改列為殺人或棄屍案「被告」，限制出境、出海。

加上殺人棄屍恐非一人能夠獨力完成，檢方當時認定蔡女有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞，2022年11月間檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

全案經檢方偵辦後，針對相關事證，認定蔡女涉嫌殺人、遺棄屍體、偽造私文書、詐欺得利未遂及盜用他人電信設備通信等罪嫌明確，今天向台中地方法院依國民法官法提起公訴。

新北母親悶死兒子

去年10月19日，許女拿著枕頭悶殺6歲兒子致死後，留下遺書輕生獲救，檢方調查後依殺人罪嫌將許女起訴。

綜合媒體報導，當時6歲男童剛上小學一年級，但無故3天未到校，校方連繫不上後，透過其他家屬報案。警方到他們家中破門，36歲的女子躺在男童身邊，頸部、胸口都有刀傷，男童則口吐白沫已無生命跡象，女子送醫後救回一命。

女子就醫後清醒，面對警方訊問坦承親手悶死兒子，警方也在許女的平板電腦裡，發現許女寫下因為生活困苦，收入不穩定又失業，可能因此才會帶著兒子走上絕路。許女與前夫2021年離婚後，與對方約定每隔1至2周照顧6歲兒子，未料許女去年遇上裁員，經濟陷入困頓，又認為前夫外遇，感情、生活不順遂因此決定帶兒子走上絕路。

檢方後來將許女送精神鑑定，許女被診斷有憂鬱症，但不影響行為能力。今天依殺人罪起訴。

適用國民法官的目前共5案，3案都在台中

這也是國民法官法上路後，第4件和第5件由國民法庭審理的案件，第1件是台中地院審理的黃姓業務員殺害施姓同事案，第2件也是在台中，是1位黃姓街友打死友人的殺人案件。第3件則是台北發生的酒駕致死，公共危險罪案件。目前僅有第1案已經召開準備程序庭，接下來也將進入國民法官的選任程序。

各地方法院將從「備選國民法官複選名單」中，隨機抽選出候選國民法官，在選任前30天通知候選者，到法院參加選任程序，到法院接受負責該案的法官、檢察官和辯護人訊問，排除後將選出6位國民法官，1至4位的備位國民法官，和3名職業法官一起審理此案。

依以往模擬法庭經驗，審判前檢、辯必須相互開示卷證、交換書狀，法院也要先開準備程序庭，整理爭點、證據能力、檢辯聲請調查證據、擬定審理計畫等，最快可能要2至3個月，才會進入國民法官選任程序。這是全國第5件

司法院估算，第2階段（2023年1月1日至2025年12月31日）的案件預估每年300件，第2階段（2026年1月1日以後）加入後，預估可能擴增到每年600件。

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核稿編輯：翁世航