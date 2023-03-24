造成婚姻破裂的一方沒資格提請離婚？大法官判決「原則合憲，部分違憲」是什麼意思？
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大法官解釋，婚姻會難以維持往往是有諸多因素如個性、生活習慣、和財務問題長期累積，也就是「冰凍三尺，非一日之寒」。釋憲後，假設雙方都有責任，法官不需要再去判斷誰責任比較重，雙方都可以提請離婚。
高姓與方姓2名已婚男子出軌，甚至和外遇對象同居生子，因此想要與妻子離婚，然而法院以「有責配偶不得訴請離婚」為由駁回。兩男對此不滿，高男主張，婚姻自由應包含「離婚自由」，因為婚姻與人格健全發展及人性尊嚴緊密關聯，一旦一方喪失這些因素，應給予離婚自由，否則將於婚姻中喪失人格，違反人性尊嚴。方男主張，法律無法強迫或強制老公必須一直愛著老婆，以法條強行綑綁不相愛的2人不能離婚，並無必要性，有違比例原則。
另外還有過去處理多件離婚官司的家事法官，也認為憲法尊重個人人格自由與追求幸福，也就是不只保障天下有情人終成眷屬，也該保障世間眾怨偶好好分手不再痛苦，因此現行規定似乎有違憲的疑義，共同提起釋憲。然而也有人主張，若允許在婚姻關係中犯錯、該負責的人也可以提起離婚，恐怕會造成許多「外遇者」，傷害了配偶還能輕鬆擺脫婚姻，這樣恐怕無法讓社會大眾所接受。
憲法法庭今（24）日對此作出判決，大法官們認為，《民法》相關規定原則上合憲，但仍有部分因為可能在個案中會發生過於苛刻的情況而違憲，必須修正相關法令。
怎樣才能訴請離婚？
能夠向法院提出離婚的事由真的是非常多樣，除了外遇、家暴虐待以外，曾經也有人真的是因為婚姻中沒有性生活而導致感情崩塌，不過要上法院來訴請離婚還是有一定的要件，現行《民法》第1052條第1項規定要件包括：
- 重婚
- 通姦
- 不堪同居虐待
- 虐待對方直系親屬
- 惡意遺棄
- 殺害
- 不治惡疾
- 重大精神病
- 生死不明及故意犯罪（判刑6月確定）
第2項則規定，有該條第 1 項規定以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。同條項但書規定：「其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」例如假如有一方外遇，是導致婚姻破裂主因，外遇的那個人，就不能提起離婚，僅有沒外遇的那方可提請離婚，此項但書正是本次釋憲案的爭點。
「但書」的立法目的是公平，若讓對婚姻破綻要負較大責任的一方可以提離婚，等於是承認可以隨意離婚、破壞婚姻秩序。
而假設雙方都有責任和過失呢？2006年，最高法院第5次民事庭會議提出解釋，如果碰到雙方都有該為婚姻破裂負責之處，此時，法官便需要比較其中責任孰輕孰重，責任較輕的一方，才能請求離婚。
不過這種規定，也造成當夫妻為了離婚鬧上法庭，想離婚的一方，勢必要在法庭上拚命指責對方，試圖說服法官，造成婚姻無法維持是對方的責任。而不想離婚的一方，也必須拚命說對方的不是，試圖將婚姻難以維持的責任歸咎於對方，以說服法官，婚姻破裂是對方的責任比較大，要求法官駁回對方的離婚請求。
而雖說「清官難斷家務事」，然而根本不認識兩的人的法官，還是得從雙方移出的證據中，就這段難以維持的婚姻，比較雙方責任誰高誰低，做出裁決。如果法官判斷，提起離婚的原告方責任較大，則將強制這段「難以維持」的婚姻，不能離婚，還是必須「繼續維持」下去。
大法官「原則合憲，部分違憲」是在說什麼？
憲法法庭大法官認為，《民法》第1052條第2項但書的規定，大原則上沒有違憲，但有部分過於苛刻，必須修正。
大法官的判決說明，現在的規定是，不分婚姻發生重大變故後已經過了多久，或無法維持婚姻事由（例如外遇）已持續相當時間，統統不許「有責一方」訴請離婚，等於完全剝奪他們離婚的機會，可能會導致對離婚個案過苛的結果，與憲法保障婚姻自由意旨不符。
大法官解釋，婚姻會出現難以維持的情況，往往是因為有諸多因素例如個性、生活習慣、感情和財務狀況等問題長期累積，也就是「冰凍三尺，非一日之寒」，婚姻破裂原因和「可歸責」的情況非常複雜，在現行的制度下，假如唯一有責任或責任較重的那方，就不能提請離婚，這樣保障的婚姻也只是個外在形式，已經不具備雙方互愛、互相依扶持依存的實質內涵。
大法官也認為，完全剝奪有責一方的離婚權之後，這樣的婚姻就算繼續存續，等於是強迫雙方繼續面對已經水火不容的彼此，甚至對這婚姻中的未成年子女身心健全發展造成傷害。在某些個案中，顯然有過於苛刻的狀況，因此「想要離婚的權利」和憲法保障的「無責任者想繼續維持婚姻的權利」之間，必須重新思考如何取得平衡。
大法官表示，未來修法時，可參考國外立法例，檢討民法裁判離婚的規定是否採取「分居」制度，並明定一定期間如果沒有共同生活的事實，可以做為裁判離婚的要件。至於要認定多久後才能離婚，屬立法自由。
而為避免放寬離婚原因造成不良後果，可引進「苛刻條款」，例如為了未成年子女的利益，有必要繼續維持婚姻，或拒絕離婚的一方可能因為離婚而陷入極端苛刻的困境，即使婚姻已破裂，仍不得離婚。
假如法務部未在2年內提出相關修法或是立法院沒通過修法，法院未來遇到離婚訴訟，可根據憲法法庭對本案的判決，做出相應的裁判。而原本提出釋憲的2位當事人，可以在聲請再審，不過因為目前原本的法令還沒有失效，不一定會被受理，等到2年後若有新的法令出爐，可能會有不同的判決結果。
法務部則表示，對於憲法法庭今天判決民法第1052條第2項但書規定原則合憲，法務部肯定憲法法庭維護憲法保障婚姻自由之用心。至於判決另外認為個案過苛而部分違憲一事，法務部予以尊重，並將依照判決意旨，自判決宣示日起2年內積極研議修法。
這樣的釋憲結果會產生什麼影響？以後雙方責任不分輕重，都可以提請離婚
司法院書記廳廳長許辰舟解釋，其實本次釋憲結果，最大的影響，就是推翻了2006年最高法院第5次民事庭會議提出的解釋，假設雙方對婚姻破裂都有責任，那法官就不需要再去判斷誰的責任比較重，雙方都可以提請離婚，這也等於是稍微「放寬」了訴請離婚的權利。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。