造成婚姻破裂的一方沒資格提請離婚？大法官判決「原則合憲，部分違憲」是什麼意思？

高姓與方姓2名已婚男子出軌，甚至和外遇對象同居生子，因此想要與妻子離婚，然而法院以「有責配偶不得訴請離婚」為由駁回。兩男對此不滿，高男主張，婚姻自由應包含「離婚自由」，因為婚姻與人格健全發展及人性尊嚴緊密關聯，一旦一方喪失這些因素，應給予離婚自由，否則將於婚姻中喪失人格，違反人性尊嚴。方男主張，法律無法強迫或強制老公必須一直愛著老婆，以法條強行綑綁不相愛的2人不能離婚，並無必要性，有違比例原則。

另外還有過去處理多件離婚官司的家事法官，也認為憲法尊重個人人格自由與追求幸福，也就是不只保障天下有情人終成眷屬，也該保障世間眾怨偶好好分手不再痛苦，因此現行規定似乎有違憲的疑義，共同提起釋憲。然而也有人主張，若允許在婚姻關係中犯錯、該負責的人也可以提起離婚，恐怕會造成許多「外遇者」，傷害了配偶還能輕鬆擺脫婚姻，這樣恐怕無法讓社會大眾所接受。

憲法法庭今（24）日對此作出判決，大法官們認為，《民法》相關規定原則上合憲，但仍有部分因為可能在個案中會發生過於苛刻的情況而違憲，必須修正相關法令。

怎樣才能訴請離婚？

能夠向法院提出離婚的事由真的是非常多樣，除了外遇、家暴虐待以外，曾經也有人真的是因為婚姻中沒有性生活而導致感情崩塌，不過要上法院來訴請離婚還是有一定的要件，現行《民法》第1052條第1項規定要件包括：

重婚

通姦

不堪同居虐待

虐待對方直系親屬

惡意遺棄

殺害

不治惡疾

重大精神病

生死不明及故意犯罪（判刑6月確定）

第2項則規定，有該條第 1 項規定以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。同條項但書規定：「其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」例如假如有一方外遇，是導致婚姻破裂主因，外遇的那個人，就不能提起離婚，僅有沒外遇的那方可提請離婚，此項但書正是本次釋憲案的爭點。

「但書」的立法目的是公平，若讓對婚姻破綻要負較大責任的一方可以提離婚，等於是承認可以隨意離婚、破壞婚姻秩序。

而假設雙方都有責任和過失呢？2006年，最高法院第5次民事庭會議提出解釋，如果碰到雙方都有該為婚姻破裂負責之處，此時，法官便需要比較其中責任孰輕孰重，責任較輕的一方，才能請求離婚。

不過這種規定，也造成當夫妻為了離婚鬧上法庭，想離婚的一方，勢必要在法庭上拚命指責對方，試圖說服法官，造成婚姻無法維持是對方的責任。而不想離婚的一方，也必須拚命說對方的不是，試圖將婚姻難以維持的責任歸咎於對方，以說服法官，婚姻破裂是對方的責任比較大，要求法官駁回對方的離婚請求。

而雖說「清官難斷家務事」，然而根本不認識兩的人的法官，還是得從雙方移出的證據中，就這段難以維持的婚姻，比較雙方責任誰高誰低，做出裁決。如果法官判斷，提起離婚的原告方責任較大，則將強制這段「難以維持」的婚姻，不能離婚，還是必須「繼續維持」下去。

大法官「原則合憲，部分違憲」是在說什麼？

憲法法庭大法官認為，《民法》第1052條第2項但書的規定，大原則上沒有違憲，但有部分過於苛刻，必須修正。

大法官的判決說明，現在的規定是，不分婚姻發生重大變故後已經過了多久，或無法維持婚姻事由（例如外遇）已持續相當時間，統統不許「有責一方」訴請離婚，等於完全剝奪他們離婚的機會，可能會導致對離婚個案過苛的結果，與憲法保障婚姻自由意旨不符。

大法官解釋，婚姻會出現難以維持的情況，往往是因為有諸多因素例如個性、生活習慣、感情和財務狀況等問題長期累積，也就是「冰凍三尺，非一日之寒」，婚姻破裂原因和「可歸責」的情況非常複雜，在現行的制度下，假如唯一有責任或責任較重的那方，就不能提請離婚，這樣保障的婚姻也只是個外在形式，已經不具備雙方互愛、互相依扶持依存的實質內涵。

大法官也認為，完全剝奪有責一方的離婚權之後，這樣的婚姻就算繼續存續，等於是強迫雙方繼續面對已經水火不容的彼此，甚至對這婚姻中的未成年子女身心健全發展造成傷害。在某些個案中，顯然有過於苛刻的狀況，因此「想要離婚的權利」和憲法保障的「無責任者想繼續維持婚姻的權利」之間，必須重新思考如何取得平衡。

大法官表示，未來修法時，可參考國外立法例，檢討民法裁判離婚的規定是否採取「分居」制度，並明定一定期間如果沒有共同生活的事實，可以做為裁判離婚的要件。至於要認定多久後才能離婚，屬立法自由。

而為避免放寬離婚原因造成不良後果，可引進「苛刻條款」，例如為了未成年子女的利益，有必要繼續維持婚姻，或拒絕離婚的一方可能因為離婚而陷入極端苛刻的困境，即使婚姻已破裂，仍不得離婚。

假如法務部未在2年內提出相關修法或是立法院沒通過修法，法院未來遇到離婚訴訟，可根據憲法法庭對本案的判決，做出相應的裁判。而原本提出釋憲的2位當事人，可以在聲請再審，不過因為目前原本的法令還沒有失效，不一定會被受理，等到2年後若有新的法令出爐，可能會有不同的判決結果。

法務部則表示，對於憲法法庭今天判決民法第1052條第2項但書規定原則合憲，法務部肯定憲法法庭維護憲法保障婚姻自由之用心。至於判決另外認為個案過苛而部分違憲一事，法務部予以尊重，並將依照判決意旨，自判決宣示日起2年內積極研議修法。

這樣的釋憲結果會產生什麼影響？以後雙方責任不分輕重，都可以提請離婚

司法院書記廳廳長許辰舟解釋，其實本次釋憲結果，最大的影響，就是推翻了2006年最高法院第5次民事庭會議提出的解釋，假設雙方對婚姻破裂都有責任，那法官就不需要再去判斷誰的責任比較重，雙方都可以提請離婚，這也等於是稍微「放寬」了訴請離婚的權利。