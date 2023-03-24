台大婦產科醫師下藥迷昏受害者性侵，范雲指控醫院和校方鑽法律漏洞卸責縱放

立委范雲今（24）日陪同3位性侵被害人舉行記者會，會中指控台大醫學院1名鄭姓婦產科醫師，疑似下藥迷姦性侵多位女性，然而被害人向台大申訴後，台大以被害人是「執行職務」為由，拒絕處理，她呼籲台大儘速調查與懲處，不要再卸責。

范雲表示，狼醫總是單獨約被害者到同一間餐廳，受害者中途上廁所回來喝了桌上的飲料後就「斷片」失去記憶，醒來時人已經在汽車旅館，而加害者就在身旁；然而此事在申訴後，台大院方和校方互推責任，更認為受害者是因公和醫生聚餐，所以在上班時間內受害應該向自己的雇主申訴；范雲認為這也表示法律有漏洞，但台大不應該繼續縱容這樣的人。

多位被害者控：約餐廳吃飯，離開上廁所飲料就被下藥

被害者A表示，自己在2022年6月6日，和台大婦產科的鄭醫師到松江路上的丼屋餐廳，用餐期間差不多到第二道菜時，他去上廁所，因正逢生理期，如廁時間較長 。回座後鄭醫師跟他乾了一杯紅酒，並向店員要求把綠茶換為開水；之後發生的事「完全失去記憶，醒來發現自己已全身脫光，躺在薇閣摩鐵的房間裡。」

被害者A表示，從事醫療相關產業的7年，他交際應酬均有節制，從未喝醉或因其他原因失去意識，因此深知自己是在非自願的情況下遭受性侵害，事發後憤而向鄭醫師提告。提告後，鄭醫師委任律師來信希望面談解決，他隨後發現鄭醫師是「故技重施」，自己不是個案，早有其他女性受害，甚至連餐廳及摩鐵路線都相同。

被害者A表示，鄭醫師對於自己所犯下的惡行，不僅沒有悔意，更因其在醫界的身分地位及對業界巨大的影響力，讓他每日遭受到異樣眼光，及部分同行間「檢討被害人」的與論壓力，因此失眠、自責、對身體的羞恥感等等，每天都經歷極大的身心折磨。



被害者B則表示，自己是在2021年1月30日，鄭醫師假藉要了解金融商品為由，單獨他到松江路的丼屋餐廳吃飯詳聊，當時餐廳只有兩桌客人，另一桌是家庭聚餐，鄭醫師帶了兩瓶紅酒，他喝了兩、三杯就去上洗手間，結果上完洗手間出來，隔壁桌的阿姨在廁所門口等待，

「然後阿姨問我，我跟同桌的男性熟嗎？我說不是很熟，怎麼了嗎？那個阿姨說，他看到我同桌的男性在我紅酒裡下了藥，與阿姨同桌一起用餐的媽媽也看到了，當時我嚇壞了，我回到座位完全不敢碰面前的食物跟酒。 鄭醫師看到我回來，原本坐在我對面，特地坐到我右邊，一直盧我喝掉我面前的那杯紅酒，我藉故胃痛不喝，但鄭醫師硬是一直盧我，要我喝一口也好。我心裡非常害怕，於是偷偷傳簡訊給我閨蜜「救我」兩個字，閨蜜也很機警，立刻打電話給我，於是我就藉由那通電話聲稱閨蜜生日要趕著離開，順勢逃離了餐廳。當時心有餘悸！心情久久無法平復。」

被害者B表示，身為台大婦產科權威，竟然利用權勢與醫師對藥品的專業做出這種事真的太可惡，還有許多受害人因為害怕不敢出面，因為鄭醫師常常都宣稱他人脈極廣，其中包括檢調單位，導致許多受害人害怕被報復或怕失去工作所以不敢張揚，受害人數遠比所知的更多，為了防止再有人慘遭鄭醫師毒手，他才決定出面控訴，希望未來不要再有人受害。

被害者C則表示，自己是在2021年4月12日，與鄭醫師到井屋日本料理吃飯，這是2人第3次一起吃飯。回想起來發現，之前2次鄭醫師都在測試他的酒量；然而當天只記得吃了前2道菜，就不記得後面的菜色了，清醒時卻是躺在床上。

他醒來後非常驚恐的問鄭醫師為何自己會在這，鄭回答說「你喝醉了只能帶你來Motel」，接著鄭就說要去廁所，要他先休息，他趕緊找手機，因為有和友人說餐敘約9:30結束，接到友人打來的電話，友人表示一直聯絡不到，所以一直不停的打。

被害者C說，也不知自己怎麼走出房間，在走道上看到有人過來他問這是那裡，對方回說是薇閣motel，後來跌跌撞撞走到大門口等友人來接，當時朋友直覺認為他被下藥，因為當時自己的眼神渙散語無倫次，無法完整回答任何問題，當下立即檢查衣著是否完整。

然後被害者C思考後並沒有去報警，因為友人認為，鄭是台大醫院有聲望的人，肯定不會有人採信他的指控，因此做罷，直到2022年8月看到新聞報導，才得知原來自己不是第一位受害者，因此決定出面。

立委控台大回應「推開被害者」：請您向雇主申訴

范雲表示，當自己向餐廳業者要求提供監視錄影畫面時，業者竟稱監視器是「裝飾用」，置身事外的態度是不知情或有其他理由不得而知，社會環境不友善令人憂心。然而台大的消極不作為更令人心寒。

被害者A小姐就說，自己事發後向台大醫院提出申訴，台大醫院移請台灣大學處理，台大性騷擾防治委員會受理調查後，認定被害人在案發當時，正在執行職務，不適用《性騷擾防治法》而決議不受理，且在公文中告知A應依《性別工作平等法》「向您自己的雇主提出申訴」，不進行後續處理。

范雲認為，事件發生在被害者下班期間，是否為「執行職務」應該搜集更多資訊才能加以判斷，例如當天雇主是否給予加班費、聚餐餐費是由誰出等，然而台大對於這些事實證據，都未盡到調查之責。



且依照《國立台灣大學性騷擾防治要點》規範，台大性騷擾防治委員會如不受理申訴，應敘明理由，並副知台北市政府。但台大給A小姐的公文，只有副知給台大自己的考訓組和性別平等教育委員會，完全沒通知本案權責機關台北市政府。



另外公文中應該告知申訴人如果不服，應於通知到達30日內，向台北市政府提出再申訴，但公文沒看到教示條款，公文最後一段提及「涉案人係本校教師，未來若本案構成刑事案件，將依本校教師懲處案件處理作業規定辦理」。

范雲表示，實際上依《國立台灣大學教師懲處案件處理作業流程》所示，教育部曾函示外界，採「高道德標準」檢視教師行為，因此教師涉刑事案件，判決未確定前，學校也應本於權責就涉案教師是否有違《教師法》情事進行查證，並提教師評審委員會審議；若教師涉性侵害或性騷擾、性霸凌，且情節重大，更應召開教評會先予停聘並靜候調查。本案A小姐申訴涉及性侵害，從未提至教評會審議，「台大是忘記了嗎還是？」



范雲質疑，台大是不懂處理程序，還是只想急忙撇清責任，台大的醫師兼教授一再犯案，「難道不是台大這種縱容的態度鼓勵出來的？」

性騷擾在上班時發生，不同公司的加害者就很難被懲處