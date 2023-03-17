憂違信賴保護，台大教務會議通過、14名在職專班畢業生將可換成未加註「在職專班」證書

台灣大學在上學期教務會議中，決議在所有碩士在職專班的學位證書上，加註「在職專班」文字，但有在校學生認為有違信賴保護原則。對此，台大在今（17）日的教務會議中，通過讓111學年以前入學學生沿用過去做法，112學年度入學者才適用規定，14名已被加註的在職專班學生則可以將證書換為未加註的版本。

在國發所在職專班接連爆出學術倫理爭議後，台大於111學年度第1學期的教務會議中做成決議，要在碩士在職專班的學位證書上，全面加註「在職專班」的文字，當時尚未加註的共有13個系所。據了解，後續有在職專班在學學生向台大研究生協會陳情，認為在招生時並未說明要加註，現在加註恐有違信賴保護原則。

因此，共9名學生代表在今日的教務會議中提案，認為為了保障在職專班的在校生權益，同時兼顧上次教務會議決議的效力，針對上次教務會議前，學位證書沒有註記在職專班文字的13個系所，應擬定落日條款，沿用其入學學年適用的學位名稱。這13個在職專班系所，分別為政治系、國發所、臨醫所、土木系、環工所、工工所、生傳系、流預所、資工系、台大-復旦班、分醫所、健管所。

據與會人士轉述，在今日的教務會議上，與會代表對此案並無異議，因此該提案通過。而在上次教務會議與這次教務會議之間，這13個系所共有14名在職專班學生畢業，他們將可以把畢業證書換為不印有「在職專班」文字的版本。而凡是111學年度入學的13個系所學生，都可以遵循既有規定，不在證書上加註，112學年度入學者才適用規定。

政治系支持「完整註記」，讓證書更有尊嚴

雖然要加註「在職專班」的規定已通過且開始實施，但仍有與會的學院代表，說明各系所對畢業證書加註的看法。據與會人士轉述，有建議不加註的學系指出，該系學生表達加註在職專班會影響求職的權益，且學生修業規定幾乎與一般生一樣。但另一方面，又有其他系所指出，其在職專班的課程規劃設計和理學碩士（M.S.）完全不一樣，因此建議加註。

台大管院與會代表說明，學生和老師都反對「台大-復旦EMBA境外專班」加註，因為該學位在國外也都公認在職才會去唸，再加註「在職專班」是疊床架屋。

政治學系是13個學系中，唯一在上次會議裡建議加註「在職專班」的學系，據了解，該系代表強調，「加註」的概念不妥當，應該要稱「完整註記」，而政治系會積極投入在職專班的品質，讓畢業證書更有尊嚴。

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核稿編輯：楊士範