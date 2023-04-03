紐約UNIQLO總部品牌公關工作分享：這裡預算多、分工細，要不斷溝通不能一次搞定
我們想讓你知道的是
我的完整職稱就是PR Coordinator，一開始以為這邊公關會跟台灣不一樣，結果其實是差不多的——只是全部換成英文，每天寫好幾十封電子郵件都是家常便飯，但其實有Grammarly跟多看別人怎麼寫郵件很快就能上手。我在紐約當時尚公關一天的工作日常如下：
不知不覺來紐約UNIQLO總部上班也快兩個月了，這兩個月時間真的像是用飛的，每天踩著Soho的石頭路，呼吸著新鮮的時尚空氣真的蠻開心！雖然很忙碌，但因為是之前做過的品牌很熟悉，所以適應期非常短，一上班就開工，在這邊分享一下最近工作體驗分享，希望能幫助來紐約工作的朋友。
工作內容
雖然我是學生，只能做Part Time Worker算時薪，但每天都上班的我，完整職稱就是PR Coordinator，並不是Intern，所以我對自己的期待是能像以前台灣公關工作一樣全權負責。
一開始以為這邊公關會跟台灣不一樣，結果其實是差不多的——只是全部換成英文——所以口說與英聽要非常好，每天寫好幾十封電子郵件都是家常便飯，但其實有Grammarly跟多看別人怎麼寫郵件很快就能上手，一天的工作日常如下：
- 處理媒體造型師Influencer的需求
這個工作其實不難，但很煩瑣，每天真的都會有好幾封郵件要來借衣服或想要被贊助衣服，我就要像穿著PRADA的惡魔小安一樣找Sample，或是衝去店舖抓衣服，有一次穿睡衣在家上班突然被叫去第五大道拿衣服寄送到LA也是很特別的體驗。
- 包裝禮物寄FEDEX
因為在紐約沒有實習生，許多禮物寄送就是我本人要負責，最高紀錄一天包了30份包裹，寄給美國所有不同地方的超級大明星／造型師／編輯（看到名單真的傻眼），雖然沒有親自看到他們，但我都是用充滿愛的態度折衣服與貼包裝紙！
- Sample Room整理
每一季會有超多Sample，收到要拆箱整理乾淨，並且使用Launchmetrics系統，好險以前在實習時就練就一身扛衣服的好功力，做公關真的要時常健身保持體力，不然做不來。
- 直播與公關活動支援
因為我負責直播，所以會負責每一次的內容發想，請同事找Influencer，請不同部門協助宣傳，找商品之類的。如果有公關活動也是要幫忙跑腿，找衣服Sample，整理資料等。
- 公關報告
通常每週五都要準備公關週報給所有高層，要整理露出數字，成效，重點的媒體訪問結果之類的，其實只要抓好數字對比，找到數字變化原因解釋就沒問題啦，用字精簡讓主管們快速閱讀重點！
分工細預算多
這邊真的分工超細，以前在台灣我一個人可能要做聯名、直播、公關活動、Influencer，像楊紫瓊一樣每天到不同宇宙練功，但美國其實分工很細，像一場直播有不同的攝影師、化妝師、髮型師，甚至還有場佈花卉設計師！每個人各司其職，但相對的一場直播與公關活動預算也比台灣多很多，所以頻次就不會那麼頻繁。
分工多其實工作起來更累，你要跟更多的人溝通確保他們都到位，而不能直接找一個人搞定！
會議很多
這邊的會議真的超！多！
我剛來就被會議給嚇到，每週固定跟公關公司開會，組裡還每個禮拜都會有Touchbase，因為分工很細，所以每週跟不同部門也是整天都要開會來更新資訊，還要跟總部開會，身為討厭會議的我都會盡量縮短我主持的會議，講重點讓大家有時間去工作。
文化差異
美國人不太外出認真吃午餐！以前在台灣每天中午最開心跟同事去吃滷肉飯聊八卦，買可不可熟成紅茶下午繼續奮鬥，但美國人幾乎每個人中午都是去外帶沙拉或是墨西哥捲餅，在餐桌上快速解決，讓我很難跟同事聊天成為朋友。
於是後來我決定也開始帶便當，每天中午都會在大餐桌上看有沒有認識的同事在，雖然他們講話速度飛快（我已經算英文口說很好），也要跟聊一下我不懂的話題，藉由多聊天認識加深關係，讓未來工作更加順利。
總結
我覺得英文其實不要太爛都能在美國職場生存，但口語用字的確要注意，我曾經因為英文用字太口語被老闆說建議還是要用比較正式的口吻說話（還有要避免衝動說髒話），寫郵件有ChatGPT、Grammarly都不是問題，推薦大家在接任務的時候，都要盡量跟主管Double Confirm他要的日期，需求，可以先寫個草稿給他們過目，確保是他要的再花時間做。
最後推薦大家要認真多看美國影集／電影／明星八卦，這是我覺得我自己的強項，因為我每天跟同事Coffee Chat都能有新的話題聊，同時我也會分享台灣美食，跟亞洲明星像是BLACKPINK與New Jeans歌曲，請記得工作不要社恐，多認識人跨部門工作協調會容易許多！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。