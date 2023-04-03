紐約UNIQLO總部品牌公關工作分享：這裡預算多、分工細，要不斷溝通不能一次搞定

不知不覺來紐約UNIQLO總部上班也快兩個月了，這兩個月時間真的像是用飛的，每天踩著Soho的石頭路，呼吸著新鮮的時尚空氣真的蠻開心！雖然很忙碌，但因為是之前做過的品牌很熟悉，所以適應期非常短，一上班就開工，在這邊分享一下最近工作體驗分享，希望能幫助來紐約工作的朋友。

工作內容

雖然我是學生，只能做Part Time Worker算時薪，但每天都上班的我，完整職稱就是PR Coordinator，並不是Intern，所以我對自己的期待是能像以前台灣公關工作一樣全權負責。

一開始以為這邊公關會跟台灣不一樣，結果其實是差不多的——只是全部換成英文——所以口說與英聽要非常好，每天寫好幾十封電子郵件都是家常便飯，但其實有Grammarly跟多看別人怎麼寫郵件很快就能上手，一天的工作日常如下：

處理媒體造型師Influencer的需求

這個工作其實不難，但很煩瑣，每天真的都會有好幾封郵件要來借衣服或想要被贊助衣服，我就要像穿著PRADA的惡魔小安一樣找Sample，或是衝去店舖抓衣服，有一次穿睡衣在家上班突然被叫去第五大道拿衣服寄送到LA也是很特別的體驗。

包裝禮物寄FEDEX

因為在紐約沒有實習生，許多禮物寄送就是我本人要負責，最高紀錄一天包了30份包裹，寄給美國所有不同地方的超級大明星／造型師／編輯（看到名單真的傻眼），雖然沒有親自看到他們，但我都是用充滿愛的態度折衣服與貼包裝紙！

Sample Room整理

每一季會有超多Sample，收到要拆箱整理乾淨，並且使用Launchmetrics系統，好險以前在實習時就練就一身扛衣服的好功力，做公關真的要時常健身保持體力，不然做不來。

直播與公關活動支援

因為我負責直播，所以會負責每一次的內容發想，請同事找Influencer，請不同部門協助宣傳，找商品之類的。如果有公關活動也是要幫忙跑腿，找衣服Sample，整理資料等。

公關報告

通常每週五都要準備公關週報給所有高層，要整理露出數字，成效，重點的媒體訪問結果之類的，其實只要抓好數字對比，找到數字變化原因解釋就沒問題啦，用字精簡讓主管們快速閱讀重點！

分工細預算多

這邊真的分工超細，以前在台灣我一個人可能要做聯名、直播、公關活動、Influencer，像楊紫瓊一樣每天到不同宇宙練功，但美國其實分工很細，像一場直播有不同的攝影師、化妝師、髮型師，甚至還有場佈花卉設計師！每個人各司其職，但相對的一場直播與公關活動預算也比台灣多很多，所以頻次就不會那麼頻繁。

分工多其實工作起來更累，你要跟更多的人溝通確保他們都到位，而不能直接找一個人搞定！

作者提供 人生第一場美國直播陣仗超大

會議很多

這邊的會議真的超！多！

我剛來就被會議給嚇到，每週固定跟公關公司開會，組裡還每個禮拜都會有Touchbase，因為分工很細，所以每週跟不同部門也是整天都要開會來更新資訊，還要跟總部開會，身為討厭會議的我都會盡量縮短我主持的會議，講重點讓大家有時間去工作。

文化差異

美國人不太外出認真吃午餐！以前在台灣每天中午最開心跟同事去吃滷肉飯聊八卦，買可不可熟成紅茶下午繼續奮鬥，但美國人幾乎每個人中午都是去外帶沙拉或是墨西哥捲餅，在餐桌上快速解決，讓我很難跟同事聊天成為朋友。

於是後來我決定也開始帶便當，每天中午都會在大餐桌上看有沒有認識的同事在，雖然他們講話速度飛快（我已經算英文口說很好），也要跟聊一下我不懂的話題，藉由多聊天認識加深關係，讓未來工作更加順利。

總結

我覺得英文其實不要太爛都能在美國職場生存，但口語用字的確要注意，我曾經因為英文用字太口語被老闆說建議還是要用比較正式的口吻說話（還有要避免衝動說髒話），寫郵件有ChatGPT、Grammarly都不是問題，推薦大家在接任務的時候，都要盡量跟主管Double Confirm他要的日期，需求，可以先寫個草稿給他們過目，確保是他要的再花時間做。

最後推薦大家要認真多看美國影集／電影／明星八卦，這是我覺得我自己的強項，因為我每天跟同事Coffee Chat都能有新的話題聊，同時我也會分享台灣美食，跟亞洲明星像是BLACKPINK與New Jeans歌曲，請記得工作不要社恐，多認識人跨部門工作協調會容易許多！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航