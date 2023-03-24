移工匯薪水回家鄉1年超過500億，都走地下匯兌風險高，立委提出5大訴求強化防範

日前曾發生一名越南移工和地下匯兌業者，進行現金交易時，遭詐騙被搶劫60萬的血汗錢，凸顯地下匯兌不只侵害移工權益，且不受監管的資金更成為體制漏洞，危及金融穩定性，然而對移工來說，地下匯兌仍是他們最主要將薪資匯回家鄉的管道，推估1年有超過500億台幣。因此「打詐小組」成員立法委員郭國文、林楚茵、鍾佳濱與張宏陸今（24日）召開記者會，呼籲跨部會加強合作，防範地下匯兌。

移工匯薪水回家鄉，1年超過500億都走地下匯兌

根據勞動部2022年底的資料，越南籍移工約25.61萬人，人數最多，且高於排名第二的印尼籍移工（25.01萬）；然而，2022年外籍移工薪資匯至越南的金額僅有1.17億美金，匯至印尼卻高達17.48億，兩國間相差超過16億美金，根據目前匯率換算，推估移工走地下匯兌的金額超過一年500億台幣。



郭國文分析，移工傾向走地下匯兌主要有兩個原因，首先是語言和資訊隔閡，導致移工可能無法辨識業者是否合法；再來，地下匯兌業者透過較好的匯率跟較低手續費來吸引移工，據了解，3月中台幣兌越南盾匯率大約是1：765，黑市則可以提供1：780方案。



郭國文說，地下匯兌業者已經發展出一套SOP，他們會利用越南籍員工來博取同國籍移工的信任，在臉書等社群平台談妥兌換細節後，大多挑選在科技大廠的發薪日，直接到廠房或移工宿舍收取現金，並透過越南當地帳號直接轉帳，來規避我國金融監理。



另一種管道是人力仲介業者在辦理薪資結匯代辦時，會以代辦之名，行地下匯兌之實，自己做起非法匯兌。先前檢調查緝不法金流專案中，發現人力仲介透過推出APP，再跟第三方支付業者合作等模式，於地下匯兌產業任重要角色。



除此之外，郭國文指出，去年移民署在查緝失聯移工時，意外發現失聯移工暗中從事地下匯兌業務，顯示兩者有時會扣合在一起，如果能夠透過跨部會資訊共享與合作，可將違法行為一網打盡。

立委：應該增加合法匯兌管道

面對以上樣態，打詐小組提出5大訴求，強化防範地下匯兌：

金管會與勞動部必須落實正當管道的宣導，並輔導移工走正規程序

數位平台的非法管道管制

優先輔導人力仲介業者遵循合法管道，並研擬人力仲介代辦業務落日條款

強化稽查，包括社群平台發布非法匯兌資訊、科技大廠查緝

失聯移工與地下匯兌業務可能相互扣合，相關部會資訊流通並合作

鍾佳濱分析，目前勞動部僅負面方式提醒移工別用地下匯兌，恐怕效用有限。他舉例，就像父母教導小孩時，要避免「不可以...」等語句，而改以正面建議孩子才容易吸收學習。勞動部應該在移工進入到台灣時，提供合法匯兌管道，才能引導移工避開地下匯兌陷阱。



鍾佳濱舉例說，在「移工在台工作須知手冊」中介紹移工友善金融機構，並加註聯繫方式、匯兌費用比較等資訊，或在8小時的入國講習課程中教學相關內容。鍾補充，也可以提供移工非法匯兌檢舉獎金與管道，增加檢調情資來源。



林楚茵表示，金管會核准的2家小額匯兌業者所申報的客戶數僅38萬人，是全台移工數一半，代表多數移工是透過便利、快速、手續費低的仲介匯兌App，若央行、金管會沒有主動查察，就是縱容詐騙集團以仲介身分合法掩護非法。



她也強調，勞動部官方文宣未提供合法業者資訊，移工只好尋求同鄉或社群平台資訊，卻無法保證得到合法管道。金管會應尋求跨部會合作，會同勞動部落實資訊公開，提供移工完整資訊；並和數發部合作，要求數位平台將非法匯兌管道教學影片下架，積極維護國內金融秩序，也保障在台移工權益。



郭國文指出，過去央行發布人力仲介代辦薪資結匯的行政命令時，主要考量匯兌要臨櫃進行對移工不便，才在2009年發布，並於2019年放寬條件。但金管會近年來核准2家小額匯兌業者，近期也傳出尚有多家申請中，已經讓移工匯兌便利許多。



郭國文認為，在代辦產業化且成為地下匯兌破口下，應優先輔導人仲走正規金融管道，並研擬人仲代辦的落日條款。同時，郭國文強調，面對地下匯兌一條龍、到科技廠收錢手法，警檢調應該加強稽查，來打擊非法地下金融。



張宏陸表示，我國將在114年進入超高齡社會，移工成為重要且不可或缺的存在，但在語言不通、高額手續費或優惠匯率情況下，常有移工選擇地下匯兌。去年，調查局就破獲多起跨境地下匯兌案，累計至少240億，若不嚴加防範，將衝擊金融體系。



張宏陸強調，移工飄洋過海來台工作，求一個養家餬口的機會，現在卻有不肖業者透過招攬同鄉者拉攏他們進行地下匯兌，甚至收錢後即捲款潛逃，形成同類互食之局面。故勞動部應加強宣導，讓移工了解自身權益和諮詢求助管道等，避免因小失大，得不償失。另外，移民署追查失聯移工時，可能進一步追查到地下匯兌，跨部會合作可一舉兩得，且在科技進步導致查緝難度增加下，跨部會合作更是必要。

面對委員的訴求，勞動部勞動力發展署副署長賴家仁給予正面回應，在「正面表列」匯兌合法管道的宣傳可以馬上進行，金管會銀行局科長向淑文也答應，未來和勞動部合作，做一站式服務的宣導，加強合法管道的資訊揭露。



央行外匯局襄理陳建道強調，很樂意研究落日條款，然而目前移工恐怕超過5成都還是透過人力仲介業者代辦，目前可以等更多業者納入移工薪資匯兌行業，將該行業規模擴大後，透過自然競爭慢慢萎縮代辦的業務量。

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核稿編輯：翁世航