衛生棉條成NFT、博物館談月經！台青年團隊前進紐約聯合國論壇，小紅帽用月經平權讓世界看見台灣
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如果衛生棉條變成元宇宙NFT的藝術品，當性別平權的議題能夠過藝術被傳達，是不是能再離掃除月經污名化近一點？台灣青年團隊小紅帽前進聯合國論壇，在紐約以台灣經驗發聲，用月經平權讓世界看見台灣。
談性別平權、月經貧窮聽起來很嚴肅，但若是以藝術博物館、衛生棉條變身元宇宙NFT作品呢？用不同媒介平台、不同方式轉譯議題，台灣非營利組織、同時也是未來大人物的「小紅帽（社團法人全球小紅帽協會）」，前進紐約參與三月召開的聯合國婦女地位委員會非政府組織周邊論壇（以下簡稱NGO CSW 67），從台灣經驗在地出發，大談月經平權！
NGO CSW 67齊聚了全球關注性別議題的工作者，將在疫情後首次聚集在紐約聯合國總部周邊，進行近800場論壇。而小紅帽在其中兩場論壇中，以「創新多元」及「國際政策」推動月經平權為題，邀請立法委員林靜儀、烏干達教育部性別諮詢委員Rosette Nanyanzi、美國NFTampons 創辦人Feranmi Fakorode、國際YouTuber月經教育家 Kim Rosas，以及PERIOD.、Pandemic Periods⋯⋯等，長期在全球推廣月經平權的國際非營利組織一同參與論壇。
NFT、博物館與短影音 如何消除月經貧窮與汙名？
月經平權已是近來全球關注的重要人權議題。小紅帽在台灣長期推動月經平權，深耕解決月經貧窮、汙名等議題。在此次的聯合國NGO CSW 67主辦之論壇，以「創新」、「多元」為題，邀請全球關心月經議題，並運用創新方法倡議的專家到場分享，從教育、商業、藝術、社群媒體等面向切入，交流在全球各地發起月經平權運動的經驗。
在此次論壇中，月經教育家Kim Rosas經營時下年輕人最愛使用的Instagram、TikTok⋯⋯等社群媒體，在上面發布短影音分享月經量杯、月經碟片⋯⋯等生理用品的使用操作及清潔指引，獲得全球千萬人的關注。運用人們熟悉且便利的媒介，將月經教育以新穎、有趣的方式，深入人們的日常生活。
除此之外，NFTampons更是隨著全球趨勢，創辦人Feranmi Fakorode將月經平權的推動，加入近年最夯的元宇宙 NFT 世界，用各式棉條圖樣製作成NFT。任何實際的支持，都可以在虛擬世界中，獲得獨特的NFTampons，同時在現實世界盡一份心力，參與消除月經貧窮的行動，吸引更多大眾以不同形式，加入倡議月經平權的運動中。
小紅帽創辦人林薇也在座談中分享，在台北創辦了全球第一座「月經博物館」的自身經驗，透過台灣活躍且熱烈的公民社會行動量能，再藉以開放、互動式的博物館設計，讓月經不再成為人人會害羞談及、甚至視為污名化的議題。林薇表示：「台灣公民社會較少有機會跟國際接軌與分享，然而倡議這件事情，應該可以是每一個人，每天日常、無論在何時何地，都可以實踐在生活中的。」
月經平權的下一步：政策推出、法案通過之後，該如何落地永續？
除了分享多元的創新行動，小紅帽主辦的第二場論壇，鎖定在全球月經平權政策的討論。不僅邀請到深耕消除月經貧窮的烏干達教育部性別諮詢委員Rosette Nanyanzi， 立法委員林靜儀也出席談論台灣月經相關政策，並由PERIOD. 、Pandemic Periods長期在全球推廣月經平權的國際非營利組織，分享推動相關政策立法的經驗，交流關於法案通過後的下一步，要如何將月經平權落地、永續，於各國實踐、創造正向影響。
在此次國際論壇中，全球政府與民間組織齊聚，探討現代性別領域迫切需要解決的問題、現況與挑戰。這也是小紅帽第三年參與聯合國NGO CSW論壇，在倡議的路上，也將持續致力於從台灣邁向國際型組織，持續用月經平權讓世界看見台灣，與台灣攜手。
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Joanna
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。