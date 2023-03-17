衛生棉條成NFT、博物館談月經！台青年團隊前進紐約聯合國論壇，小紅帽用月經平權讓世界看見台灣

談性別平權、月經貧窮聽起來很嚴肅，但若是以藝術博物館、衛生棉條變身元宇宙NFT作品呢？用不同媒介平台、不同方式轉譯議題，台灣非營利組織、同時也是未來大人物的「小紅帽（社團法人全球小紅帽協會）」，前進紐約參與三月召開的聯合國婦女地位委員會非政府組織周邊論壇（以下簡稱NGO CSW 67），從台灣經驗在地出發，大談月經平權！

NGO CSW 67齊聚了全球關注性別議題的工作者，將在疫情後首次聚集在紐約聯合國總部周邊，進行近800場論壇。而小紅帽在其中兩場論壇中，以「創新多元」及「國際政策」推動月經平權為題，邀請立法委員林靜儀、烏干達教育部性別諮詢委員Rosette Nanyanzi、美國NFTampons 創辦人Feranmi Fakorode、國際YouTuber月經教育家 Kim Rosas，以及PERIOD.、Pandemic Periods⋯⋯等，長期在全球推廣月經平權的國際非營利組織一同參與論壇。

來自全球的性別議題倡議家齊聚一堂，為月經平權一同努力。

NFT、博物館與短影音 如何消除月經貧窮與汙名？

月經平權已是近來全球關注的重要人權議題。小紅帽在台灣長期推動月經平權，深耕解決月經貧窮、汙名等議題。在此次的聯合國NGO CSW 67主辦之論壇，以「創新」、「多元」為題，邀請全球關心月經議題，並運用創新方法倡議的專家到場分享，從教育、商業、藝術、社群媒體等面向切入，交流在全球各地發起月經平權運動的經驗。

在此次論壇中，月經教育家Kim Rosas經營時下年輕人最愛使用的Instagram、TikTok⋯⋯等社群媒體，在上面發布短影音分享月經量杯、月經碟片⋯⋯等生理用品的使用操作及清潔指引，獲得全球千萬人的關注。運用人們熟悉且便利的媒介，將月經教育以新穎、有趣的方式，深入人們的日常生活。

除此之外，NFTampons更是隨著全球趨勢，創辦人Feranmi Fakorode將月經平權的推動，加入近年最夯的元宇宙 NFT 世界，用各式棉條圖樣製作成NFT。任何實際的支持，都可以在虛擬世界中，獲得獨特的NFTampons，同時在現實世界盡一份心力，參與消除月經貧窮的行動，吸引更多大眾以不同形式，加入倡議月經平權的運動中。

小紅帽創辦人林薇也在座談中分享，在台北創辦了全球第一座「月經博物館」的自身經驗，透過台灣活躍且熱烈的公民社會行動量能，再藉以開放、互動式的博物館設計，讓月經不再成為人人會害羞談及、甚至視為污名化的議題。林薇表示：「台灣公民社會較少有機會跟國際接軌與分享，然而倡議這件事情，應該可以是每一個人，每天日常、無論在何時何地，都可以實踐在生活中的。」

月經平權的下一步：政策推出、法案通過之後，該如何落地永續？

除了分享多元的創新行動，小紅帽主辦的第二場論壇，鎖定在全球月經平權政策的討論。不僅邀請到深耕消除月經貧窮的烏干達教育部性別諮詢委員Rosette Nanyanzi， 立法委員林靜儀也出席談論台灣月經相關政策，並由PERIOD. 、Pandemic Periods長期在全球推廣月經平權的國際非營利組織，分享推動相關政策立法的經驗，交流關於法案通過後的下一步，要如何將月經平權落地、永續，於各國實踐、創造正向影響。

在此次國際論壇中，全球政府與民間組織齊聚，探討現代性別領域迫切需要解決的問題、現況與挑戰。這也是小紅帽第三年參與聯合國NGO CSW論壇，在倡議的路上，也將持續致力於從台灣邁向國際型組織，持續用月經平權讓世界看見台灣，與台灣攜手。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：Joanna