統派刻意興事，讓桃園神社淪為文化清理與政治盤算下的犧牲品
我們想讓你知道的是
張善政罔顧契約精神與台日友好的社會氣氛，甚至選在311紀念日當天宣布移除日本神祇，直接以文化清洗的方式抹煞一處兼容並蓄、兼顧文化觀光與歷史記憶的觀光潛力景點。
文：藍士博（台灣基進桃園黨部政策顧問）
先說結論，這次桃園神社引發的爭議，完全是統一促進黨、急統派刻意興事。再透過有意參加立委初選的龜山區市議員牛煦庭，與張善政市府一搭一唱下粗暴行事的政治操作。
這不僅違反合約精神，也侵犯宗教與信仰自由，更重要的是，幾乎複製了戰後初期中國國民黨來到台灣所進行的、粗暴的文化清理。簡單來說，統派就是不惜以桃園神社這個觀光發展潛力點為獻祭，也要力捧他們寄予厚望的政壇新星。
張善政上任以來，文化方面還有許多議題需要處理。光是為了文化局長任命因人設事，開全台先例將圖書館業務改由教育局來主責一事，就已經鬧得沸沸揚揚。現在又只因為極少數急統派人士的抗議，就在未經公共討論與社會共識的情況下，與龜山區市議員牛煦庭一搭一唱，將桃園忠烈祠暨神社文化園區的經營活化來了一個「髮夾彎」。
從桃園神社到桃園縣忠烈祠
簡單說一下歷史脈絡：興建於1935年、完工於1938年的桃園神社，戰後在1946年被中國國民黨政府充當「新竹縣忠烈祠」使用，劃縣以後就改名為桃園縣忠烈祠。
1985年本來預計會跟台灣神社一樣，改建成像圓山大飯店那樣鋼筋水泥結構的中國宮殿式建築，但是得標廠商李政隆建築師在勘查以後，態度轉為保留、修復。從而引發政界、學界與社會大眾的激烈討論，最後才達成了保存的結果（可參閱「桃園神社保存事件」）。
桃園神社不僅保存了最完整的神社建築群，在鄭文燦市長的全力支持下更再一次全面翻修，並且在引進文化展演等活動以後，由原本的治安死角搖身一變成為極具觀光潛力的新興景點。
張善政先說是鄭文燦時期修改「管理要點」，又藉口供奉日本神祉「違反忠烈祠精神」。但是，如果連全台灣碩果僅存、屈指可數的神社建築都不能供奉日本神祇的話，那麼當年將忠烈祠設立在神社裡面，豈不就是一大荒謬？
更何況，鄭文燦市府時期修改管理條例的時間為2022年12月5日，鳥取神社分靈則早在9月就已經奉迎來台；日本神祇的供奉所位於社務所，其與本殿忠烈祠就物理空間上也有明確的界定；如果你到過現場，就能夠清楚感受到表參道階梯上下、高低二處迥然不同的空間氛圍。更不要說，以日前園區已經公布的訊息來看，也絕非張善政所說的，活動只到2月28日為止。
張善政罔顧契約精神與台日友好的社會氣氛，甚至選在311紀念日當天宣布移除日本神祇，直接以文化清洗的方式否定前任市長鄭文燦的政績，更抹煞一處兼容並蓄、兼顧文化觀光與歷史記憶的觀光潛力景點。如此舉措無庸置疑的就是文化清理，更是中國國民黨與急統派人士仇日情緒的扭曲表現。
協助文化清理的青年政治工作者
最後，不得不說的是在議會與張善政一搭一唱的龜山區市議員牛煦庭。
為什麼是牛煦庭？一般人也許會覺得納悶，但是如果你長期對桃園地方政治有所觀察的話，都知道父輩具備新黨背景、又長期擔任地方政治人物核心幕僚的牛煦庭，從政以來一直就與中國國民黨、泛統勢力眉來眼去、藕斷絲連。即使當年因為初選糾紛，公開退出中國國民黨，日前卻可以輕描淡寫地用一句「主委惜才」，就可以視黨紀為無物地回鍋參加中國國民黨的立委初選。
更讓人感到遺憾的是，牛煦庭一路打著青年參政、國際視野、在地關懷等正面形象，近年來不只經常成為統派政論節目的座上賓，在2022年時更積極與只當半屆市議員就落跑、四處叫板插旗的羅智強互通款曲，以無黨籍的身份直接介入中國國民黨的市長初選。
現在更是直接不演了，無視台灣主流民意的多元文化價值，一邊欺騙進步選票，一邊卻配合台灣社會中最保守、反動、煽動仇恨的統一促進黨。與黃智賢、急統派側翼粉專相互唱和。
牛煦庭在桃園神社爭議中所扮演的「臨門一腳」角色，事實上與之前中國國民黨刪除客家局預算的手法如出一徹，都是透過不同選區的議員「發難」，避免地方反彈。牛煦庭過去對於藍營就是小罵大幫忙，利用無黨籍的色彩混淆選民視聽，如今重歸中國國民黨的懷抱，自然要先自納投名狀，以桃園神社為話題爭取急統派支持，讓自己得以贏得黨內初選。
必須承認既有的文化脈絡
老實說，我甚至認為桃園神社不只是舉辦假日市集、Cosplay等熱熱鬧鬧的活動，更進一步與鳥取神社合作，勸請主神「大國主大神」、太陽女神「天照大神」與「豐受大神」來台供奉的舉措，其實也是恢復空間原有文化脈絡。如實呈現台灣文化「重層」與「並存」的特徵，是一件或許可以討論、思考，但絕非全盤否定的嘗試。
在歷史記憶、文化保存與活化等諸多面向，過去桃園起步太遲，但至少在鄭文燦市長任內有了好的開始。不管是眷村、滇緬、客家、原住民族、清真、土地公信仰等等，都受到一視同仁的對待。然而張善政上任僅僅不到半年時間，就為了少數急統派的興風作浪而與失信於選民的青年政客狼狽為奸，一起侵害宗教自由、抹煞桃園境內富有觀光發展潛力的景點。
這種粗暴的手段，彷彿是戰後台灣文化場域因為中國國民黨的統治失能，從而由原本不分族群、蓬勃盛發的境況，迅速轉為戒嚴、封閉、噤聲的翻版（可參考：黃英哲《「去日本化」「再中國化」：戰後台灣文化重建（1945－1947）》）。只要少數統一促進黨興事，就能夠搖擺、干預桃園市政府的政策。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
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溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
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三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
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預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
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二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
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另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
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三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。