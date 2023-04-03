OMO虛實融合行銷策略：透過顧客資料效益最大化，提升忠誠度也顧及消費體驗

文：Vivi

什麼是OMO？

從2020年至今，全球歷經了疫情的肆虐，保持社交距離和居家防疫成為了近幾年來的生活寫照，因此，當零售業者面對突然其來的挑戰及市場變化，必須快速從傳統通路的策劃轉移至數位轉型的佈局。

有鑑於此，網路銷售不僅成為了零售業者的重點發展策略，更是百家爭鳴的一級戰場，根據未來流通所的產業分析報告，2021年各實體零售業者的網路銷售額年增率為36.4%，達到新台幣1218.8億元的高峰。

網路銷售不僅為業者開啟了新的商機，更奠訂了在後疫情時代下，零售業者將持續深耕線上通路，並同步迎來解封後回流至實體商店的消費者，最終發展出線上通路和線下實體商店進行虛實融合（Online Merges Offline）的全通路策略。

OMO（Online Merge Offline）是線上通路結合線下實體商店所發展出的虛實融合策略，隨著電子商務和會員經濟的普及，品牌透過線上和線下通路的數據整合，使消費者無論是透過線上購物或是在實體店面完成消費，商家都可以即時地將資訊進行彙整，提供給消費者無縫的購物體驗和客製化的個人推薦，達到精準行銷的效益。

因此，為了實現OMO行銷新策略所帶來的龐大商機，業者必須藉由彙整消費者在線上所註冊的會員紀錄（包含商家的電子和社群商務）和實體商店POS機等第一方數據來了解用戶的購物旅程，進而從數據中提供消費者在購物流程中一致的體驗。

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O2O和OMO的差異

隨著電子商務的蓬勃發展，O2O（Online To Offline）虛實整合一詞於2010年首度被提出。業者藉由網路上的行銷策略來擴展潛在客群，並將其導流至線下實體商店（Brick-and-Motar Store）的策略。舉例來說，推出消費者在線上購買，到店取貨的優惠活動，藉此增加品牌與消費者互動的機會。

反之亦然，業者也可以藉由實體門市舉辦的行銷活動，將顧客導流至線上進行消費。

舉例來說，服飾店業者可以將至現場試衣的顧客導流至線上購買或是推出線上打卡活動，增加品牌的曝光，最終，達到線上及線下通路雙向匯流客群及累積品牌聲量的效益。

然而，隨著網路商城趨於競爭，以及消費者在購買前的決策複雜度提升（在購買前習慣先從網路中搜集產品評價）等趨勢，維持消費者對於品牌忠誠度的難度也隨之攀升。

因此即便O2O具有將線上和線下客群相互導流的跨通路效益，但卻因為缺乏以「消費者」為中心的數據整合能力，導致業者難以針對消費者的偏好進行個人化推薦，進而降低了顧客對於品牌的黏著度，有鑑於此，OMO的發展便是O2O結合數據運用的新型態策略。

除了運用O2O進行線上和線下顧客的相互導流外，更透過數據的應用提供精準行銷的解決方案，使消費者的忠誠度提升進而達到增加顧客終身價值的效益。

如何運用線上和線下資源達到OMO

在智慧型手機普及的世代下，同步進行線上和線下消費的購物模式是大多數消費者的日常寫照，因此，電子商務和社群商務都成為了業者與消費者產生連結和進行互動的管道。

在OMO的策略下，業者得以顧及到消費者與品牌互動的每一個接觸點，因此，將收集到的會員數據運用在線上和線下的購物流程中，為顧客帶來無縫的消費體驗。

在社群商務的市場中，根據《Digital 2022：Taiwan》的統計，全台社群媒體使用率最高的應用程式為LINE，其擁有高達95.7%的高度使用率，吸引了許多的業者透轉往LINE 官方帳號作為業務開發的管道。

現階段，除了可以將LINE的對話視窗作為客服中心，自動化回應消費者的疑問，進而提升雙向互動的體驗品質外，LINE更提供企業API擴充模組，使得用戶資料可以串接至企業現存的資料庫中，讓業者可以輕鬆的連結線上和線下管道，全方位了解用戶的購買資訊。

例如，曾經造訪過哪些實體店面、最近一次購買的時間以及購買商品的類型等資訊。進而針對個別用戶設計客製化的內容推播訊息和優惠卷，同時達到精準行銷和最大化數據使用的效益。

OMO強調數據運用的價值，對此，LINE台灣也於今年宣佈推出LINE Business Manager的服務，透過整合LINE官方帳號、LINE展示型廣告和廣告主自有數據的整合，進行資料之間的串接連動，並將其運用於同集團內跨品牌的數據共享。

此外，Mini APP的服務提供業者以低成本開設線上商城的管道，用戶僅需要將品牌的官方帳號加入LINE好友中，便可以直接在LINE的對話視窗完成線上訂位、下訂單、註冊會員等服務，不再需要經過繁瑣的歷程（進入官網或是下載新的 APP ）就可以完成消費或註冊。

OMO成功案例分享

Amazon

Amazon於1995年開設網路書店作為進入市場的立基點，爾後，透過多角化跨足至零售產業，至今創造的營收表現已佔美國零售產業9.7%的份額，而本文將探究Amazon是如何運用OMO的新零售策略，一手打造全美最高市佔率的零售帝國。

在網路和實體商店的分際越趨模糊的世代下，Amazon除了藉由線上商城販售琳琅滿目的熱門產品和長尾商品外，也在近幾年開設了許多的實體商店。

其中Amazon Fresh為首家運用無人結帳Just Walk Out科技的生鮮超市，消費者只要將商品放入智慧購物車（Dash Cart）和掃描QR Code下載Amazon應用程式，並綁定信用卡至個人帳戶，便完成了賦予智慧購物車自動辨識消費者身份的權限。