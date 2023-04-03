OMO虛實融合行銷策略：透過顧客資料效益最大化，提升忠誠度也顧及消費體驗
我們想讓你知道的是
隨著網際網路和智慧型手機的普及，以及疫情為生活帶來全方面的改變，促使電子商務的蓬勃發展，民眾也紛紛轉至線上購物。有鑑於此，在後疫情的時代下，帶動線上和線下通路之間的整合，提升顧客的消費體驗，將成為各家業者的主力戰場。
文：Vivi
什麼是OMO？
從2020年至今，全球歷經了疫情的肆虐，保持社交距離和居家防疫成為了近幾年來的生活寫照，因此，當零售業者面對突然其來的挑戰及市場變化，必須快速從傳統通路的策劃轉移至數位轉型的佈局。
有鑑於此，網路銷售不僅成為了零售業者的重點發展策略，更是百家爭鳴的一級戰場，根據未來流通所的產業分析報告，2021年各實體零售業者的網路銷售額年增率為36.4%，達到新台幣1218.8億元的高峰。
網路銷售不僅為業者開啟了新的商機，更奠訂了在後疫情時代下，零售業者將持續深耕線上通路，並同步迎來解封後回流至實體商店的消費者，最終發展出線上通路和線下實體商店進行虛實融合（Online Merges Offline）的全通路策略。
OMO（Online Merge Offline）是線上通路結合線下實體商店所發展出的虛實融合策略，隨著電子商務和會員經濟的普及，品牌透過線上和線下通路的數據整合，使消費者無論是透過線上購物或是在實體店面完成消費，商家都可以即時地將資訊進行彙整，提供給消費者無縫的購物體驗和客製化的個人推薦，達到精準行銷的效益。
因此，為了實現OMO行銷新策略所帶來的龐大商機，業者必須藉由彙整消費者在線上所註冊的會員紀錄（包含商家的電子和社群商務）和實體商店POS機等第一方數據來了解用戶的購物旅程，進而從數據中提供消費者在購物流程中一致的體驗。
O2O和OMO的差異
隨著電子商務的蓬勃發展，O2O（Online To Offline）虛實整合一詞於2010年首度被提出。業者藉由網路上的行銷策略來擴展潛在客群，並將其導流至線下實體商店（Brick-and-Motar Store）的策略。舉例來說，推出消費者在線上購買，到店取貨的優惠活動，藉此增加品牌與消費者互動的機會。
反之亦然，業者也可以藉由實體門市舉辦的行銷活動，將顧客導流至線上進行消費。
舉例來說，服飾店業者可以將至現場試衣的顧客導流至線上購買或是推出線上打卡活動，增加品牌的曝光，最終，達到線上及線下通路雙向匯流客群及累積品牌聲量的效益。
然而，隨著網路商城趨於競爭，以及消費者在購買前的決策複雜度提升（在購買前習慣先從網路中搜集產品評價）等趨勢，維持消費者對於品牌忠誠度的難度也隨之攀升。
因此即便O2O具有將線上和線下客群相互導流的跨通路效益，但卻因為缺乏以「消費者」為中心的數據整合能力，導致業者難以針對消費者的偏好進行個人化推薦，進而降低了顧客對於品牌的黏著度，有鑑於此，OMO的發展便是O2O結合數據運用的新型態策略。
除了運用O2O進行線上和線下顧客的相互導流外，更透過數據的應用提供精準行銷的解決方案，使消費者的忠誠度提升進而達到增加顧客終身價值的效益。
如何運用線上和線下資源達到OMO
在智慧型手機普及的世代下，同步進行線上和線下消費的購物模式是大多數消費者的日常寫照，因此，電子商務和社群商務都成為了業者與消費者產生連結和進行互動的管道。
在OMO的策略下，業者得以顧及到消費者與品牌互動的每一個接觸點，因此，將收集到的會員數據運用在線上和線下的購物流程中，為顧客帶來無縫的消費體驗。
在社群商務的市場中，根據《Digital 2022：Taiwan》的統計，全台社群媒體使用率最高的應用程式為LINE，其擁有高達95.7%的高度使用率，吸引了許多的業者透轉往LINE 官方帳號作為業務開發的管道。
現階段，除了可以將LINE的對話視窗作為客服中心，自動化回應消費者的疑問，進而提升雙向互動的體驗品質外，LINE更提供企業API擴充模組，使得用戶資料可以串接至企業現存的資料庫中，讓業者可以輕鬆的連結線上和線下管道，全方位了解用戶的購買資訊。
例如，曾經造訪過哪些實體店面、最近一次購買的時間以及購買商品的類型等資訊。進而針對個別用戶設計客製化的內容推播訊息和優惠卷，同時達到精準行銷和最大化數據使用的效益。
OMO強調數據運用的價值，對此，LINE台灣也於今年宣佈推出LINE Business Manager的服務，透過整合LINE官方帳號、LINE展示型廣告和廣告主自有數據的整合，進行資料之間的串接連動，並將其運用於同集團內跨品牌的數據共享。
此外，Mini APP的服務提供業者以低成本開設線上商城的管道，用戶僅需要將品牌的官方帳號加入LINE好友中，便可以直接在LINE的對話視窗完成線上訂位、下訂單、註冊會員等服務，不再需要經過繁瑣的歷程（進入官網或是下載新的 APP ）就可以完成消費或註冊。
OMO成功案例分享
Amazon
Amazon於1995年開設網路書店作為進入市場的立基點，爾後，透過多角化跨足至零售產業，至今創造的營收表現已佔美國零售產業9.7%的份額，而本文將探究Amazon是如何運用OMO的新零售策略，一手打造全美最高市佔率的零售帝國。
在網路和實體商店的分際越趨模糊的世代下，Amazon除了藉由線上商城販售琳琅滿目的熱門產品和長尾商品外，也在近幾年開設了許多的實體商店。
其中Amazon Fresh為首家運用無人結帳Just Walk Out科技的生鮮超市，消費者只要將商品放入智慧購物車（Dash Cart）和掃描QR Code下載Amazon應用程式，並綁定信用卡至個人帳戶，便完成了賦予智慧購物車自動辨識消費者身份的權限。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。