2023/03/17,
政治

韓日龍頭企業時隔20年齊聚，尹錫悅承諾全力支援

韓日龍頭企業時隔20年齊聚，尹錫悅承諾全力支援
日本民眾歡迎韓國總統到來｜Photo Credit：GettyImages

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韓國總統尹錫悅17日出席在東京舉行的韓日商會圓桌會議，出席的企業包括三星企業、SK集團、現代汽車集團、LG集團，與樂天集團，不過涉及二戰徵用工的三菱重工與日本製鐵並未出席，日本首相岸田文雄也未到場。

（中央社）韓國總統尹錫悅17日出席在東京舉行的韓日商會圓桌會議，這也是韓國4大企業會長時隔約20年齊聚韓日財經界活動，尹錫悅在會中承諾將盡一切努力，支援韓日企業交流，創造新商業機會。

17日與會韓企代表包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、樂天集團會長辛東彬、曉星集團會長趙顯俊、豐山集團會長柳津、KOLON名譽會長李雄烈等12人；日方則包括瑞穗金融集團、三井物產、日立、三菱商事、野村控股等11家日企代表。

涉及二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）賠償爭議的三菱重工及日本製鐵皆未出席，輿論先前推測可能一起與會的日本首相岸田文雄也未現身。

韓聯社報導指出，韓國4大企業會長幾乎是時隔20年在韓日商界活動中到齊，這次也是韓國總統時隔14年出席韓日商界活動，上一次是2009年6月時任總統李明博訪日時，出席韓日經濟人座談會。

韓國總統辦公室發布新聞稿表示，將儘速恢復這段時間中斷的財務、產業通商資源、科技等相關經濟領域部長級的合作管道，以擴大支援韓日雙方企業交流，並加快推進主要合作計畫。

尹錫悅在會中指出，韓日雙方在數位轉換、半導體、電池及電動車等未來尖端技術產業上仍有許多合作可能性，提到韓日半導體製造業近期在原料、設備上的緊密合作，以及日本車廠與韓國電池廠的合作投資計畫。

媒體也在韓日就美國半導體補助問題上合作可能性向李在鎔提問，李在鎔表示，「朋友是越多越好，敵人越少越好」。美國政府祭出高額補貼政策，希望吸引各國半導體大廠到美國設廠，但在接受補貼企業於「特別關注國家」的產業活動等附加條件上使企業略感遲疑。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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