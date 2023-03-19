資深房仲：為什麼住宅租金行情上漲，我卻「自願降租」給房客？

文：陳泰源-專任約房仲的斜槓人生

我在2020年買的小套房，當時就是「帶租約」，租客是日本人，在台開餐飲業，當時月租，實收約2萬元，後來受到疫情受衝擊，租客承租的店面退租，住宅當然也跟著退，心情不好，回日本療傷去了。

我重新招租，遇到一名女性租客。我把日本人當時的租約紙本拿給她看，明白告訴她，我願意再降1000元，等於實收約1.9萬元，但要一次「簽2年」，租客也答應。

沒多久，就遇到2022年3月開始的升息循環，我的房貸、本利攤還，從原本的2.9萬初，一路調漲至今已約近3.1萬元，換言之，這一來一回之間，每個月自己的額外負擔，增加約3000元。

記得在去年底，租客可能怕我漲租，藉機跟我暗示她在台北生活很辛苦，想搬去台中，於是我分析給她聽：

由於政府推出住宅租金補貼方案，加上房價下跌導致買家縮手觀望跑去搶租房子、暫不買房，因此，住宅租金，必漲；所以，如果你想搬，建議馬上搬，然後，跟新房東簽長約，爭取一個比較便宜的租金，但如果，你持續跟我租，我保證，縱然我的房貸金額持續增加，續約時，我也絕對不會漲租。

於是，租客就繼續租下去直到現在……

政府除了補助，更該建立可長可久的制度

我從事房仲業超過12年了，處理的租賃案件也不少，真心認為真正有智慧的房東，絕對不會輕言漲租，甚至還會便宜一點，讓租客有「賺到的感覺」，這樣，租客捨不得搬，東西壞了也可能不好意思叫房東處理，房東少了重新招租的「空窗期」與媒合下一位租客的「仲介費」。

像我現在承租的房子，都租了快10年了，因為房東便宜租給我，所以我捨不得搬家，房東也超愛我的，因為付租準時又穩定，而且沒事不會打擾房東。

Photo Credit: 中央社

順帶再提，每次都想提，我很羨慕日本的「借地借家法」，一旦租了以後，租客有優先續租權，房東不得任意調漲房租，而且，沒有足夠的正當理由，房東也不能收回房子、不能逼租客搬走，也正因為日本的租屋機制相當成熟、進步且健康，才能讓日本人認為，租房也能「安身立命」。

換句話說，只要付租穩定，沒有將房子做違法的事情，房東既不能輕易漲租、也不能趕租客走，所以，日本人就比較沒有「一定要買房才有安全感」的觀念。如此一來，房價就比較不容易漲了，因為租屋需求提升，購買意願就會下降；就算房價漲，也比較沒有相對剝奪感，反正租房子，也能長久地穩定租下去，何必非得用買的，對吧？

因此，再次呼籲政府，不要搞捷徑式討好，只會推補助，而不去想，該如何建立可長可久的制度。

本文經陳泰源-專任約房仲的斜槓人生授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

「加入關鍵評論網會員」每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航