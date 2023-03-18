TNL+ 2023/03/18,
科學

日本科學家從公鼠細胞創造卵子，成功產下「兩個爸爸」的鼠寶寶

日本科學家從公鼠細胞創造卵子，成功產下「兩個爸爸」的鼠寶寶
示意圖｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

日本研究團隊將公鼠的皮膚細胞進行重新編程，去除Y染色體後培育成雌性生育功能的卵子。若這項技術成功應用至人類生殖，除了可造福有意共同生育的同性伴侶，也意味著在遙遠的將來，單身男性也可能擁有自己的親生子女。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《衛報》報導，日本九州大學研究團隊近期於生物科學領域取得重要突破，成功利用實驗鼠的雄性細胞培育出卵子，進而孕育出具有兩個父親的小鼠；於生物的同性繁殖技術發展中帶來新的可能性。

日本研究團隊將雄性細胞培育成卵子

曾經科學界嘗試利用基因工程技術，透過一連串基因操作從兩隻公鼠細胞孕育出小鼠；而該研究的不同之處，則是成功從雄性細胞中培養出具繁殖力的卵子，此成果被視為更顯著的進展。

帶領執行該計劃的大阪大學教授林克彥（Katsuhiko Hayashi），以實驗室培育精卵等技術成就享譽國際。林克彥教授於今（2023）年3月參與第三屆人類基因組編輯國際高峰會並發表研究成果，預測在接下來的十年內有可能將此技術應用於人類，從男性取得皮膚細胞並培養成具生育力的卵細胞。

基因編輯技術有助培養出健康卵子

《自然》學刊指出，自2018年已有研究團隊以精子與卵子分別培育幹細胞，並產出具有兩個父親或兩個母親的幼鼠，其中有兩個母親的小鼠成功存活並產下後代，而有兩個父親的小鼠在出世幾天後便死亡。

林克彥教授的團隊，於2020年指出基因編輯技術對細胞成功培育成卵子的必要性。接著在2021年透過實驗證明，透過重建雌性鼠卵巢的環境，有助培育出能產生健康後代的卵子。

將雄性細胞的Y染色體移除，成為可再生多功能幹細胞

綜合《法蘭西24》與《衛報》指出，研究團隊取下公鼠的皮膚細胞並將其重新編程成為具分化與再生能力的幹細胞，稱為誘導性多能幹細胞（Induced pluripotent stem cell）；雄性細胞所攜帶的Y染色體則在過程中被移除，只留下X染色體，開發出攜帶兩條X染色體、具雌性生殖作用的細胞。

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