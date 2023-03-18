矽谷銀行「單點故障」帶來系統性崩潰，為什麼Mercury Bank安然度過？
我們想讓你知道的是
「單點故障」指的是系統中的某個單一節點失效時，導致整個系統無法運作進而崩潰，SVB 矽谷銀行的事件就像是以矽谷為核心的軟體產業的單點故障，接下來可預期將帶來一連串的連鎖反應。然而同是新創圈常用的銀行，Mercury目前看來竟迴避掉了這個危機，他們是怎麼辦到的？
單點故障，SPOF（Single Point of Failure）指的是系統中的某個單一節點失效時，導致整個系統無法運作進而崩潰，SVB 矽谷銀行的事件彷彿就像是以矽谷為核心的軟體產業的單點故障，接下來可預期將帶來一連串的連鎖反應。
美國的新創銀行們
SVB矽谷銀行的事件發生後，陸續收到幾位朋友關心，人生很少有這樣的時刻，覺得自己的公司似乎差點就要參與歷史。
設立美國公司門檻很低、銀行開戶通常也很簡單，開戶的時候一般有幾個主流選擇，在矽谷通常首選Silicon Valley Bank，近年來興起的選擇還有像是Mercury、Brex、Novo等，每家銀行的特性都不太一樣，共通點都很數位化、很現代化，進到每個銀行的網站，都會覺得很清爽、很美觀、很簡單。
我記得當初決定赴美創業時，覺得我應該就是唯一指名開SVB就對了，不過後來猶豫了一下，選了別家。
透過Stripe Atlas設立公司通常他會建議你二選一，SVB或是Mercury，我雖然喜歡矽谷銀行，但因為Mercury的創辦人很有意思、UI/UX看起來很現代化、簡潔有美感，二話不說就選了Mercury。
Mercury是一家很有意思的銀行，嚴格來說，Mercury是一家FinTech公司，他們透過與傳統銀行合作，做了一些傳統銀行業務上的創新。若你是他們的客戶，會收到來自銀行的公告，宣布他們剛完成A輪融資、B輪融資之類的——沒錯，他們也是跟你我一樣正在持續募資、持續追求成長的startup。
SVB事情發生後，身邊朋友紛紛詢問我是不是用SVB，其實真的想像不到，來美國開公司不是開SVB，因為SVB早年對於創業公司是出了名的友善，加上一般來說銀行開戶似乎會覺得選老牌、大家一點的比較好。
但總之因爲我喜歡新創、創新，就選擇了更新潮的銀行，避過了接下來好一陣子可能有的潛在風險。在美國經營公司，很多事情是完全自動化運作的，公司的人資、保險、稅務、聯邦／州政府往來、採購的大量SaaS都連結著整個幾乎以矽谷為核心的軟體生態系，到現在我也沒把握接下來會受到什麼衝擊。
昨天收到Stripe以及Mercury個別來信，分別說明了針對這次的風險會進行的措施，其中Mercury真的很棒，信件標題寫著「We’re here to support you」，信件開頭就提醒了許多人可能本來覺得不重要、用不到的事情：Mercury提供的存保金額高達$1M，是業界標準的四倍之多。
Mercury是這次事件趕緊調整的嗎？不是，他們本來就提供1M的存保。
US$1M的存保是怎麼運作的呢？
Mercury建構了一個分散式的存款網路，確保客戶的存款不會受到單一節點故障（Single point of failure，SPOF）而造成系統性的崩潰。
當你選擇加入了Mercury的存款網路（sweep networks，掃雷網路？），你相當於透過Mercury將存款分散到多家銀行，其中最早是以Choice Financial Group、Evolve Bank & Trust為主，到現在Mercury的sweep network還包括了像是Goldman Sachs、Morgan Stanley、Wells Fargo等銀行。
你的資金將會被分散到Mercury的合作銀行轉存，這些合作銀行個別都是FDIC保險的銀行，換句話說，實際上的方法就是幫你把錢存到其他比Mercury更有規模的銀行，假設你存了50萬進去，Mercury會幫你把資金分散到兩家不同的銀行，兩家銀行個別提供了25萬美元的存保——所以你的50萬美元都個別有了保障。
對比於SVB因為手頭現金太多＋投資組合過於集中的風險，在Mercury風險是被分散出去的。
有意思的是，如果你仔細研究，會注意到SVB也有相似的「SVB Cash Sweep」，不過稍加留意就會發現，SVB強調的是「讓你的閒置資金為你工作」，SVB的實際作法是讓你可以將閒置資金投到SVB挑選過後的基金。換言之，SVB的Cash Sweep跟Mercury的Sweep networks是完全不同的，前者提供的是投資機會，後者則強調運用分散式的帳戶降低單押一家銀行的風險並且善用FDIC的保險機制，保全資金。
Sweep Networks是怎麼來的？
Sweep Networks的概念也並非Mercury首創、獨創。比較常見的傳統說法像是Deposit Sweep Program或是Bank Sweep Program，簡單講有兩個部分：
- 開戶：經由你的授權、用你的名義在其他銀行開戶
- 轉帳：透過你的授權、在不同銀行之間挪動資金
首先，你選擇的銀行是如何利用你的名義在其他銀行開戶的呢？在美國有CDARS（Certificate of Deposit Account Registry Service），銀行可以在客戶的授權、並透過CDARS的網路在其他銀行進行註冊、開戶。
Insured Cash Sweep（ICS）的運作機制，比較有規模在營運的像是IntraFi提供相關的解決方案給各銀行，IntraFi的解決方案目前也是美國銀行家協會背書推薦的解決方案。而美國各大銀行也可能有各自不同的合作夥伴或是保險額度：
- Citibank在2022年3月針對機構型客戶推出的存款轉存服務就是搭配了IntraFi Yankee Sweep
- Wells Fargo提供了高達1,250,000美元的存款保障，從網站上的資料看起來Wells Fargo應該是自行建構了Sweep network
- 除了銀行之外，證券商像是Firstrade、TD Ameritrade也都有提供sweep program
- 我個人最愛的美股投資app Robinhood也有提供Deposit Sweep Program
至於Mercury的Sweep Networks則是跟Evolve Open Banking（BaaS，Banking as a service的服務供應商）合作的計畫：Mercury FDIC-Insured Deposit Sweep。
Tags：
【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。