矽谷銀行「單點故障」帶來系統性崩潰，為什麼Mercury Bank安然度過？

文：林宜儒Lawrence

單點故障，SPOF（Single Point of Failure）指的是系統中的某個單一節點失效時，導致整個系統無法運作進而崩潰，SVB 矽谷銀行的事件彷彿就像是以矽谷為核心的軟體產業的單點故障，接下來可預期將帶來一連串的連鎖反應。

美國的新創銀行們

SVB矽谷銀行的事件發生後，陸續收到幾位朋友關心，人生很少有這樣的時刻，覺得自己的公司似乎差點就要參與歷史。

設立美國公司門檻很低、銀行開戶通常也很簡單，開戶的時候一般有幾個主流選擇，在矽谷通常首選Silicon Valley Bank，近年來興起的選擇還有像是Mercury、Brex、Novo等，每家銀行的特性都不太一樣，共通點都很數位化、很現代化，進到每個銀行的網站，都會覺得很清爽、很美觀、很簡單。

我記得當初決定赴美創業時，覺得我應該就是唯一指名開SVB就對了，不過後來猶豫了一下，選了別家。

透過Stripe Atlas設立公司通常他會建議你二選一，SVB或是Mercury，我雖然喜歡矽谷銀行，但因為Mercury的創辦人很有意思、UI/UX看起來很現代化、簡潔有美感，二話不說就選了Mercury。

Photo Credit: Mercury Bank Mercury Bank首頁，特別注意到底下寫著： Mercury is a financial technology company, not a bank.

Mercury是一家很有意思的銀行，嚴格來說，Mercury是一家FinTech公司，他們透過與傳統銀行合作，做了一些傳統銀行業務上的創新。若你是他們的客戶，會收到來自銀行的公告，宣布他們剛完成A輪融資、B輪融資之類的——沒錯，他們也是跟你我一樣正在持續募資、持續追求成長的startup。

SVB事情發生後，身邊朋友紛紛詢問我是不是用SVB，其實真的想像不到，來美國開公司不是開SVB，因為SVB早年對於創業公司是出了名的友善，加上一般來說銀行開戶似乎會覺得選老牌、大家一點的比較好。

但總之因爲我喜歡新創、創新，就選擇了更新潮的銀行，避過了接下來好一陣子可能有的潛在風險。在美國經營公司，很多事情是完全自動化運作的，公司的人資、保險、稅務、聯邦／州政府往來、採購的大量SaaS都連結著整個幾乎以矽谷為核心的軟體生態系，到現在我也沒把握接下來會受到什麼衝擊。

昨天收到Stripe以及Mercury個別來信，分別說明了針對這次的風險會進行的措施，其中Mercury真的很棒，信件標題寫著「We’re here to support you」，信件開頭就提醒了許多人可能本來覺得不重要、用不到的事情：Mercury提供的存保金額高達$1M，是業界標準的四倍之多。

Mercury是這次事件趕緊調整的嗎？不是，他們本來就提供1M的存保。

US$1M的存保是怎麼運作的呢？

Mercury建構了一個分散式的存款網路，確保客戶的存款不會受到單一節點故障（Single point of failure，SPOF）而造成系統性的崩潰。

當你選擇加入了Mercury的存款網路（sweep networks，掃雷網路？），你相當於透過Mercury將存款分散到多家銀行，其中最早是以Choice Financial Group、Evolve Bank & Trust為主，到現在Mercury的sweep network還包括了像是Goldman Sachs、Morgan Stanley、Wells Fargo等銀行。

你的資金將會被分散到Mercury的合作銀行轉存，這些合作銀行個別都是FDIC保險的銀行，換句話說，實際上的方法就是幫你把錢存到其他比Mercury更有規模的銀行，假設你存了50萬進去，Mercury會幫你把資金分散到兩家不同的銀行，兩家銀行個別提供了25萬美元的存保——所以你的50萬美元都個別有了保障。

對比於SVB因為手頭現金太多＋投資組合過於集中的風險，在Mercury風險是被分散出去的。

有意思的是，如果你仔細研究，會注意到SVB也有相似的「SVB Cash Sweep」，不過稍加留意就會發現，SVB強調的是「讓你的閒置資金為你工作」，SVB的實際作法是讓你可以將閒置資金投到SVB挑選過後的基金。換言之，SVB的Cash Sweep跟Mercury的Sweep networks是完全不同的，前者提供的是投資機會，後者則強調運用分散式的帳戶降低單押一家銀行的風險並且善用FDIC的保險機制，保全資金。

Sweep Networks是怎麼來的？

Sweep Networks的概念也並非Mercury首創、獨創。比較常見的傳統說法像是Deposit Sweep Program或是Bank Sweep Program，簡單講有兩個部分：

開戶：經由你的授權、用你的名義在其他銀行開戶 轉帳：透過你的授權、在不同銀行之間挪動資金

首先，你選擇的銀行是如何利用你的名義在其他銀行開戶的呢？在美國有CDARS（Certificate of Deposit Account Registry Service），銀行可以在客戶的授權、並透過CDARS的網路在其他銀行進行註冊、開戶。

Insured Cash Sweep（ICS）的運作機制，比較有規模在營運的像是IntraFi提供相關的解決方案給各銀行，IntraFi的解決方案目前也是美國銀行家協會背書推薦的解決方案。而美國各大銀行也可能有各自不同的合作夥伴或是保險額度：

Citibank在2022年3月針對機構型客戶推出的存款轉存服務就是搭配了IntraFi Yankee Sweep

Wells Fargo提供了高達1,250,000美元的存款保障，從網站上的資料看起來Wells Fargo應該是自行建構了Sweep network

除了銀行之外，證券商像是Firstrade、TD Ameritrade也都有提供sweep program

我個人最愛的美股投資app Robinhood也有提供Deposit Sweep Program

至於Mercury的Sweep Networks則是跟Evolve Open Banking（BaaS，Banking as a service的服務供應商）合作的計畫：Mercury FDIC-Insured Deposit Sweep。