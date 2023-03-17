（中央社）台灣友邦宏都拉斯宣布有意與中國建交，對美中台乃至中美洲地緣政治帶來新衝擊。智庫「大西洋理事會」認為，美國應以務實作法協助台灣，保持台美在中美洲影響力。

與其指責宏國 美國其實能務實助台

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）14日宣布尋求與中國建立外交關係。

大西洋理事會「全球中國中心」（Global China Hub）非常駐研究員、曾任職美國國務院負責中國與加勒比海外事官員賴薩魯斯（Leland Lazarus）認為，卡蕬楚的決定並不意外，畢竟她在競選總統期間就已宣示要加強與北京的關係。

賴薩魯斯認為，各國與世界第2大經濟體中國往來無非出於經濟因素，尤其是像宏都拉斯這種尋求促進經濟增長以應對收入不均、國家安全和氣候變遷的國家。

宏都拉斯所能獲最直接的益處是中國為帕圖卡（Patuca III）水壩挹注資金，水力發電也將為宏國農村地區提供急需的電力。今年1月，負責與宏都拉斯非正式接觸的中國駐哥斯大黎加大使就說，在台宏仍有邦交下，北京不可能提供這類資金。

與北京建交後，宏都拉斯將能向龐大的中國市場出口咖啡、香蕉、海鮮等核心貨品。哥斯大黎加、巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加等國與中國建交後，出口均出現增長。宏都拉斯也可能加入一帶一路倡議，並獲得通常難以從世界銀行（WB）、國際貨幣基金（IMF）或美洲開發銀行（IADB）獲得優惠貸款。

中國還可能向宏都拉斯的國家警察捐贈設備並提供執法培訓，以加強公共安全。

賴薩魯斯認為美國與其批評各國變節轉投北京，不如鼓勵他們與台灣保持非官方經濟關係，才是較佳策略。讓這些國家能與台美等區域和國際合作夥伴共同努力，確保自己免受中國可能的經濟脅迫。

值得注意的是，台灣在中南美另兩個友邦巴拉圭（4月30日）、瓜地馬拉（6月25日）也都即將要展開總統大選，如果兩國都是由反對黨獲勝，很可能出於經濟因素做出與宏都拉斯相同的決定。

賴薩魯斯指出，台灣無需糾結邦交國數字。台灣總能更佳地向全球推廣自身經驗與重要性。台積電作為全球90%最先進晶片的製造商，角色近年有目共睹；台灣作為援助的提供者也有不少典範，包含農技、公衛、數位等領域。台美應共同努力向世界講述台灣的故事，讓各國即便沒有邦交，也願繼續將台灣當成重要夥伴。

後院對中國立場各異 美國戰略更形複雜

薩爾瓦多已與北京建交，宏都拉斯可能棄台就中，瓜地馬拉仍與台灣有邦交，中美洲北三角（Northern Triangle，美國對瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多3國的稱呼）對中國立場各異。

大西洋理事會拉丁美洲中心（Adrienne Arsht Latin America Center）副主任波默斯基（Maria Fernanda Bozmoski）認為，歷史經驗來看，中美洲與北京建立外交關係向來幾乎不透明，之後中方帶來的大型基建計畫也很少增加當地就業機會。

拉美中心資深主任馬克札克（Jason Marczak）認為宏都拉斯欲轉投北京，是激勵美國端出加強投資中美洲具體政策的又一理由，回頭耕耘自家後院應以實際取代口惠。

新聞來源

美智庫：宏都拉斯恐投北京 美應務實助台（中央社）

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範