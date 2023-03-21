原民會族語認證排除「寒溪泰雅語」，台灣定居者殖民主義政府「還我語言權」
我們想讓你知道的是
本會呼籲原住民族委員會，語言是原住民族文化的靈魂、文化是原住民族發展的命脈、教育是原住民族進步的動力。臺灣定居者殖民主義政府應正視宜蘭克里奧爾語言的原住民是事實，也是這一塊島嶼原本的主人，放下殖民思想，立刻發起解殖（意思就是放下屠刀立地成佛）。
文： 方喜恩（Si'ong Balay，宜蘭縣崗給原住民永續發展協會理事長）
感謝主！使用我們來為我們的話開口、用我們的話來申冤。
語言是社會溝通與互動的媒介，也是文化載體。民族語言或稱國家語言，通常是指在事實上或在法律上，能代表一個地區人民的語言。在民族國家，所說的民族語言通常也是官方語言。
2006年我們努力反對族語條款。透過宜蘭縣崗給原住民永續發展協會發起「還我語言權」運動。同年，2006年原民會公佈台灣原住民族族語分12族42個方言別。
我們稱定居者殖民主義（Settler colonialism）政府是一個「文化安全（Culture Safety）」上的不安全政府。因爲在當時原民會公佈台灣原住民族族語認證考試制度時，泰雅族語方言別並未包含寒溪泰雅語，也就是學者研判出來的宜蘭克里奧爾語言，當時寒溪部落泰雅族的家長們就曾北上原民會要求「還我語言權」。
雖然當時，原民會表示尊重寒溪部落族人語言混用的事實，也在2007年將寒溪泰雅語正式納入台灣原住民族語認證考試中泰雅族語方言別，但「寒溪泰雅語」於2010年被排除於原住民語認證考試。
根據報導，行政院原民會表示跟寒溪部落達成共識，在將寒溪泰雅語納入的三年之後，要再開會評估寒溪語列入族語能力考試科目的成效如何。現在三年到期，評估會議邀請寒溪部落代表包括牧師、國小校長、村長、在地協會理事長以及縣議員等等60幾個人已經達成共識，即將在明年開始排除寒溪泰雅語，不再為寒溪泰雅語舉行族語認證。
我們更加強烈相信原民會不但自導自演，並且是扼殺民族語言的殺人機關。並且殺人兇手蔓延至公家機關。
上述不但沒有幫助學生、公務人員了解並探究不同的文化與價值觀，更讓說民族語言的學生、公務人員無法促進族群互動與相互理解，只有產出「你說的不是語言，是雜種語言」、「你還活在日本殖民統治時代嗎？」、「你是日本人？還是泰雅族？」等結構性種族主義的延續。
就文化平權的角度而言，台灣各族群語言均應受到同樣的保障，且應更進一步保障少數族群的文化權益，除可提升台灣真正民主價值外，亦可彌補過去因一元化的語言政策而造成本土語言／台灣手語流失，並在尊重文化多元之原則下，營造互相尊重、包容的多元語言友善環境，讓每一位國民都能更有自信、尊嚴、文化安全地使用本土語言／台灣手語，並使台灣不同族群的歷史與文化能夠世代傳承。
消除一切形式種族歧視國際公約──ICERD
隨著國際人權理念對語言文化權的重視，語言文化的保存與傳承日益受到關注。有鑑於國內本土語言／台灣手語所面臨的傳承危機，政府於2019年1月9日制定公布《國家語言發展法》，以多元、平等、保存、發展之理念，支持語言復振與傳承。
在國民基本教育層級，將本土語文／台灣手語列為各教育階段之部定課程，以保障學生持續修習本土語文之機會。但是，至2023年的今天，宜蘭克里奧爾語的人民依舊沒有得著這國際人權、語言文化權和台灣定居者殖民主義政府的重視。
聽著、說著、思考著、吶喊著、祈禱著宜蘭克里奧爾語言的人民，是與台灣平行時空的旅人嗎？台灣為多語言、多民族與多文化的社會，原住民族教育的落實與成效成為社會進步之重要指標。
基於《憲法增修條文》第10條「國家肯定多元文化，並積極維護發展原住民族語言及文化」，並落實《原住民族教育法》、《原住民族基本法》、《原住民族語言發展法》、《國家語言發展法》中「尊重、包容與關懷多元文化差異」、「促進國家語言之傳承、復振及發展」之基本理念，實施原住民族語文教學，促進相互了解與社會和諧。
忽視宜蘭克里奧爾語言和說宜蘭克里奧爾語言人民，這個定居者殖民主義國家真的是促進互相了解與社會和諧了嗎？
台灣原住民族約佔台灣人口的百分之二，惟其歷史文化與台灣的淵源乃現今最為古遠而緊密者，然目前根據2009年聯合國教科文組織的報告，台灣原住民族之語言文化列入瀕危語言，以及因殖民統治時期，發展出獨特的宜蘭克里奧爾語言，與世界上被殖民統治發展出的克里奧爾化語言是一樣的。
故為延續台灣歷史文化及維護語言文化多樣性，應積極復振與發展原住民族語言文化，促進相互了解與社會和諧，落實原住民族語文傳承與創新為宗旨。
台灣原住民族屬於南島語系民族，國際語言學界普遍認為台灣原住民族語文有南島語系起源地的國際地位，當然也包括因殖民所發展出來的克里奧爾化的語言，稱之為克里奧爾語。
推動原住民族語文教育不僅是保障原住民族基本人權，落實多元文化的教育課題，更是台灣與國際接軌的重要途徑，亦有助於具體保存多語言文化資產，促進我國對世界文化多樣性的貢獻。
基於「多元、平等、自主、尊重」的精神，藉由原住民族語文的學習，強化自我及民族認同，行塑文化主體性的觀點，培養使用族語的習慣，積極傳承文化與面對世界潮流，成為兼具傳統與現代素養的新世代國民。
本會想大聲的跟大家說：我們不止是要宜蘭克里奧爾語言是我們的母語，我們也會努力學習我們祖先給予的泰雅族語，我們更要向台灣社會大眾表達我們希望創造多語種的生活環境，其實我們早已是多語種的生活環境，因結構性種族主義正已立法形成，迫使我們不得不發聲。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。