你可能沒想過：台灣身份證號碼制度為何對在台外籍人士構成明顯歧視？
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台灣的身份證號碼制度導致外籍人士在生活的各個方面受到普遍歧視，包括申請信用卡、網上銀行以及零售會員資格等服務。儘管有了「更新」的身份證號碼，但由於起始數字不同，外籍人士在使用這些服務時仍然面臨諸多障礙。
文：吳彼得
台灣的身份證號碼制度，由於對外國國民的明顯歧視而成為爭論的焦點，雖然許多國家都有獨特的身份識別系統，但台灣的身份證號碼制度因其固有的缺陷，影響了在台生活的外國人的生活。
本文對台灣的身份證號碼制度進行了全面的探討，重點關注外籍人士在申請信用卡、網上銀行以及宜家會員等方面所遭遇的歧視問題，同時討論一起涉及殘疾外籍人士的案例，突顯了改革台灣身份證號碼制度的必要性。
舊制度缺陷與「權宜之計」的更新
過去，台灣的身份證號碼制度為公民和外國國民分配不同的代碼。台灣公民的身份證號碼由一個英文字母開始，共有十位數字；而外國人則被分配類似格式的身份證號碼，但多了一個字母，使其與公民的身份證號碼有明顯區別。這種差異導致外籍人士在住房、就業和公共服務等方面遭受普遍歧視。
為解決這些問題，近年來台灣政府推出了外籍人士的「更新」身份證號碼格式。新制度取消了多餘的字母，使外籍人士的身份證號碼格式與台灣公民更為接近。然而，新制度仍然保留了一個關鍵的區別：外國國民的身份證號碼起始數字，與公民的不同。
這個看似微不足道的變化仍然延續了原有的歧視做法，因為不同的起始數字仍然可以輕易識別外籍人士。因此，「更新」的制度在實際操作中並未真正解決外籍人士在台灣面臨的問題。
問題：服務、歧視與障礙
台灣的身份證號碼制度導致外籍人士在生活的各個方面受到普遍歧視，包括申請信用卡、網上銀行以及零售會員資格等服務。儘管有了「更新」的身份證號碼，但由於起始數字不同，外籍人士在使用這些服務時仍然面臨諸多障礙。
金融服務——例如申請信用卡和線上銀行——通常需要身份證號碼進行註冊和驗證。在台灣的外籍人士可能會在申請這些服務時遇到困難，甚至遭到拒絕，因為他們的身份證號碼顯示了他們的非公民身份。這種歧視性做法可能導致外籍人士無法充分享有金融產品和服務，使他們在台灣建立穩定的經濟基礎變得困難。
零售會員資格——例如宜家台灣的會員——也面臨著相似的問題。該公司不接受持有新身份證號碼的外籍人士線上申請會員資格。這種歧視性做法限制了外籍人士的機會和福利，顯示出企業往往對不同身份證號碼的客戶不夠重視，進一步加劇了問題。
近期有一起涉及殘疾外籍人士的案例凸顯了這一問題的嚴重性。
根據台灣外籍人士法規相關的論壇討論內容，該名殘疾外籍人士是一名持有永久居留證（APRC）的長期居民，儘管他的身份證號碼是「更新」的，但他在申請殘疾停車證時仍然被拒絕，原因僅僅是因為他的身份證號碼顯示出他的外籍身份。
這一案例表明，即使是修訂後的制度也無法阻止歧視性做法的存在，為在台灣生活的外籍人士設置了不必要的障礙。
國際實例可以提供台灣許多解決方案
為解決台灣歧視外籍人士的問題，政府必須重新審視其身份證號碼制度，實施更加公平的解決方案。通過學習其他國家的身份識別系統，並解決台灣目前制度的固有缺陷，台灣可以成為一個更加包容的社會，確保所有居民，無論其國籍如何，都能享有平等的機會。
例如，美國實行社會安全號（SSN）制度，為所有居民（包括公民、永久居民和臨時工人）分配唯一的九位數字號碼。SSN制度不區分外籍人士和公民，為所有居民提供平等的服務和機會。
另一個例子是歐盟的《一般數據保護法規》（GDPR），該法規對基於國籍或其他個人特徵的歧視作出了嚴格的規定。這一法律框架確保歐盟成員國實行不歧視外籍人士的身份識別系統，促進更加包容和公平的社會。
鑒於這些國際實踐，台灣可以考慮採用一種更具包容性的身份識別系統，不區分公民和外籍人士。通過分配統一的身份證號碼，台灣可以促進服務的平等享有，並減少基於國籍的歧視。
結論
解決台灣歧視外籍人士的問題需要政府共同努力，修訂目前的身份證號碼制度，實施更加公平的解決方案。
通過研究國際法律、法規以及其他國家的身份識別系統，台灣可以創建一個更具包容性的社會，擁抱多元化，確保所有居民享有平等的機會，無論他們的國籍如何。
這樣一來，在台灣的外籍人士將能夠充分享受各種服務，不再面臨不公平的障礙和歧視。這將使企業更容易滿足不同身份證號碼客戶的需求，為他們提供更好的服務。
一個更加包容和公平的身份證號碼制度將有助於建立一個更強大、更和諧的社會，使台灣所有居民受益。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。