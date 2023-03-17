官司纏訟、生產受挫，《彭博社》：鴻海想複製電子製造模式打造電動車供應鏈，非常困難
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鴻海在財報上在電車業務中信心喊話，針對擴張北美電動車布局，鴻海採用全面和傳統、新創車廠合作。目前集團新的電控和傳感器的產品線今（2023）年內也會展開。
鴻海（Foxconn）的勁敵中國比亞迪（BYD）崛起後，又遇內部大將官司纏訟，再發生電動車（EV）生產頻頻受挫。《彭博社》指出，事實證明，鴻海要藉著電子產品模式，打造電動車供應鏈非常困難，而鴻海找來蔚來汽車創辦人、車業大佬關潤（Jun Seki）助陣，要打破目前的僵局。
鴻海頭痛，內部問題延燒
近來鴻海的電動車事業並非一帆風順，除了競爭對手比亞迪快速崛起以外，內部問題也喬不定。鴻海去（2022）年解雇前技術長魏國章，反遭到魏國章指控違法解雇，旋即《鏡週刊》報導，鴻海委由律師具狀向調查局提告，指魏國章在推動MIH業務過程績效不彰。
報導還稱，魏國章卻分別在2022年6至9月間，將電動車開放平台（MIH）與鴻海電動車相關報告、商務郵件、人事資料及員工個資等，商業秘密藉電子郵件流出，它們懷疑魏國章有可能另起爐灶或投靠其他競爭公司，此舉將導致台灣電動車產業與光學顯影技術有外洩疑慮。
不過，魏國章也發出聲明駁斥。他強調，鴻海掩飾違反勞基法的行為，不惜事件發生後許久以杜撰事實方式提告，在今日民主法治的台灣，顯得荒謬；此外，他將對杜撰不實事實及在幕後操弄相關人員提出告訴。對此以上種種鴻海均不予置評。
電動車不比電子，製造端困難重重
但是，隨著內部問題延燒以外，製造端也有問題發生。《彭博社》刊出分析評論指出，鴻海身上看到，電動車比電子產品難得多，例如鴻海斥資2.3億美元收購位於俄亥俄州洛茲敦市（Lordstown）的前通用車廠，想發展成北美重要的電動車製造、研發中心，並宣稱2025年的年度營收將高達330億美元。
未料，鴻海目前僅生產少數幾輛原型車、幾十輛電動巴士和大約40輛的Lordstown皮卡，今年1月Lordstown因為成本過高要求鴻海暫停生產，此後又發生卡車在寒冬失去動力的事故，此後3月Lordstown表示，如果不能與經驗豐富的汽車製造商合作，將被迫停止生產該款皮卡。
《彭博社》指出，就算鴻海擁有豐富的資源，多年來在電子產品上交貨準時，但目前仍然無法突破電動車的困境，這也意味著鴻海離電動車的夢想還很遙遠。
鴻海再提電動車三大策略
外界相當關切鴻海電動車事業的發展。鴻海近日財報會上強調，電動車策略主要分為三個部分，分別是：擴張北美電動車布局、擴大深化客戶基礎和電池研發持續推進。
首先，針對擴張北美電動車布局，鴻海採用全面和傳統、新創車廠合作。目前集團新的電控和傳感器的產品線今年內也會展開，電芯和電池包測試驗證和製造也會在今年進行；自駕牽引機整車和換電電池模組預計近期開始生產。
其次，擴大深化客戶基礎：持續擴大客戶基礎、深化供應鏈合作的良性發展趨勢，今年將有新的零組件和整車組裝挹注電動車營收。
最後，電池研發持續推進：和發電池中心預計在2023年第四季進行第一條線試車；提供電巴使用的LFP電芯也預計2024年第2季進入量產。
鴻海找來大將突圍，以財報成果信心喊話
不過，為了解決生產上的問題，找來了蔚來汽車創辦人鄭顯聰，專責MIH聯盟規劃，並且掌管電動車硬體部門兼平台規格定義。此外，也宣布延攬在汽車產業擁有37年高資歷的關潤擔任集團電動車策略長，直接向董事長劉揚偉負責。隨著新人事底定市場也在看，鴻海是否能夠突圍。
鴻海近日也喊話投資人，營收達新台幣6.627兆，年增11%、毛利達4001億，年增10%、營業淨利1738億，年增17%、淨利1415億，年增2%。
毛利率、營業利益率及淨利率分別為6.04%、2.62%、2.13%，相較於前年6.04%、2.49%、2.32%。鴻海強調，雖然三率並無提高，但毛利、營業利益、淨利的絕對金額都有成長，也使得每股盈餘（EPS）達到10.21元、較前年度成長0.16元。
劉揚偉指出，集團2022年營收創下歷史新高的6.6兆，且年增幅超過1成，這和前季法說會預期大致相當，但如果和去年年初採持平的預估比較，全年表現實際上是要高出許多。最後，劉揚偉強調，EPS的極大化很重要，因為唯有更高的EPS，才能讓投資人分配到更多的現金股利。
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核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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