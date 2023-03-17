2023/03/17,
政治

緬甸一間佛寺內遍佈22具有彈孔的遺體，軍政府遭控屠殺平民

緬甸一間佛寺內遍佈22具有彈孔的遺體，軍政府遭控屠殺平民
在公路巡邏的緬甸軍人｜Photo Credit：GettyImages

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緬甸中部上週有至少22人死於近距離槍傷，包括3名佛教僧侶。反抗緬甸軍政府的組織表示，這是軍方對平民的大屠殺。衛星影像顯示，在發生大屠殺的Nan Neint村莊內和週邊，戰鬥已經持續至少2週，有約100棟建築物被燒毀。

（中央社）根據驗屍報告，緬甸中部上週有至少22人死於近距離槍傷，包括3名佛教僧侶。反抗緬甸軍政府的組織表示，這是軍方對平民的大屠殺。

路透社報導，緬甸軍政府發言人表示，軍方在撣邦（Shan State）南部的賓朗地區（Pinlaung）與反叛軍交火，但沒有傷害任何平民。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）在聲明中表示，政府軍在當地村落Nan Neint和當地人組成的民兵共同維安，克倫族國防軍（KNDF）和另一個反叛團體隨後進入村莊。

他表示，「當恐怖團體暴力開火時…部分村民慘遭殺害及受傷」。

他並未回應路透社請求置評的後續致電。路透社無法立即確認任何一方說法的真實性。

克倫族國防軍發言人表示，他們的士兵12日進入Nan Neint村，發現一座佛寺裡遍布遺體。

克倫族國防軍和另一個團體克倫族革命聯盟（Karenni Revolution Union）提供的影像和照片顯示，屍體的軀幹和頭部有彈孔，佛寺牆壁上也充斥彈痕。路透社無法立即獨立判斷這些素材的真實性。

根據流亡的民間「全國團結政府」（National Unity Government, NUG）旗下醫師的驗屍報告，22名死者可能遭自動武器近距離射殺，包括身穿番紅花色袈裟的3位僧侶。

根據路透社取得的驗屍報告副本，報告稱「由於其他死者並未穿軍服，也沒有在他們身上發現武器和彈藥，他們顯然是平民」。

「因為所有屍體都在Nan Nein村佛寺院區被發現，這很明顯是一場大屠殺。」

根據當地媒體報導、反叛軍說法，以及由監察組織「緬甸見證」（Myanmar Witness）驗證的衛星影像顯示，在據稱發生大屠殺的Nan Neint村莊內和週邊，戰鬥已經持續至少2週，有約100棟建築物被燒毀。

新聞來源

緬甸佛寺22具遺體有彈孔 軍政府遭控屠殺平民（中央社）

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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