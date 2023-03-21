在武統威脅下，保持「中美等距」是實務上根本做不到的話術而已

文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）

自從俄烏戰爭爆發之後，許多台灣政治人物或民眾看到了戰爭的慘況，反而大聲疾呼台灣要保持中立、保持在「中美等距」之間的位子，說這樣才能夠真正的獨立自主、中立、保持和平。追求獨立、和平自然是每個人的目標，然而要達到獨立跟和平，並不能夠透過追求中美等距來實現。更進一步的說，以台灣當下的狀況，根本在實務上不可能達成中美等距。

就理論而言，保持等距形同自我限制

首先就數學上來說，要保持跟中美等距，這件事就跟獨立自主是互相衝突的。假如堅持要保持等距的話，代表只要中國或美國有任何風吹草動，台灣也要立刻對應地調整相對兩者之間的位置，而假如中美位置不動，台灣也不能有動作。這樣只不過是另一種毫無自主性而已。（唯一數學上的可能，就是假如台灣距離中美都無限遠，那麼中美之間的微小改變就可忽略，但這只存在於數學之中）。

而就政治實務上來說，追求中美等距就更是個笑話了。為何台灣有藍綠問題、為何會有美中台問題？最根本的原因在於中國要武力統一台灣，不只將這目標立法、放入憲法中、也每年定時拿出來宣傳。

對於所有想要保持中美等距的人來說，假如一邊是照三餐說要統一你，那如何保持跟兩邊都在政治上「等距」？真的要達成等距，只有兩種可能，一種是說服美國跟中國一樣也照三餐說要統一台灣（事實上有不少美國僑胞還真的有這個提案），一種是說服中國跟美國一樣不要統一台灣。

很顯然，在台灣大喊要等距的人，這兩件事都沒有在做，甚至是反著做，可見並非真心在追求政治上的等距。

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政治與經濟上的等距都不可能

另一種政治上等距的可能，在無法說服美國跟中國的情況下，就是持續保持美國跟中國期望之間的中心點。就法律上而言，美國持續希望台海維持現狀，但中國在法律上通過《反分裂法》、每年軍費跟武器數量都節節上升、軍機軍艦持續威脅台灣、持續訴諸武力統一。

假如真的要讓台灣持續保持在美國跟中國之間的等距中心點，想要維持翹翹板的平衡，那當中國武力威脅持續上升時，為了維持現狀，豈不是就得也訴求美國通過更多友台法案、以及更加強台灣的國防實力，才算是真正在努力維持等距呢？

那在經濟上可能保持等距嗎？目前台灣對中國仍然是入超，而台灣對美國仍然是出超，也就是中國賺台灣人的錢、台灣賺美國人的錢。假如真心追求讓台灣對中美經濟上等距，那應該是要大舉鼓勵台灣投資美國、也開放更多美國商品進口，讓台灣對中國以及美國的貿易依賴度相同，才算真正的等距。

當然，對經濟學有基本理解的人都知道這個目標很困難，因為美中台在世界產業鏈上以及經濟發展程度上並不相同。但是根據去年資料，台灣外銷美國的農產品金額在2022年正式超過外銷中國的金額，或許這正是一個追求等距的具體實現。

當然，許多人會說所謂的雙邊押寶、避險，接著就拿出新加坡或者是最近的印度作為例子。的確，新加坡跟印度在中美之間的確有追求平衡的空間，但前提是這兩個國家都沒有面對武力統一的威脅。因為可以作為一個長久獨立存在的個體，不會被消滅，得以持續為自己發聲以及投票，因此各方選擇的是透過誘因來拉攏，進而得以保持等距的同時從雙邊都獲得好處。

但台灣在這個策略上的前提就不存在了，因為其中一邊訴諸的是武力統一，追求的是未來直接消滅你作為個體的存在。就算金融上的避險是透過投資多個標的來分散風險，其中一個標的的選項也不會是詐騙集團。

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癥結出在中國意圖武統台灣

在數學上以及實務上都不可能做到中美等距之後，我們就會發現這種所謂的等距只是心理上為中國抱屈：「因為台灣人心理上討厭中國，假如要維持中美等距、堅持中立與自主，應該也要等量的討厭美國才公平」。但這種話術最大的邪惡，在於隱藏了始作俑者：想武力統一台灣的中國。

台灣民眾討厭中國是因為中國的武力威脅，而喜歡美國除了價值相同之外，美國自從中華民國政府遷台以來就各方面的協助中華民國政府在台灣成長茁壯，包括各種軍事防衛、軍援、經濟援助、技術轉移。假如今天中國就放手讓台灣獨立，想改啥名就改啥名，然後正正當當的跟台灣做生意互相合作，不用特別讓利，台灣也會跟中國保持一定程度的合作，看看有美國駐軍的南韓或菲律賓都是如此。

但現在因為中國武力威脅統一而造成台灣人不喜歡中國，結果等距派拿出中立的大旗，要台灣人因中國的錯而也得跟著討厭美國「才公平」。先不說道義問題，這種心理上的表面勝利不只無助於認清現實，而更可能成為使現實被改變的幫兇。

不是每件事情都能夠追求等距與中立的，畢竟作為一個人，本來就會有一些不可以拿去交換的核心價值，對吧？

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航