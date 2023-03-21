在武統威脅下，保持「中美等距」是實務上根本做不到的話術而已
我們想讓你知道的是
這種所謂的等距只是心理上為中國抱屈：「因為台灣人心理上討厭中國，假如要維持中美等距、堅持中立與自主，應該也要等量的討厭美國才公平」。但這種話術最大的邪惡，在於隱藏了始作俑者：想武力統一台灣的中國。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
自從俄烏戰爭爆發之後，許多台灣政治人物或民眾看到了戰爭的慘況，反而大聲疾呼台灣要保持中立、保持在「中美等距」之間的位子，說這樣才能夠真正的獨立自主、中立、保持和平。追求獨立、和平自然是每個人的目標，然而要達到獨立跟和平，並不能夠透過追求中美等距來實現。更進一步的說，以台灣當下的狀況，根本在實務上不可能達成中美等距。
就理論而言，保持等距形同自我限制
首先就數學上來說，要保持跟中美等距，這件事就跟獨立自主是互相衝突的。假如堅持要保持等距的話，代表只要中國或美國有任何風吹草動，台灣也要立刻對應地調整相對兩者之間的位置，而假如中美位置不動，台灣也不能有動作。這樣只不過是另一種毫無自主性而已。（唯一數學上的可能，就是假如台灣距離中美都無限遠，那麼中美之間的微小改變就可忽略，但這只存在於數學之中）。
而就政治實務上來說，追求中美等距就更是個笑話了。為何台灣有藍綠問題、為何會有美中台問題？最根本的原因在於中國要武力統一台灣，不只將這目標立法、放入憲法中、也每年定時拿出來宣傳。
對於所有想要保持中美等距的人來說，假如一邊是照三餐說要統一你，那如何保持跟兩邊都在政治上「等距」？真的要達成等距，只有兩種可能，一種是說服美國跟中國一樣也照三餐說要統一台灣（事實上有不少美國僑胞還真的有這個提案），一種是說服中國跟美國一樣不要統一台灣。
很顯然，在台灣大喊要等距的人，這兩件事都沒有在做，甚至是反著做，可見並非真心在追求政治上的等距。
政治與經濟上的等距都不可能
另一種政治上等距的可能，在無法說服美國跟中國的情況下，就是持續保持美國跟中國期望之間的中心點。就法律上而言，美國持續希望台海維持現狀，但中國在法律上通過《反分裂法》、每年軍費跟武器數量都節節上升、軍機軍艦持續威脅台灣、持續訴諸武力統一。
假如真的要讓台灣持續保持在美國跟中國之間的等距中心點，想要維持翹翹板的平衡，那當中國武力威脅持續上升時，為了維持現狀，豈不是就得也訴求美國通過更多友台法案、以及更加強台灣的國防實力，才算是真正在努力維持等距呢？
那在經濟上可能保持等距嗎？目前台灣對中國仍然是入超，而台灣對美國仍然是出超，也就是中國賺台灣人的錢、台灣賺美國人的錢。假如真心追求讓台灣對中美經濟上等距，那應該是要大舉鼓勵台灣投資美國、也開放更多美國商品進口，讓台灣對中國以及美國的貿易依賴度相同，才算真正的等距。
當然，對經濟學有基本理解的人都知道這個目標很困難，因為美中台在世界產業鏈上以及經濟發展程度上並不相同。但是根據去年資料，台灣外銷美國的農產品金額在2022年正式超過外銷中國的金額，或許這正是一個追求等距的具體實現。
當然，許多人會說所謂的雙邊押寶、避險，接著就拿出新加坡或者是最近的印度作為例子。的確，新加坡跟印度在中美之間的確有追求平衡的空間，但前提是這兩個國家都沒有面對武力統一的威脅。因為可以作為一個長久獨立存在的個體，不會被消滅，得以持續為自己發聲以及投票，因此各方選擇的是透過誘因來拉攏，進而得以保持等距的同時從雙邊都獲得好處。
但台灣在這個策略上的前提就不存在了，因為其中一邊訴諸的是武力統一，追求的是未來直接消滅你作為個體的存在。就算金融上的避險是透過投資多個標的來分散風險，其中一個標的的選項也不會是詐騙集團。
癥結出在中國意圖武統台灣
在數學上以及實務上都不可能做到中美等距之後，我們就會發現這種所謂的等距只是心理上為中國抱屈：「因為台灣人心理上討厭中國，假如要維持中美等距、堅持中立與自主，應該也要等量的討厭美國才公平」。但這種話術最大的邪惡，在於隱藏了始作俑者：想武力統一台灣的中國。
台灣民眾討厭中國是因為中國的武力威脅，而喜歡美國除了價值相同之外，美國自從中華民國政府遷台以來就各方面的協助中華民國政府在台灣成長茁壯，包括各種軍事防衛、軍援、經濟援助、技術轉移。假如今天中國就放手讓台灣獨立，想改啥名就改啥名，然後正正當當的跟台灣做生意互相合作，不用特別讓利，台灣也會跟中國保持一定程度的合作，看看有美國駐軍的南韓或菲律賓都是如此。
但現在因為中國武力威脅統一而造成台灣人不喜歡中國，結果等距派拿出中立的大旗，要台灣人因中國的錯而也得跟著討厭美國「才公平」。先不說道義問題，這種心理上的表面勝利不只無助於認清現實，而更可能成為使現實被改變的幫兇。
不是每件事情都能夠追求等距與中立的，畢竟作為一個人，本來就會有一些不可以拿去交換的核心價值，對吧？
延伸閱讀
- 分析中共兩會對台政策走向：習近平只有更硬沒有更軟，強推「祖國完全統一」
- 秦剛拿中國憲法警告美國勿干涉台海問題，學者：拿國內憲法做互信基礎，中美仍各說各話
- 選擇屈辱後，還是會戰爭：綏靖主義的虛妄與真正的台灣戰略
- 邱國正證實洽談美軍彈藥存放台灣，專家：增強台灣防衛持續力與韌性
- 俄烏戰爭造成歐亞大陸東西兩端地緣戰略「被一體化」，並邁向「台海安全的多邊化管理」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
Tags：
以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。