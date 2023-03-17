俄國遭揭露制定秘密計畫：目標2030年前破壞摩爾多瓦社會秩序、建立穩定親俄勢力
我們想讓你知道的是
《CNN》報導指出，俄國希望破壞摩爾多瓦穩定，最主要的原因是希望能將摩爾多瓦，納入自己的勢力範圍，以防止摩爾多瓦成為西方盟國，甚至申請加入北約或歐盟。該計畫就數次提到阻止摩爾多瓦加入北約的重要性。
綜合《CNN》與《V Square》報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）遭媒體揭露制定了一項秘密計劃，其中列出了許多干預摩爾多瓦社會的政策，包括支持親俄團體、利用東正教和威脅切斷天然氣供應。目標是在2030年前，破壞摩爾多瓦的社會秩序。
該計畫是由FSB的跨境合作理事會於2021年編寫，計畫名稱為「俄羅斯聯邦在摩爾多瓦共和國的戰略目標」。《CNN》報導指出，俄國希望破壞摩爾多瓦穩定，最主要的原因是希望能將摩爾多瓦，納入自己的勢力範圍，以防止摩爾多瓦成為西方盟國，甚至申請加入北約或歐盟。該計畫就數次提到阻止摩爾多瓦加入北約的重要性。
計劃內容
根據《V Square》報導，破壞摩爾多瓦穩定的計畫，分別有短期、中期和長期目標，內容如下：
短期目標
- 抹除摩爾多瓦試圖消除俄國，在德涅斯特河沿岸駐軍的倡議
俄國目前在德涅斯特河沿岸駐紮了約1500名士兵，2022年2月烏俄戰爭爆發後不久，俄羅斯時任中央軍區總司令明涅卡耶夫（Rustam Minnekaev）表示，所謂的「特別軍事行動」，目的是在南部建立一條走廊，範圍從烏克蘭到德涅斯特河沿岸地區。
- 抹除摩爾多瓦打擊親俄媒體的行動
- 建立非政府組織網絡，促進俄羅斯與摩爾多瓦關係的發展
中期（2025年前）目標
- 擴大支持摩爾多瓦境內的親俄政治勢力
- 阻止摩爾多瓦與北約合作
- 確保對俄羅斯友好的非政府組織，其管理、財務、法律和情報系統可持續運作
長期目標
- 在摩爾多瓦的政治和經濟精英中，建立穩定的親俄勢力；讓摩爾多瓦社會對北約抱持負面態度，以及支持摩爾多瓦的東正教勢力
該文件也提到要讓摩爾多瓦高度依賴俄國天然氣，以激起摩國社會內部的對立。
克里姆林宮表示秘密計畫為假訊息
面對制定秘密計畫的指控，3月16日，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們對這個計劃的存在一無所知。不排除這又是一個假訊息。俄國會繼續對與他國建立友好、互利關係的政策，持開放態度，包括與摩爾多瓦的關係。」佩斯科夫補充，俄國對摩爾多瓦正在經歷的，對俄國完全沒有道理和毫無根據的偏見，感到遺憾。
烏克蘭和美國白宮，則在3月10日警告，一些與俄羅斯情報部門有聯繫的俄國演員，正尋求在摩爾多瓦舉行抗議，煽動摩爾多瓦國內的反政府情緒。針對秘密計畫，西方情報官員則表示：「俄羅斯的戰略本身並不令人意外，但隨著摩爾多瓦政府與美國和歐洲國家更緊密地合作，俄羅斯的戰略可能會加速實施。」
面對能源價格高漲，摩爾多瓦反政府情緒漸增
現任的摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu），在外交立場上偏向西方，她於2020年底取代了親俄的前總統杜登（Igor Dodon），桑杜領導的政黨也在2021年贏得國會選舉。
近幾個月，摩爾多瓦與俄國關係逐漸緊張。上個（2）月，俄國總統普亭（Vladimir Putin）取消了2012年建立的，支持摩爾多瓦主權的法令，稱此舉是為了「在國際關係發生變化的情況下，確保俄羅斯的國家利益。」摩爾多瓦政府則在近幾週逮捕了數名親俄人士，以及一名試圖進入該國的瓦格納集團特工。
在烏俄戰爭持續，歐洲能源價格高漲下，摩國的親俄政黨紹爾黨，每週都會在首都基希訥烏發起示威活動，抗議摩國高昂的能源價格，並要求政府負責，抗議也吸引了數千名民眾到場支持。對此，美國則已經承諾將為摩爾多瓦政府提供預算支持，以幫助其應對高昂的能源價格。
新聞來源
- Secret document reveals Russia’s 10-year plan to destabilize Moldova（CNN）
- Secret Kremlin document：How Russia plans to overturn Moldova（V Square）
延伸閱讀
- 摩爾多瓦親俄分離地區「德涅斯特河沿岸」，為何在普亭「新俄羅斯」願景中深具戰略價值？
- 摩爾多瓦親俄前總統涉嫌叛國遭拘留，是出於政治動機還是真的危及國家安全？
- 俄羅斯空襲造成烏克蘭、摩爾多瓦大停電，澤倫斯基：把冬季嚴寒變成大規模殺傷性武器
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna