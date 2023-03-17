俄國遭揭露制定秘密計畫：目標2030年前破壞摩爾多瓦社會秩序、建立穩定親俄勢力

綜合《CNN》與《V Square》報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）遭媒體揭露制定了一項秘密計劃，其中列出了許多干預摩爾多瓦社會的政策，包括支持親俄團體、利用東正教和威脅切斷天然氣供應。目標是在2030年前，破壞摩爾多瓦的社會秩序。

該計畫是由FSB的跨境合作理事會於2021年編寫，計畫名稱為「俄羅斯聯邦在摩爾多瓦共和國的戰略目標」。《CNN》報導指出，俄國希望破壞摩爾多瓦穩定，最主要的原因是希望能將摩爾多瓦，納入自己的勢力範圍，以防止摩爾多瓦成為西方盟國，甚至申請加入北約或歐盟。該計畫就數次提到阻止摩爾多瓦加入北約的重要性。

計劃內容

根據《V Square》報導，破壞摩爾多瓦穩定的計畫，分別有短期、中期和長期目標，內容如下：

短期目標

抹除摩爾多瓦試圖消除俄國，在德涅斯特河沿岸駐軍的倡議

俄國目前在德涅斯特河沿岸駐紮了約1500名士兵，2022年2月烏俄戰爭爆發後不久，俄羅斯時任中央軍區總司令明涅卡耶夫（Rustam Minnekaev）表示，所謂的「特別軍事行動」，目的是在南部建立一條走廊，範圍從烏克蘭到德涅斯特河沿岸地區。

抹除摩爾多瓦打擊親俄媒體的行動

建立非政府組織網絡，促進俄羅斯與摩爾多瓦關係的發展

中期（2025年前）目標

擴大支持摩爾多瓦境內的親俄政治勢力

阻止摩爾多瓦與北約合作

確保對俄羅斯友好的非政府組織，其管理、財務、法律和情報系統可持續運作

長期目標

在摩爾多瓦的政治和經濟精英中，建立穩定的親俄勢力；讓摩爾多瓦社會對北約抱持負面態度，以及支持摩爾多瓦的東正教勢力

該文件也提到要讓摩爾多瓦高度依賴俄國天然氣，以激起摩國社會內部的對立。

3月12日，摩爾多瓦反對黨紹爾黨發起反政府示威，抗議高昂的能源價格，吸引3000多人到場支持｜Photo Credit: GettyImages

克里姆林宮表示秘密計畫為假訊息

面對制定秘密計畫的指控，3月16日，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們對這個計劃的存在一無所知。不排除這又是一個假訊息。俄國會繼續對與他國建立友好、互利關係的政策，持開放態度，包括與摩爾多瓦的關係。」佩斯科夫補充，俄國對摩爾多瓦正在經歷的，對俄國完全沒有道理和毫無根據的偏見，感到遺憾。

烏克蘭和美國白宮，則在3月10日警告，一些與俄羅斯情報部門有聯繫的俄國演員，正尋求在摩爾多瓦舉行抗議，煽動摩爾多瓦國內的反政府情緒。針對秘密計畫，西方情報官員則表示：「俄羅斯的戰略本身並不令人意外，但隨著摩爾多瓦政府與美國和歐洲國家更緊密地合作，俄羅斯的戰略可能會加速實施。」

面對能源價格高漲，摩爾多瓦反政府情緒漸增

現任的摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu），在外交立場上偏向西方，她於2020年底取代了親俄的前總統杜登（Igor Dodon），桑杜領導的政黨也在2021年贏得國會選舉。

近幾個月，摩爾多瓦與俄國關係逐漸緊張。上個（2）月，俄國總統普亭（Vladimir Putin）取消了2012年建立的，支持摩爾多瓦主權的法令，稱此舉是為了「在國際關係發生變化的情況下，確保俄羅斯的國家利益。」摩爾多瓦政府則在近幾週逮捕了數名親俄人士，以及一名試圖進入該國的瓦格納集團特工。

在烏俄戰爭持續，歐洲能源價格高漲下，摩國的親俄政黨紹爾黨，每週都會在首都基希訥烏發起示威活動，抗議摩國高昂的能源價格，並要求政府負責，抗議也吸引了數千名民眾到場支持。對此，美國則已經承諾將為摩爾多瓦政府提供預算支持，以幫助其應對高昂的能源價格。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範