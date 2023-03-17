經濟部電價費率審議會決議：4/1起住宅每月用電逾700度漲3%，產業大戶漲17%

（中央社）經濟部電價費率審議會今天決議平均電價調漲11%，考量照顧民生、穩定物價，住宅用電700度以下不調整，約93%住宅不受影響。高壓及特高壓的產業用電大戶調漲17%，但受到景氣衝擊產業，去年下半年用電衰退10%調幅減半。

經濟部今天召開112年第1次電價費率審議會，考量112年燃料價格仍處高檔，造成台電巨大經營壓力，決議平均電價調漲11%，並於4月1日起實施。

經濟部次長林全能指出，近期國際燃料價格雖有回跌，但仍是高檔，111年台電公司每賣1度電就虧損1.2元，為減少台電虧損，並由較有能力者負擔較多電費，高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價17%。

產業低壓以內需、微中型企業為主，電價調漲10%，低於產業高壓調幅；另為減緩用電衰退產業衝擊及照顧產業弱勢，111年下半年用電衰退10%以上者產業調幅減半，農漁業電價不調整。

為顧及民生物價，住宅700度以下（93%，1231萬戶）、小商店1500度以下（84%，76萬戶）電價不調整，住宅701至1000度、小商店1501到3000度微調3%。同時為提高節能誘因，住宅用電1001度以上調漲10%、小商店3001度以上調漲5%。另外，為照顧學生上課環境，幼兒園至大專院校電價不調整。

Photo Credit: 台電提供

台電總經理王耀庭表示，民生電價平均調幅為2.6%、產業用電平均調幅為14.2%。

林全能表示，去年電價調整，因調價後產生的節電效果，實際上台電所收的平均單價為每度2.8064元，依上述方案核算調整後整體平均電價為每度3.1154元，將於4月1日開始實施。

林全能表示，會中委員關心電力穩定供應，以及照顧民生，例如住宅用電有不同級距，去年是千度以上住宅調漲9%、戶數3.6%，但用電減少1.6億，占所有住宅用電25%，確實有達到以價制量效果；考量減少民生衝擊，同時兼顧節電效果，「今年往下調一個級距（700度）」。

委員也提到，在此機制下，政府應多協助輔導產業落實節能，降低電價調整衝擊。

為照顧景氣受創產業，去年下半年用電衰退產業調幅減半，林全能表示，共19行業、1.9萬戶符合資格。

包含非酒精飲料製造業、紡紗業、織布業、不織布業、染整業、紡織品製造業、成衣製造業、皮革毛皮及其製品製造業、人造纖維製造業、塗料染料及顏料製造業、玻璃及其製品製造業、鋁製造業、銅製造業、金屬刀具手工具及模具製造。

以及金屬結構及建築組建製造業、金屬加工處理業、光電材料及元件製造業、自行車及其零件製造業、外燴及團膳承包業。

林全能補充，本次調幅減半的產業，以及凍漲的農漁業及學校，將在下半年提報審議會檢討，針對今年才受到國際景氣下行衝擊產業，也會一併在會中檢視調整。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：楊士範