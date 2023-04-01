朱家安：為什麼社會對女性外貌管特別多？
我們想讓你知道的是
父權體制環環相扣，每個特徵都有複數功能，彼此互相保護，防止社會變動。這是為什麼就算我們知道「社會給女性更多外貌要求」，也必須要付出很多努力，才有機會換得一點點改變。
文：朱家安
「火」是韓國獨立記者團體「追蹤團火花」的一員，和伙伴「煓」一起揭發了韓國史上最大的數位性犯罪「N號房」。在《您已登入N號房》這本書裡，除了說明前述案件，兩位作者也評論韓國社會的性別氛圍，其中一個例子，是「火」描述自己如何克服種種內外難關，才順利剪了短髮。
要擁有以男生來說稀鬆平常的短髮，火不但得對抗自己心裡「女生不是就該留長髮嗎？」的障礙，也必須說服無論如何都不相信他是真心想要剪短髮的設計師，他前前後後跑了三家理髮廳，和理髮師來回斡旋，才逐漸讓頭髮短到令自己滿意。從身材、髮型、衣著到化妝，在意識到自己每天花了多少時間處理這些事情後，「火」引用了李敏京《掙脫束衣：到來的想像》裡的說法：
我們現在才知道，男性為了上班，必須達到一個「人的模樣」的基本值，這與我們至今所認知的完全不同。女性為了具備「人的模樣」，每天要花費一定時間和金錢才能接近那個基本值，相反地，男性早就達到了「人的模樣」。
相對於男性，女性需要花更多成本打理外貌，因為社會給女性更多壓力，相關的現象不難察覺：
- 食品、保養品、化妝品、醫美手術，在與外貌有關的花費上，以女性為對象的產品更多，消費金額更大。
- 有一些跟外貌和禮貌有關的規定只適用於女性，例如某些場合需要化妝，而對應於這些規定的「男性版本」規定並不存在。
- 女性外貌受到正面強調的情況高於男性。就算你是因為學術成就上報，報導還是很可能強調你的外貌。
- 女性外貌受到負面強調的情況高於男性。這從網路新聞底下的留言可以看出來。而且就算是以主流審美而言已經很不錯的女性，外表依然會受到挑剔甚至羞辱。
為什麼社會特別在意女性的外貌？
為什麼社會特別在意女性的外貌？我相信社會學和人類學研究應該已經有滿完整的答案，即便可能還沒有完全無爭議的答案，可惜我不是專家，無法代為回答。然而我想分享一個關於「社會是如何長成這樣」的粗略看法，這個看法來自哲學家金里卡的著作《當代政治哲學導論》裡討論女性主義的章節，對我來說很有啟發性。
金里卡設想一個假想社會，這個社會滿足四個條件：
- 限制女性避孕和墮胎
- 人無法同時領薪工作和撫養小孩
- 撫養小孩屬於母職
- 家務勞動沒有酬勞
金里卡認為，在這假想社會裡，女性和男性會發展出截然不同的生存策略。若你是降生在這社會的女性，你會知道自己最好趕快找個可靠的人嫁了，因為一旦你懷孕生小孩，就無法工作養自己，而就算你不願意懷孕，你也無法保證自己不懷孕，而一旦你懷孕，社會就會努力逼迫你生下小孩。
在這種情況下，不會有太多女性出外工作，因此工作也不會特別青睞女性，就算少數雇主還是願意雇用女性員工，他會預期這人待不久，因此不需要提拔、沒有可期待之處，並且最好避免把重要的工作交給他做。在這種社會裡，男人的精力會花在確保自己有穩定收入，而女性的精力會花在確保自己能成為某人的妻子。
你不難看出來，人類歷史上多數社會跟這個假想社會都相去不遠。而於我而言，這種社會環境造成的影響之一，就是女性為了生存而養成的技能大部分都跟家務、照顧和取悅男性有關。文靜、細心、有同情心、溫柔婉約、善解人意、這些特徵在許多社會被當成女性的美德，並不是沒原因的，社會能要求女性連內在和個性都為了成為賢妻良母而做好準備，更別提臉皮和頭皮上的東西了。我相信「維持外觀」只是前述「取悅任務」的其中一條支線。
叫女生打理好自己，以免她們有空推翻父權
我相信這類「取悅任務」的要求和追求造成惡性循環，讓女性難以擺脫社會給自己的身份和任務。例如：
- 要維持外觀（以及「善解人意」等內在），需要女生花費很多成本，而男生可以把這些時間心力拿去發展其他技能，像是數學或黃色笑話。
- 在這些要求當中，許多項目會阻礙一個人獲得競爭力。例如傳統上要求女性不要有太多意見、不要展現太多自信、不要固執己見等等。
- 對於女性外貌的要求，讓女性更容易受到各種騷擾和攻擊。明顯對自己外表毫無努力的男性留言批評專業女模「臉蛋形狀挺好的就是鼻子有點扁，可惜了」是網路常態。
從上述你可以看出父權體制的完整和緊密。有些人容易把「當女生的壞處」描述成僅僅只有需要懷孕生小孩，然而：
- 光是懷孕生小孩都可以帶出一整套要求，包括女性要為了做了好媽媽而想辦法把自己嫁出去（因此要在外表和內在方面符合父權要求）。
- 當女性越配合這些要求付出心力，他們的未來選項就越窄。
- 當多數女性都願意付出心力維持外表和內在，他們就會和平均的男性展現出足夠的差異，讓沒有社會學眼光的人以為這些差異有先天的因素。
- 而這會差異也會影響社會和職場環境，讓「出格」的女性落到不好的處境。
父權體制環環相扣，每個特徵都有複數功能，彼此互相保護，防止社會變動。這是為什麼就算我們知道「社會給女性更多外貌要求」，也必須要付出很多努力，才有機會換得一點點改變。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。