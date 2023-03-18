近期馬尼拉和北京海上緊張關係升溫，東協與中國「安全熱線」能讓南中國海趨於平靜嗎？

文：林柏宏

印尼官員在「南中國海行為準則」首輪談判落幕後表示，東協和中國可望在今年舉行安全熱線演練，防止南中國海衝突升溫。然而，觀察人士對於此舉是否能有效緩解雙方的海上主權爭端看法不一，熱線能否實質推進「南中國海行為準則」磋商，也有待觀察。

印尼外交部東協合作主任蘇約迪普羅（Sidharto R. Suryodipuro）對《日經亞洲》說：「南中國海的事故管理是很重要的...我們今年可以做的是關於熱線的演練。」

這是東協和中國上週在印尼首都雅加達就「南中國海行為準則」舉行多場工作組會議和各級官方會議後所傳出的最新消息。蘇約迪普羅稍早表示，談判持續取得進展，東協和中國均承諾加強協商，但他並未對外透露會議議程。

東協和中國早在數年前就已針對設立熱線進行討論，確保一旦南中國海出現衝突，能讓各國藉由這條緊急線路進行通話。雖然這項最新計劃，可望能讓東協與中國的電話溝通機制獲得進一步的落實，但觀察人士對於這是否能有效緩解南中國海的情勢，看法並不一致。

中國依據其在南中國海的「九段線」主張，宣稱對南中國海幾乎所有海域擁有主權，不過，此片海域的主權聲索國還包含越南、菲律賓、馬來西亞、台灣、汶萊及印尼，使得南中國海近年來爭議不斷。

Photo Credit: Goran tek-en CC BY SA 4.0 「九段線」與南海各國依《聯合國海洋法公約》作出的主張重疊。

熱線能否緩解南中國海衝突？

菲律賓大學法學院海事和海洋法研究所教授巴通巴寇（Jay L. Batongbacal）告訴《美國之音》：「我對此持抱持非常懷疑的態度，因為這些所謂的熱線，一直都是幾十年來被反覆提出作為談判和協議的主題，事實上，中國和菲律賓早在2017年，就已開通雙方海岸警衛隊之間的熱線，當時外界也期待這能避免事故發生，但從我們的經驗來看，情況並非如此。」

「即便像是美國也有一條與中國的熱線，但看看先前『氣球事件』發生了什麼事。熱線並無用處，根據美國說法，（中國那端）沒有人接聽電話。有鑑於這些所謂熱線的所有先前的經驗，我不認為這項計劃足以緩解衝突。」

近期馬尼拉和北京的海上緊張關係升溫。菲國稍早表示在其一座島嶼附近，發現約40多艘中國軍艦，稱此已「公然侵犯菲國的領土完整」。今年2月初，馬尼拉還指控中國海警船在南中國海對一艘菲律賓巡邏艇使用軍用級激光，促使菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）為此召見中國駐菲大使黃溪連，對激光行為表達「嚴重關切」。

印尼加查馬達大學（UGM）的南中國海專家阿薩納（I Made Andi Arsana）也於本月中旬對《雅加達郵報》表示，南中國海熱線機制等現有安全措施還有許多不足之處，可能導致各方對於衝突的回應被迫延遲，他說：「我認為在任何真正的緊急情況之下，熱線機制解釋（事件）的速度都不夠快。必須要嚴格簡化流程。」

不過，中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長及副研究員丁鐸，則抱持相對樂觀的態度。丁鐸表示，以中菲的南中國海衝突為例，雖然兩國數年前就建立的熱線未能大幅減少海上爭端，但若未開通熱線，溝通平台將更為有限，雙方誤判的情況恐怕更多；此外，兩國先前發生的激光照射事件，也是因新建立的磋商機製而有所降溫。由此可見，東協和中國開通熱線及進行相關演練，以保持溝通管道暢通，有其必要。

丁鐸告訴《美國之音》：「中國和東協進行熱線演練，它還是有一定的積極意義的，因為大家畢竟是坐下來談，（能）消除誤解，增進互信，如果你連基本的互信都沒有，誤解（就會）越來越多。」

「而且就從中菲之間建立海上直接磋商機制來看，就針對前段時間所謂的激光雷達事件，它確實是發揮了作用。前段時間，菲律賓海警（說），他會把更多的這種海上突發的情況，直接向媒體公開、公佈，那麼前兩天，菲國海警官員又表示，他不會擅自公佈這種海上實景的信息，他沒有這種權限。所以說從這意見反覆的這種變化來看，其實也是中菲溝通機制在發揮作用。」

熱線能推進「南中國海行為準則」磋商嗎？

此外，丁鐸還看好南中國海的安全熱線演習，能進一步推進目前尚未取得重大進展的「南中國海行為準則」（COC）磋商。

丁鐸說：「這個『準則』，不僅僅局限在文本內容本身，內外包括海上都會有一些配合性的舉措，這樣才會更快地推動談判桌上的進程，就是說，不能只是針對文本來坐下來談，還是要有一些實際性的舉措來配合推動。如果是中國和東協國家，除了這種類似海上安全熱線的演習之外，能在更多的海上安全、低敏感領域的合作，有一些實質性的進展，都會有助於『南海（南中國海）行為準則』的磋商進程的加快。」

為了促進南中國海的區域和平與穩定，2002年，中國和東協十國已達成不具約束力的「南中國海各方行為宣言」（DOC），並為推進和落實宣言，於2017年啟動「南中國海行為準則」的文本內容磋商，但至今進展牛步。

不過，菲律賓大學的巴通巴寇則與丁鐸看法不同，認為目前中國和東協仍無法就「南中國海行為準則」取得共識、也尚未確認案文細節，因此即便舉行熱線演習，恐怕也難以加速雙方對這項準則的談判進程。

巴通巴寇說：「『南中國海行為準則』仍在談判中，所以還沒有確定的協議。 因此，有關這條所謂的熱線的任何演習，顯然應與該行為準則、（相關）談判和活動分開來看。」

Photo Credit: GettyImages 照片攝於2023年2月3日，一艘菲律賓漁船（前）與一艘中國海警船在有爭議的南中國海的黃岩島附近航行。

東協借小多邊主義抗衡中國威脅？