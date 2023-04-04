南北分裂之劉宋權貴傳奇（上）：看似平靜的政局下，徐羨之若無其事的在進行鬥爭
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徐羨之並不是學術界出身，更非世家大族（劉穆之是有學術名聲的），在南朝來說是非常的「政治劣勢」。唯一的優勢，就是跟劉裕很熟。但徐羨之能夠身居高位，所倚靠的東西絕對不會是那麼簡單。看似平靜的政局下，徐羨之若無其事在進行鬥爭。
文：阿前
南權不是南拳，徐羨之，是南朝劉宋最初最重要的權臣，又是一個「之」字輩。《晉書》目錄中，有31個「之」字輩，其中有23個只是附錄，簡單說，就是8個大人物。而《宋書》目錄的「之」字輩，則是23個大人物，暴漲。
前面常常談到，這裡做個結清。國學大師陳寅恪，是在一次演講中提到，東晉後這些「之」字輩，很可能是天師道人。怎麼推論的？首先是王羲之家不同世代都用了「之」，那就不會是輩分用字。下江南之前也未見，所以是家族傳統用字的可能也低。而王羲之的兒子，王凝之就是一個相當迷信的五斗米教徒。
主軸其實就這樣而已，那個話題也不是演講的重點吧，但這個論點相當受到大家認可。剛好也可以發現，有不少的阿之，表字裡面會有「道」字。順著這個思路，我就會認為，名字有「道」的，很可能也是類似的教名。
巧得很，他們大多都是「XX之」跟「X道X」。之前也提過，東晉五斗米之亂的孫恩、盧循，他們的名字裡面反而沒有這麼明顯的記號，但盧循的一個重要夥伴，叫做徐道覆。或許，道字輩的「地位」，在之字輩上。宗教的地位，類似於古代的爵位，而非職位，有高低差，無指揮權。比方灰衣、白衣、藍衣，上面還有一個金證，金證是放在家裡的，看不出來的。
同樣出自於瑯琊王氏的訊息，我們知道王家世奉五斗米，瑯琊出身的孫恩也有一樣的描寫。所以我們常常會認為，五斗米教在山東地區相當有影響力。兼而且之，北府兵的頭號大將，也是之字輩。這個說法貌似很有力，但問題是下江東的王家，在王羲之前沒有之字輩啊？
但當我們擴大搜尋，就會發現西晉時，已經有泰山人「胡毋輔之」。胡毋是複姓。他跟瑯琊王家的交情也很好，跟王敦、王導是同輩。注意到了嗎？王導的導，其實也有道在裡面，或許會讓人覺得有些穿鑿附會，但其實你追伸出去會看到更多。
比方後面一點的道教名人陶弘景。王導的表字，是茂弘。道名可能比我們想像得要複雜一些，像中國後來的字輩是一整串的機率，也是很高的。
把這個設定放進東晉後期，就會有一些有趣的事情。北府兵一開始只有一個大將劉牢之。但到劉裕反桓楚之後？之道界的朋友就很多了。甚至劉裕自己的弟弟，都叫道規，道鄰。劉裕本身是從討伐孫恩開始崛起，當時的主將更是劉牢之，或許把劉牢之戰孫恩，看成一種「五斗米內戰」也是可以的。
當時的東晉執政領袖，則是司馬道子、元顯父子，道與元。前任謝安基本就很乾淨，沒有道的成分。可是我們也知道，謝安的養子，就是北府兵總帥謝玄，他的姐姐還叫謝道韞呢。
就是說東晉百年下來，五斗米對於這個政權的影響是很大的。且宗教行之有年，生出分支互相敵對，在人類歷史上可說是層出不窮，不足為奇。
而劉裕的身邊，也體現出我們前面說的：「道在之前」這樣的設定。劉道規，劉道鄰，檀道濟，這些將領的地位，都較之字輩的行政官，謀士，尉官來得高。不知道是不是劉裕有心要掩蓋「道跡」，再下一輩的劉家子弟，都以「義」行。
劉裕本身的記錄上，偏向無神論者，但「之道群英」對他的助力，可不能無視。
後面就稍微交代一下，劉家「義字輩」之後就沒有統一用字，甚至一度改回單名。再來有出現宋文帝後的「休字輩」，也有幫助平定內亂的劉義恭，子「元字輩」。同樣起兵的劉義宣，他的兒子則出現了佛門用字：「法喜僧慧正妙明覺」。
我相信你一定也感受到了，這些皇室在信仰著不同的宗教，分派。其實就跟一開始漢人信奉「儒教」，給兒子取名「伯、仲、叔、季、少」差不了太多。原則上，從這邊看不出宗教對於政治的影響力，所以，我們更應該從「徐羨之」切入。
徐羨之的家庭跟裴松之很像，屬於祖貴、父一般的層級。這種跌落，很可能都跟晉簡文帝有關：也就是桓溫名震天下，差點篡晉的時候。以三吳為主的五斗米士族，顯然都不被地方軍閥出身的桓溫所重。等到桓氏弱，謝安起，更進入司馬道子掌政時期，五斗米士族就又復起了。
老裴年輕時當到皇帝身邊的殿中將軍，徐羨之也是太子少傅主簿。不過徐羨之比較大，他在東宮的時候，裴松之應該還在媽媽十塊。待到北府總帥為劉牢之時，曾經請徐羨之來北府任官，羨之不去。
之後桓玄入京，劉牢之自殺，徐羨之就沒事，成了劉裕的同事。從這邊開始交情好，等劉裕起兵，也是請徐羨之輔佐劉穆之處理行政後勤。基本上剛起頭，劉裕應該是信任羨之比較多，但穆之實在太推心置腹又能幹了，導致徐羨之只能一直蹲，一直等，一直到死。死的是劉穆之。
正當劉裕北伐前線告捷，一心四用的超級軍師劉穆之卻突然過世。總管後勤的重責大任，自然就落到了徐羨之頭上。一開始，劉裕並沒有特別幫徐羨之加什麼大官，畢竟當時封賞出於朝廷，也就是劉穆之手。這時候想要「合法」提拔羨之，很困難。
但值得注意的是，劉裕幫徐羨之增加了20名武裝貼身保鑣，那麼，劉穆之的死因，就相當啟人疑竇了。官方的說法是病死，當時的晉安帝還派了黃門郎去探病。晉安帝可是個弱智啊……不論如何，徐羨之總是穩住了朝廷，幫助劉裕走完稱帝的最後一哩路。
東晉末的政務主管尚書令是劉裕自己領的，他後來幫徐羨之加了尚書僕射（尚書台副長）。建宋後，又經過半年的穩定期，才讓徐羨之升上尚書令。這樣看起來，劉裕對徐羨之有懷疑嗎？不，從劉穆之死後到這時，徐羨之的官升得不快，可兵權是噌、噌、噌的一直往上漲。
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