南北分裂之劉宋權貴傳奇（下）：謝靈運退休後鑿山浚湖，成為真人「麥塊」大師

文：阿前

天下才共有一石，子建獨佔八斗，我得一斗，自古及今同用一斗。

這句誇讚曹植才高八斗的名言，據說出自南朝劉宋謝靈運之口。為什麼是據說呢？因為出處非常的晚，來自宋朝人對《蒙求》這本書所做的注。且實際上，《宋書》跟《南史》都沒有提及。這是一個什麼樣的人？為何如此推崇曹植，且更稱自己是「自古及今」，從過去到現在的第二人？

謝靈運是陳郡謝氏出身，即謝安一族。他的阿公，就是謝安的養子，北府兵統帥，淝水之戰的第一線指揮官：謝玄。陳郡謝氏，在東晉那可是一等一的名家。然而，謝靈運的父親，名叫謝瑍，從小就不聰明。即使有世家大族撐腰，也不過就在朝廷擔任個抄寫文書的秘書郎。

這樣的謝瑍，卻生出了一個自幼聰穎明悟的兒子。謝玄也曾經跟親朋好友說：「我的才智也就生個阿瑍了，阿瑍怎麼生得出靈運這樣的孩子啊。」謝玄的文采不是不好，不過他喜歡釣魚，又身負軍國大任，他姊姊謝道韞也曾經責問他，到底是天分不好還是俗事太多？嗯，謝道韞也是江南有名的才女。

謝瑍早逝，西元388年謝玄過世時，謝靈運就繼承了阿公的爵位，為一國之公。這一年，他才4歲，果然是屌打8歲才會寫文章的曹丕。當時謝家第一才子，號稱江左無雙的謝混，更是非常讚賞謝靈運這個堂姪。謝安跟謝玄後，謝家從東晉政壇第一線退了下來，最汲汲營營於朝堂者，其實也就是謝混這一脈了。

按照東晉的傳統，謝靈運繼承國公，應該要進皇宮擔任掛名散騎侍郎。謝靈運就沒去了。謝家就是被司馬道子逼退的，送4歲的娃兒進宮何苦？這個英明的決定，當然不會是天才謝靈運自己做的。

肯定是他媽媽。

謝靈運的母親姓劉，是王獻之的外甥女。除了保住兒子，更把王家書法精要盡皆傳授。童年嘛，功底練紮實了，一輩子都好，可就算謝靈運是個喜歡讀書的天才，練書法也絕對不是輕鬆的事情。就這樣躲起來練功，練了十幾年的謝靈運，也算是避過了東晉最大亡國危機：桓楚之亂。

在劉裕等人的努力下，東晉再次復國。復國不是有皇帝就可以啦，更重要是得再一次謀求地方世族的支持。上面說到，「原」江左無雙才子謝混，也算投資有道，跟上了與劉裕一起革命的劉毅。此時，正是陳郡謝氏再起的大好時機。

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宗族計議之下，19歲的謝靈運，就到大司馬琅邪王，司馬德文底下當起了參軍。哇，張無忌神功大成出山啦，那還不是天高任鳥飛，他強由他強。張無忌第一個念頭就是去把妹，謝靈運也想著要過快樂奢華的生活。

一個頂級聰明人，志在征戰天下，那麼戰爭就會出現革新。志在治國，那麼政治管理就會出現新氣象。當他們志在享樂呢？如何在不逾越古禮之下，設計出最華麗的馬車跟服裝，就是謝靈運當時最關注的事情了。一時之間，康樂公謝靈運就成了東晉時尚潮流新領袖，反正你跟著謝康樂做，不會觸犯禮法啊。

不過，謝家有很多人也嗅到了風向，慢慢試圖跟劉毅撇清關係。謝靈運則沒有，後來還傻傻的跟著劉毅前往江陵……其實我覺得他應該是想要去觀光的。

結果劉裕就出兵討伐「叛賊」了。謝混被誅，但謝靈運卻得免，這可不是「有才名」說得過去的。事實上，《宋書》未提，但《南史》有云：「靈運少好學，博覽群書，文章之美，與顏延之爲江左第一。縱橫俊發過於延之，深密則不如也。」

這個基本上的解釋是，謝靈運寫文章大開大合氣勢很強，但細節的地方就比較差一些。不過實際上後世對於謝靈運文章的評價，有點反過來：文筆細節描述很強，情感豐富。所以不如看成：謝靈運從小就有縱橫家的口才，但是對於小心機並不擅長。

這樣就很好解釋，他其實不懂看政治風向。還好劉裕很吃縱橫家嘴砲，這個王鎮惡傳有詳細寫到。總之，謝靈運應該是自己救了自己，改到劉裕底下當參軍。不過，劉裕消滅劉毅之後的國策，其實就是整頓門閥士族奢華之風，讓利百姓。結果就是謝靈運不久就被免官。

有道是一個蘿蔔一個坑，劉裕的弟弟劉道鄰，也是個對花錢有興趣的男人。趁著劉裕北伐，道鄰又把謝康樂找回荊州辦一下康樂活動。糟糕了，荊州府庫都空虛了。

負責坐鎮京師的軍師劉穆之，是做情報的，自然知道這個消息，但也不能派人去責罵劉道鄰，或是直接下令要他開除謝康樂吧？劉穆之念頭一轉，反正在準備宋國封爵事宜，正需要寫政宣作文的好手，便下令要謝靈運入京，寫文章，順便當使者去彭城宣讀。

鬥這種政治心思，給謝靈運赤兔馬也追不上劉穆之。謝靈運乖乖做了一篇《撰征賦》，前往宋國，然後就發現中計了。連帶的命令是，留在宋國給劉裕打工。是說徐州也沒什麼不好玩的嘛，哪裡想到計出連環，朝廷又來詔命，說謝靈運「輒殺門生，免官」。劉裕也只能「按照聖旨」，削去了謝靈運的公爵，食邑降為五百戶。

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不過劉裕仍是讓謝靈運在宋王國裡擔任散騎常侍，又轉太子左衛率。謝靈運只是不擅長鬥政治心機，又不是白痴，這時候也是大感不爽。還好有一個從長安吃了大敗仗回來的落水狗少年，也是軍事政治兩失意，唯有寄情文書。不是別人，就是劉裕次子劉義真。

在接下來劉裕篡晉，長子義符繼位的那幾年，謝靈運想必就安穩得多了。畢竟劉義真在這段時間內，官爵權位那是一高還有一高高。但也就在最頂天的時候，徐羨之出手廢了劉義真。

為什麼徐羨之要廢殺義符跟義真，但卻願意扶義隆上位，甚至還政？這邊也可以做一個詮釋。劉義真的好朋友、好老師，除了性好奢華的謝靈運，還有好酒放縱的顏延之。從少年就跟謝靈運齊名的才子，好啦有才必有癖，一定是這些才子帶壞劉義真兄弟的啦。