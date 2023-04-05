南北分裂之劉宋權貴傳奇（下）：謝靈運退休後鑿山浚湖，成為真人「麥塊」大師

我們想讓你知道的是
退休之後的謝靈運在幹什麼呢？我覺得說他「旅行家」的人，真的太小看王謝烏衣巷，北府大元帥留下的威能了。你至少要說他「冒險家」，或是「真人麥塊大師」啊。
文：阿前
天下才共有一石，子建獨佔八斗，我得一斗，自古及今同用一斗。
這句誇讚曹植才高八斗的名言，據說出自南朝劉宋謝靈運之口。為什麼是據說呢？因為出處非常的晚，來自宋朝人對《蒙求》這本書所做的注。且實際上，《宋書》跟《南史》都沒有提及。這是一個什麼樣的人？為何如此推崇曹植，且更稱自己是「自古及今」，從過去到現在的第二人？
謝靈運是陳郡謝氏出身，即謝安一族。他的阿公，就是謝安的養子，北府兵統帥，淝水之戰的第一線指揮官：謝玄。陳郡謝氏，在東晉那可是一等一的名家。然而，謝靈運的父親，名叫謝瑍，從小就不聰明。即使有世家大族撐腰，也不過就在朝廷擔任個抄寫文書的秘書郎。
這樣的謝瑍，卻生出了一個自幼聰穎明悟的兒子。謝玄也曾經跟親朋好友說：「我的才智也就生個阿瑍了，阿瑍怎麼生得出靈運這樣的孩子啊。」謝玄的文采不是不好，不過他喜歡釣魚，又身負軍國大任，他姊姊謝道韞也曾經責問他，到底是天分不好還是俗事太多？嗯，謝道韞也是江南有名的才女。
謝瑍早逝，西元388年謝玄過世時，謝靈運就繼承了阿公的爵位，為一國之公。這一年，他才4歲，果然是屌打8歲才會寫文章的曹丕。當時謝家第一才子，號稱江左無雙的謝混，更是非常讚賞謝靈運這個堂姪。謝安跟謝玄後，謝家從東晉政壇第一線退了下來，最汲汲營營於朝堂者，其實也就是謝混這一脈了。
按照東晉的傳統，謝靈運繼承國公，應該要進皇宮擔任掛名散騎侍郎。謝靈運就沒去了。謝家就是被司馬道子逼退的，送4歲的娃兒進宮何苦？這個英明的決定，當然不會是天才謝靈運自己做的。
肯定是他媽媽。
謝靈運的母親姓劉，是王獻之的外甥女。除了保住兒子，更把王家書法精要盡皆傳授。童年嘛，功底練紮實了，一輩子都好，可就算謝靈運是個喜歡讀書的天才，練書法也絕對不是輕鬆的事情。就這樣躲起來練功，練了十幾年的謝靈運，也算是避過了東晉最大亡國危機：桓楚之亂。
在劉裕等人的努力下，東晉再次復國。復國不是有皇帝就可以啦，更重要是得再一次謀求地方世族的支持。上面說到，「原」江左無雙才子謝混，也算投資有道，跟上了與劉裕一起革命的劉毅。此時，正是陳郡謝氏再起的大好時機。
宗族計議之下，19歲的謝靈運，就到大司馬琅邪王，司馬德文底下當起了參軍。哇，張無忌神功大成出山啦，那還不是天高任鳥飛，他強由他強。張無忌第一個念頭就是去把妹，謝靈運也想著要過快樂奢華的生活。
一個頂級聰明人，志在征戰天下，那麼戰爭就會出現革新。志在治國，那麼政治管理就會出現新氣象。當他們志在享樂呢？如何在不逾越古禮之下，設計出最華麗的馬車跟服裝，就是謝靈運當時最關注的事情了。一時之間，康樂公謝靈運就成了東晉時尚潮流新領袖，反正你跟著謝康樂做，不會觸犯禮法啊。
不過，謝家有很多人也嗅到了風向，慢慢試圖跟劉毅撇清關係。謝靈運則沒有，後來還傻傻的跟著劉毅前往江陵……其實我覺得他應該是想要去觀光的。
結果劉裕就出兵討伐「叛賊」了。謝混被誅，但謝靈運卻得免，這可不是「有才名」說得過去的。事實上，《宋書》未提，但《南史》有云：「靈運少好學，博覽群書，文章之美，與顏延之爲江左第一。縱橫俊發過於延之，深密則不如也。」
這個基本上的解釋是，謝靈運寫文章大開大合氣勢很強，但細節的地方就比較差一些。不過實際上後世對於謝靈運文章的評價，有點反過來：文筆細節描述很強，情感豐富。所以不如看成：謝靈運從小就有縱橫家的口才，但是對於小心機並不擅長。
這樣就很好解釋，他其實不懂看政治風向。還好劉裕很吃縱橫家嘴砲，這個王鎮惡傳有詳細寫到。總之，謝靈運應該是自己救了自己，改到劉裕底下當參軍。不過，劉裕消滅劉毅之後的國策，其實就是整頓門閥士族奢華之風，讓利百姓。結果就是謝靈運不久就被免官。
有道是一個蘿蔔一個坑，劉裕的弟弟劉道鄰，也是個對花錢有興趣的男人。趁著劉裕北伐，道鄰又把謝康樂找回荊州辦一下康樂活動。糟糕了，荊州府庫都空虛了。
負責坐鎮京師的軍師劉穆之，是做情報的，自然知道這個消息，但也不能派人去責罵劉道鄰，或是直接下令要他開除謝康樂吧？劉穆之念頭一轉，反正在準備宋國封爵事宜，正需要寫政宣作文的好手，便下令要謝靈運入京，寫文章，順便當使者去彭城宣讀。
鬥這種政治心思，給謝靈運赤兔馬也追不上劉穆之。謝靈運乖乖做了一篇《撰征賦》，前往宋國，然後就發現中計了。連帶的命令是，留在宋國給劉裕打工。是說徐州也沒什麼不好玩的嘛，哪裡想到計出連環，朝廷又來詔命，說謝靈運「輒殺門生，免官」。劉裕也只能「按照聖旨」，削去了謝靈運的公爵，食邑降為五百戶。
不過劉裕仍是讓謝靈運在宋王國裡擔任散騎常侍，又轉太子左衛率。謝靈運只是不擅長鬥政治心機，又不是白痴，這時候也是大感不爽。還好有一個從長安吃了大敗仗回來的落水狗少年，也是軍事政治兩失意，唯有寄情文書。不是別人，就是劉裕次子劉義真。
在接下來劉裕篡晉，長子義符繼位的那幾年，謝靈運想必就安穩得多了。畢竟劉義真在這段時間內，官爵權位那是一高還有一高高。但也就在最頂天的時候，徐羨之出手廢了劉義真。
為什麼徐羨之要廢殺義符跟義真，但卻願意扶義隆上位，甚至還政？這邊也可以做一個詮釋。劉義真的好朋友、好老師，除了性好奢華的謝靈運，還有好酒放縱的顏延之。從少年就跟謝靈運齊名的才子，好啦有才必有癖，一定是這些才子帶壞劉義真兄弟的啦。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。