國際刑事法院以「戰爭罪」對普亭發布逮捕令，俄稱無效、烏克蘭歡呼，相關影響一次看

聯合國報告：俄羅斯強制移送烏克蘭兒童構成戰爭罪

（中央社）聯合國調查人員昨（17）日表示，俄羅斯強迫移送烏克蘭兒童到俄國控制的地區，已構成戰爭罪；聯合國也正調查俄烏戰爭中可能涉及的種族滅絕罪行。

《法新社》報導，聯合國高階調查小組在首份報告中指出，已確定俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，犯下「範圍廣泛的戰爭罪」。調查人員也警告，可能存在危害人類罪行。

但調查委員會（Commission of Inquiry）主席摩斯（Erik Mose）說，目前「尚未發現烏克蘭境內有種族滅絕情事」。

被問及有關種族滅絕的具體指控，包括強制移送烏國兒童到俄國控制的地區時，摩斯說：「我們當然知道這些可能性，（若調查委員會的任務期限延長）我們將繼續追查。」

不過，調查人員的報告做出結論，強制遣送烏克蘭兒童「違反國際人道法律，構成戰爭罪」。

根據烏克蘭當局的說法，截至上（2）月，已有1萬6221名烏克蘭兒童被送到俄羅斯。

調查人員表示，他們無法證實這些數字，但已記錄到俄國官員採取措施，將這些被移送的烏國兒童安置在寄養家庭和相關機構中，並賦予俄羅斯公民身分。

調查人員說，烏克蘭頓內次克（Donetsk）、哈爾科夫（Kharkiv）和赫爾松（Kherson）等地有164名4至18歲未成年人被移送，已詳細審查相關事件。

Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova

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https://t.co/5OMC7Xuuy5 — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023

國際刑事法院發令逮捕普亭，烏克蘭歡呼

（中央社）國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）今（18）日對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯的行為發布逮捕令，烏克蘭官員對此決定歡呼稱慶。

《法新社》報導，總部設於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院指出，針對俄羅斯兒童權利也對總統專員利沃瓦－貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發布逮捕令。

俄羅斯並非國際刑事法院成員，目前還不清楚國際刑事法院計劃如何執行逮捕令。

烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）在社群媒體表示：「全世界收到一個訊號，即俄羅斯政權是犯罪的，其領導者和親信將被追究責任。」柯斯汀說：「這是對烏克蘭，以及對整個國際法體系的歷史性決定。」

「世界領導人在與他（普亭）握手並坐下談判前，應將三思而後行。」

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天表示，這項舉措「只是剛開始而已」。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也對這個消息表示歡迎。

他說：「正義之輪正在啟動。我對國際刑事法院的決定鼓掌。」「國際犯罪者將為偷竊孩童和其他國際犯罪被追究責任。」

烏克蘭總統澤倫斯基於臉書上表示「國際刑事法院已對普亭發布通緝，這是歷史性的決定，當中應負的歷史責任就此開始。」

俄稱逮捕令無效，美認合理

（中央社）國際刑事法院今天對俄羅斯總統普亭發布逮捕令，克里姆林宮表示，此一決定在法律上「無效」，因為俄國不承認國際刑事法院管轄權；美國總統拜登則說，法院決定「合情合理」。

《法新社》報導，國際刑事法院今天稍早以俄國非法將烏克蘭兒童遷移出境為由，對普亭發布逮捕令。俄國高階官員和擁護者群情激憤，反對派則額手稱慶。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「俄羅斯和其他一些國家一樣，不承認這座法院的管轄權，所以從法律觀點來看，這座法院的決定無效。」俄羅斯不是「國際刑事法院羅馬規約」（Rome Statute）締約國。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）也說，國際刑事法院的決定對俄羅斯「毫無意義」。她在通訊應用程式Telegram上說：「俄羅斯不是國際刑事法院羅馬規約締約國，不負任何義務。」

拜登則說，國際刑事法院基於普亭涉嫌犯下戰爭罪的控訴而發布逮捕令，此一決定「合情合理」。

他在白宮告訴媒體，此舉「提出了很有力的觀點」；但他提到，美國也不是國際刑事法院羅馬規約締約國。

Photo Credit: GettyImages 國際刑事法院今天對俄羅斯總統普亭（圖）發布逮捕令

普亭會因戰爭罪被捕嗎？國際刑事法院逮捕令影響一次看

（中央社）國際刑事法院今天就俄烏戰爭對俄羅斯總統普亭發出逮捕令。雖然短期內讓普亭受審微乎其微，但可能會對他外訪造成一些影響。

普亭因被控將烏克蘭兒童遣送俄羅斯而涉犯戰爭罪，法院同時也對俄國兒童權利總統專員利沃瓦－貝洛瓦發逮捕令。《法新社》等外媒分析他們會否在國際刑事法院所在地荷蘭海牙受審的相關問題。

逮捕令能將普亭繩之以法？

《華爾街日報》認為，國際刑事法院沒有法警，得依靠123個成員國合作來執法，但成員國有時並不願配合，意味普亭與利沃瓦-貝洛瓦不太可能短期內就站上被告席。《紐約時報》認為，只要能不被捕，國際刑事法院確實可能永遠訴究不到被告。

國際刑事法院首席檢察官卡林汗（Karim Khan）被問到時說，國際刑事法院成員國的確可以在普亭和利沃瓦-貝洛瓦入境當地時執行逮捕。

《法新社》也認為，雖然這可能會讓普亭難以外訪，但國際刑事法院沒有自己的警力執法，仰賴整個國際刑事法院各成員國的合作，但成員國有時並未配合，特別是涉及像普亭這類國家在任領袖的案件時。

前蘇丹領袖巴席爾（Omar al-Bashir）就遭國際刑事法院發布逮捕令，但他仍前往包括南非和約旦等幾個國際刑事法院成員國；萬年執政的巴席爾雖在2019年遭罷黜，但蘇丹尚未把他交出。