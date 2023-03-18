賴清德問鼎2024底定，柯文哲參選無懸念；國民黨選策會爭議，黃健庭致歉宣布終止運作
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民進黨第16任總統提名初選領表登記昨（17）日截止登記，僅兼任黨主席的副總統賴清德一人完成登記。多位民進黨立委在臉書發文力挺，並指賴清德是最強人選。國民黨則在公布選策會名單後引發黨內質疑，新北市長侯友宜更表示拒絕黑金在任何政黨出現，黨主席朱立倫說，外界的意見，國民黨都聽到了，選策會會再做調整。
賴清德問鼎2024底定，綠委讚最強人選
（中央社）民進黨第16任總統提名初選領表登記昨（17）日截止登記，僅兼任黨主席的副總統賴清德一人完成登記。多位民進黨立委在臉書發文力挺，並指賴清德是最強人選，守護台灣民主，賴清德是不二人選。
在同額競選情況下，賴清德代表民進黨角逐2024總統選舉底定，預計下週三（22日）中執會進行資格審查，4月12日公告。
對此，民進黨立委羅致政在臉書發文表示，在這個對黨、對台灣最關鍵的時刻，賴清德勇於承擔這個歷史責任，全黨全力相挺，爭取選民認同支持。
羅致政表示，面對地緣政治衝突與動盪的國際情勢，需要一個有原則、有能力的領導者，延續清廉、勤政、愛鄉土的執政價值，持續守護台灣民主，賴清德是不二人選。
民進黨立委莊瑞雄說，全力相挺賴清德競選2024總統大選，帶領台灣「拚經濟、護民主、強國防、保和平。」
民進黨立委賴瑞隆表示，給下一代更好的台灣，繼續傾聽民意全力改革，拚經濟、護民主、強國防、保和平，大家一起加油努力。
民進黨立委林楚茵指出，民進黨總統初選昨天截止登記，賴清德是唯一人選，也是最強人選；相信賴清德能夠帶領國家一起拚經濟、強國防、保和平、護台灣，「2024我們都是台灣隊，一起挺賴因為值得信賴。」
民進黨立委蘇巧慧說，全力相挺賴清德帶領台灣隊迎戰2024，而她認為賴清德不僅是2024最強的民進黨總統參選人，更會是未來4年最能守護台灣的總統參選人。
蘇巧慧指出，3年來賴清德已成為總統蔡英文信任和仰賴的副手，參與各項重大會議與決策，對當今台灣所面臨的疫後經濟挑戰、國際政治局勢變動，與中國恐嚇威脅的應對等，都已淬鍊出足夠的視野與能力。
蘇巧慧表示，為了讓台灣繼續前進，需要賴清德引領台灣隊在動盪的國際局勢中穩健前行、突破重重困難，她會全力支持迎戰2024，團結一致，組成強韌的台灣隊。
賴清德參選2024底定，民進黨立委初選民調提前一週
（中央社）民進黨第16任總統提名初選領表登記昨天截止登記，兼任黨主席的副總統賴清德代表角逐2024總統選舉底定。黨內人士指出，因總統初選僅1人登記、不須初選，立委初選民調開始日將往前推一週，從4月17日開始。
民進黨第16任總統提名初選領表登記昨天截止登記，由賴清德競逐2024大選成定局，預計下週三（22日）中執會進行資格審查，4月12日正式公告。
民進黨黨內人士表示，總統初選同額競選，最直接影響就是區域立委初選執行民調的開始日提前，區域立委初選登記領表從20日到24日為止，原本民調規劃日期是4月24日開始，但因總統初選僅1人登記、不須初選，立委初選民調開始日將往前推進一週，從4月17日開始。
民進黨秘書長許立明昨天中午召集府院黨公職、立委與市議員等人舉行便當會，為反制認知作戰，府院黨及公職將分進合擊，對於錯假訊息及認知作戰，宣示全黨團結並啟動一致性空戰作戰系統，為2024大選拉開序幕。
關於2024選戰分工，黨內人士表示，未來將由黨秘書長許立明、前屏東縣長潘孟安擔任賴清德左右手，許立明負責總統與立委選舉的黨務，潘孟安負責總統大選的選務，黨務與選務分進合擊。
總統競選總部組成方面，黨內人士說，將陸續徵詢各方意見，團隊的組成一定是跨派系，組成最強台灣隊；總統選戰競總的成立，依照往例會是在7月全代會之後，時間尚未定案。
至於無黨籍立委林昶佐宣布不競選連任，民進黨新聞部主任張志豪指出，尊重林昶佐的決定，2024大選提名策略小組會納入總體評估討論。
張志豪說，林昶佐多次獲公督盟評鑑優質立委，任內成功推動多項進步法案，也爭取並完成許多地方建設，是民進黨最佳伙伴。
國民黨選策會名單掀波，黃健庭致歉宣布終止運作
（中央社）國民黨中央選策會名單惹議，引發黨內反彈，秘書長黃健庭今天宣布即日起終止運作，並向支持者致歉。他說，提名機制將回歸由幕僚機構作出建議，送交中央提名委員會通過，委員會由主席召集，將邀請縣市長等重要意見領袖組成。
國民黨15日公布成立「中央選舉策略會報」，名單包含立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈。2024總統熱門人選、新北市長侯友宜透過臉書表示，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」。中廣董事長趙少康也呼籲，應立即撤銷選策會。
黃健庭今天上午臨時召開記者會宣布，即日起黨中央選策會終止運作，回歸原來的提名機制，由幕僚機構作出提名建議，送交中央提名委員會通過。中央提名委員會由黨主席召集，將邀請縣市長在內等重要意見領袖組成。
黃健庭指出，選策會原本設定是臨時編組，主要目的是協助原有的黨內機制整合協調，尤其在艱困選區，需要舉薦人才、協調各方資源，幫助打贏立委選戰。但現在選策會的功能被外界放大扭曲誤解，造成不必要困擾，黨主席朱立倫也表示選策會本來是為解決問題，而不是製造問題，發展到目前這個狀況，他們認為應終止選策會運作。
黃健庭指出，他上午向朱立倫報告，表示選策會是由他召集，現在遭到誤解，就由他來做成終止的決定。原來黨內提名的幕僚作業，就是由他負責，做出調整後，由黨內原有幕僚，繼續承擔責任。
黃健庭說，選策會成員都是延續去年九合一選舉，考量到高雄、台南特別艱困，因此新納入李全教、前立委黃昭順、立法院黨團總召曾銘宗等人一起加入。
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。