賴清德問鼎2024底定，柯文哲參選無懸念；國民黨選策會爭議，黃健庭致歉宣布終止運作

賴清德問鼎2024底定，綠委讚最強人選

（中央社）民進黨第16任總統提名初選領表登記昨（17）日截止登記，僅兼任黨主席的副總統賴清德一人完成登記。多位民進黨立委在臉書發文力挺，並指賴清德是最強人選，守護台灣民主，賴清德是不二人選。

在同額競選情況下，賴清德代表民進黨角逐2024總統選舉底定，預計下週三（22日）中執會進行資格審查，4月12日公告。

對此，民進黨立委羅致政在臉書發文表示，在這個對黨、對台灣最關鍵的時刻，賴清德勇於承擔這個歷史責任，全黨全力相挺，爭取選民認同支持。

羅致政表示，面對地緣政治衝突與動盪的國際情勢，需要一個有原則、有能力的領導者，延續清廉、勤政、愛鄉土的執政價值，持續守護台灣民主，賴清德是不二人選。

民進黨立委莊瑞雄說，全力相挺賴清德競選2024總統大選，帶領台灣「拚經濟、護民主、強國防、保和平。」

民進黨立委賴瑞隆表示，給下一代更好的台灣，繼續傾聽民意全力改革，拚經濟、護民主、強國防、保和平，大家一起加油努力。

民進黨立委林楚茵指出，民進黨總統初選昨天截止登記，賴清德是唯一人選，也是最強人選；相信賴清德能夠帶領國家一起拚經濟、強國防、保和平、護台灣，「2024我們都是台灣隊，一起挺賴因為值得信賴。」

民進黨立委蘇巧慧說，全力相挺賴清德帶領台灣隊迎戰2024，而她認為賴清德不僅是2024最強的民進黨總統參選人，更會是未來4年最能守護台灣的總統參選人。

蘇巧慧指出，3年來賴清德已成為總統蔡英文信任和仰賴的副手，參與各項重大會議與決策，對當今台灣所面臨的疫後經濟挑戰、國際政治局勢變動，與中國恐嚇威脅的應對等，都已淬鍊出足夠的視野與能力。

蘇巧慧表示，為了讓台灣繼續前進，需要賴清德引領台灣隊在動盪的國際局勢中穩健前行、突破重重困難，她會全力支持迎戰2024，團結一致，組成強韌的台灣隊。

賴清德參選2024底定，民進黨立委初選民調提前一週

（中央社）民進黨第16任總統提名初選領表登記昨天截止登記，兼任黨主席的副總統賴清德代表角逐2024總統選舉底定。黨內人士指出，因總統初選僅1人登記、不須初選，立委初選民調開始日將往前推一週，從4月17日開始。

民進黨第16任總統提名初選領表登記昨天截止登記，由賴清德競逐2024大選成定局，預計下週三（22日）中執會進行資格審查，4月12日正式公告。

民進黨黨內人士表示，總統初選同額競選，最直接影響就是區域立委初選執行民調的開始日提前，區域立委初選登記領表從20日到24日為止，原本民調規劃日期是4月24日開始，但因總統初選僅1人登記、不須初選，立委初選民調開始日將往前推進一週，從4月17日開始。

民進黨秘書長許立明昨天中午召集府院黨公職、立委與市議員等人舉行便當會，為反制認知作戰，府院黨及公職將分進合擊，對於錯假訊息及認知作戰，宣示全黨團結並啟動一致性空戰作戰系統，為2024大選拉開序幕。

關於2024選戰分工，黨內人士表示，未來將由黨秘書長許立明、前屏東縣長潘孟安擔任賴清德左右手，許立明負責總統與立委選舉的黨務，潘孟安負責總統大選的選務，黨務與選務分進合擊。

總統競選總部組成方面，黨內人士說，將陸續徵詢各方意見，團隊的組成一定是跨派系，組成最強台灣隊；總統選戰競總的成立，依照往例會是在7月全代會之後，時間尚未定案。

至於無黨籍立委林昶佐宣布不競選連任，民進黨新聞部主任張志豪指出，尊重林昶佐的決定，2024大選提名策略小組會納入總體評估討論。

張志豪說，林昶佐多次獲公督盟評鑑優質立委，任內成功推動多項進步法案，也爭取並完成許多地方建設，是民進黨最佳伙伴。

Photo Credit: 中央社 關於2024選戰分工，黨內人士表示，未來將由黨秘書長許立明、前屏東縣長潘孟安（左）擔任賴清德（右）左右手。

國民黨選策會名單掀波，黃健庭致歉宣布終止運作

（中央社）國民黨中央選策會名單惹議，引發黨內反彈，秘書長黃健庭今天宣布即日起終止運作，並向支持者致歉。他說，提名機制將回歸由幕僚機構作出建議，送交中央提名委員會通過，委員會由主席召集，將邀請縣市長等重要意見領袖組成。

國民黨15日公布成立「中央選舉策略會報」，名單包含立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈。2024總統熱門人選、新北市長侯友宜透過臉書表示，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」。中廣董事長趙少康也呼籲，應立即撤銷選策會。

黃健庭今天上午臨時召開記者會宣布，即日起黨中央選策會終止運作，回歸原來的提名機制，由幕僚機構作出提名建議，送交中央提名委員會通過。中央提名委員會由黨主席召集，將邀請縣市長在內等重要意見領袖組成。

黃健庭指出，選策會原本設定是臨時編組，主要目的是協助原有的黨內機制整合協調，尤其在艱困選區，需要舉薦人才、協調各方資源，幫助打贏立委選戰。但現在選策會的功能被外界放大扭曲誤解，造成不必要困擾，黨主席朱立倫也表示選策會本來是為解決問題，而不是製造問題，發展到目前這個狀況，他們認為應終止選策會運作。

黃健庭指出，他上午向朱立倫報告，表示選策會是由他召集，現在遭到誤解，就由他來做成終止的決定。原來黨內提名的幕僚作業，就是由他負責，做出調整後，由黨內原有幕僚，繼續承擔責任。

黃健庭說，選策會成員都是延續去年九合一選舉，考量到高雄、台南特別艱困，因此新納入李全教、前立委黃昭順、立法院黨團總召曾銘宗等人一起加入。