【專訪】捷克眾議院議長艾達莫娃友台立場鮮明，25日將率史上最大訪團來台
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捷克眾院議長艾達莫娃指出，雖然捷克跟台灣地理距離很遠，她有信心兩國人民彼此能互相了解，因為捷克被強權佔領過，知道如何爭取自由和民主，雙方歷史有許多相似之處。針對北京要求取消台灣行，艾達莫娃回應說，「捷克是民主國家，有自己的外交政策，沒人可以告訴我們該怎麼做。」
（中央社）即將率大型代表團訪台的捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）接受《中央社》專訪時表示，捷克新任總統帕維爾（Petr Pavel）就職標誌新時代的開始，捷克自認是台歐關係的推手，期盼此行能促成兩國企業、學術和文化的交流。
捷克1月28日舉行總統大選，曾任北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席、即北約最高軍事官員的帕維爾勝出，他已於台北時間10日正式宣誓就職，成為新一任捷克總統。
帕維爾在勝選2天後即與總統蔡英文通話，創下歐洲民選領袖先例，並期待與蔡總統見面，友台立場與親中國的前總統齊曼（Miloš Zeman）成鮮明對比。
對此，艾達莫娃表示，齊曼曾說，訪問中國是為了學習如何穩定社會秩序，對生活在自由和民主的捷克人來說，這樣的說法簡直不可思議；帕維爾出任總統，標誌捷克新時代的開始。
艾達莫娃還預言，帕維爾真的可能與蔡總統見面，因為他這人是行動派，不光只是說說而已，勇敢的性格與前總統截然不同，她對帕維爾擔任總統的未來5年和捷克外交的轉變充滿期待。
俄羅斯入侵烏克蘭撼動歐洲，捷克等中東歐國家尤其對烏克蘭遭侵略感同身受，給予烏克蘭大量軍事、人道和經濟的援助。
艾達莫娃說，她對捷克人義無反顧力挺烏克蘭感到驕傲，捷克將支持烏克蘭到最後一刻，只有烏克蘭人有權決定何時停戰和談判，「我們唯一能接受的結果就是烏克蘭的勝利。」
中國對台灣的武力威脅近來在歐洲也受到高度關注，艾達莫娃指出，現在整個歐盟和西方團結起來支持烏克蘭，同時也向中國等國家釋放訊號，「如果發動侵略，歐盟、北約等西方自由世界將有同樣的反應」、「我們將跟被野蠻侵略的一方站在一起。」
艾達莫娃友台立場鮮明，去（2022）年7月立法院長游錫堃應邀訪問捷克，艾達莫娃以眾院議長身分迎接他，兩人晤談後舉行記者會，當時眾院門口升起中華民國國旗。
這是捷克眾議院議長第一次接待台灣的立法院院長，為雙邊關係寫下里程碑。
艾達莫娃因此對月底的台灣行充滿期待。她說，此行目標主要是促成捷克企業界和學術機構與台灣交流，並期盼與台灣的半導體業合作。
此外，捷克國家博物館館長也將隨行，希望台灣博物館的寶藏有朝一日能在布拉格展出。
艾達莫娃指出，雖然捷克跟台灣地理距離很遠，她有信心兩國人民彼此能互相了解，因為捷克被強權佔領過，知道如何爭取自由和民主，雙方歷史有許多相似之處。
她強調，現在的捷克政府自認是台歐關係的推手，打算重拾前總統哈維爾（Václav Havel）建立的傳統，在外交上重返人權、自由和民主，支持分享共同價值的國家。
針對北京要求取消台灣行，艾達莫娃回應說，捷克與台灣是自然夥伴的關係，沒道理中斷雙方的合作，「捷克是民主國家，有自己的外交政策，沒人可以告訴我們該怎麼做。」
不少觀察家預期，對中立場轉為強硬的捷克，今年將加入波羅的海三國行列，退出北京主導的中國與中東歐合作機制，
身為執政黨代表，艾達莫娃不願正面回應捷克是否退出，不過指出這機制目前呈「凍結」狀態，「我不相信能走下去」，未來該怎麼走，捷克會找適當時機表達。
艾達莫娃現年38歲，已擔任眾議院議員有10年之久，2019年接任「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）主席。這個黨在歐洲的政治光譜屬中間偏右的保守黨，主張自由市場和歐盟統合，反對民粹主義，民意支持率在5％上下。
2021年10月，捷克舉行眾院大選，艾達莫娃與其他政黨結盟拿下最高票，5個政黨組成的聯合政府年底走馬上任，艾達莫娃以執政黨主席的身分順利出任眾議院議長。
捷克國會分參議院和眾議院兩院，2020年9月訪台引起廣大迴響的維特齊（Miloš Vystrčil）是參議院議長；不過，參院在捷克主要扮演制衡角色，嚴格來說，眾議院才是捷克最重要的民意機構，由掌握過半席位的政黨組成政府。
艾達莫娃率官員和學術機構代表搭乘政府專機先訪問韓國，預計25日抵達台灣，預計停留5天，她除了會見總統蔡英文、外交部長吳釗燮，還將到立法院議場發表演說。
捷克官員表示，包括100名企業界人士在內，這次全團人數達150人，可說捷克有史以來規模最大的訪台團，連第二大城布爾諾（Brno）也派代表參加，也是捷克官員第一次搭政府專機訪台。
官員強調，促成兩國企業洽談和學術機構、博物館的交流是此行重點，捷克打算與台灣展開全方位關係，「如果有軍事上的合作機會也不排除」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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