紐西蘭研究：國小學童每晚少睡39分鐘，身心狀態及學校參與表現就會變差

文：Taylor Mei

無論年齡、性別還是人種，睡眠對人體健康的影響不容小覷。有些人認為，在睡前拖個幾十分鐘再睡覺也沒關係，但根據近日《美國醫學會雜誌》（JAMA）一篇研究指出，少睡或多睡半個多小時，就足以讓人的身體和心理狀態有所改變。

睡個好覺究竟有多重要？

據《CNN》報導，紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）研究團隊，針對當地100名年齡介於8到12歲的孩童，分成兩組進行為期一週的實驗。參與實驗的孩童，除了有一週正常的睡眠時間外，則被分為提早一小時及晚一小時睡覺，以觀察不同長度的睡眠，是否會對孩童造成影響。

實驗完畢後，受試孩童及家長會收到一份研究團隊提供的問卷，針對孩童在睡眠實驗中所可能出現的睡眠干擾，以及白天的精神狀態進行調查。此外，研究團隊對孩童的健康及生活品質做更進一步的了解。

該研究問卷針對多項個人福祉及健康面向進行詢問，包括孩童生理及心理上的感受、與家長及同儕互動關係的好壞、對上學的評價等。其中，相關評估也會針對受試孩童的課程專注力、體能狀態以及是否有活力與力氣和同學相處等。

晚上少睡39分鐘對身心就有影響

問卷及調查結果顯示，多數參與實驗的孩童若每晚睡眠時間介於8至11小時之間，則孩童的身體及心理狀態相對健康。然而，該研究也指出每天晚上若少睡39分鐘，孩童的整體生活品質（HRQOL）及身心狀態就會變差，對學校課業及校園生活適應力也將降低。

「我們都知道晚上能夠一夜好眠的感覺是好的，但實際針對這個『睡好覺』有進行深度了解的研究仍有限，先前也很難知道睡眠品質的好壞，為我們日常生活所帶來的衝擊會有多大。」這項睡眠研究的第一作者泰勒（Rachael Taylor）表示，並強調唯有透過這種介入性實驗得到的結果，才能確切證明改變睡眠習慣真的會影響身心。