睽違26年德國教育及研究部長21日訪台，將簽署「台德科學及技術合作協議」

德部長級官員21日訪台，將簽署台德科學技術合作協議

（中央社）德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）預計下週訪台。據了解，她將拜會台灣國科會、教育部、數位部首長，並簽署「台德科學及技術合作協議」。

英國《金融時報》報導，德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格，預計21日訪問台灣，這將是26年來首位訪台的德國部長級官員。

據了解，國科會主委吳政忠去（2022）年11月赴柏林拜會史塔克－瓦特辛格，力邀對方訪台；史塔克－瓦特辛格允諾並於今年成行，定21至22日率團訪台，共同見證「台德科學及技術合作協議」（STA）的簽署。

史塔克－瓦特辛格此行主軸為深化台德在科技、教育、人才培育方面的合作，並將觸及半導體議題；史塔克－瓦特辛格除與吳政忠會面，也將拜會教育部長潘文忠、數位發展部長唐鳳。

德國研究部長訪台，聚焦半導體和綠色氫能合作

（中央社）德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格將在下週訪台，德國官員表示台灣半導體的研發和生產領先世界，此行將聚焦半導體和綠色氫能的合作。

德國聯邦教育及研究部一名官員今（18）日證實，部長史塔克－瓦特辛格將在20日出發前往台灣，預計停留2天。

這名官員表示，此行目的是強化與台灣的學術、研究和教育合作，尤其在半導體、綠色氫能和電池研發等領域。

首先在半導體部分，台灣的研發和生產領先世界，德國希望在研究和專業人才的培育強化與台灣合作，加速擴大德國和歐洲的半導體生態系。

其次是綠色氫能，德國與台灣都是先進工業國家，準備攜手投入綠色氫能工業應用的研發，在全球各地擴大相關生產鏈。最後是電池研發，德國期待與台灣在既有基礎上擴大合作。

官員強調，這次出訪是部會性質，拜會將是部長層級。

德國外交部一名官員指出，在沒有跨越正式承認門檻的情況下，德國與台灣維持緊密又良好的關係，尤其在經濟、文化、教育和學術領域。

官員說，台灣是一個民主國家，也是德國重要的貿易和投資夥伴，雙方定期交換意見和部會互訪「完全正常」，也符合德國的一中政策。

自從時任經濟部長的芮克斯洛特（Günter Rexrodt）1997年訪台後，德國就再也沒有部長訪問台灣，因此史塔克－瓦特辛格將是26年來第一位訪台的德國部長級官員，對台德關係具有高度象徵意義。

德部長級官員睽違26年訪台，德議員：傳達力挺民主台灣政治訊號

（中央社）英國《金融時報》報導，德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格預計下週訪台灣，這將是26年來首位訪台的德國部長級官員。她的訪問凸顯柏林當局對於中德關係的分歧態度。

根據3名聽取簡報的知情人士透露，史塔克－瓦特辛格預計21日抵達台北進行兩天訪問。但據其他消息人士指出，與此同時，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）正在計劃於4月或5月訪問中國。

德國執政聯盟成員自由民主黨（Free Democratic Party）所屬史塔克－瓦特辛格的台灣行，凸顯德國政府似乎有意緩和內部對中國政策的分歧。聯合執政的德國政府因意見相左已經造成多項議題決策延宕，主要是自由民主黨和綠黨無法達成一致。

相較於社會民主黨（Social Democratic Party）的總理蕭茲（Olaf Scholz），身為綠黨人的貝爾伯克傳統上對於中國持較強硬態度。蕭茲去（2022）年訪問北京前夕，雙方針對中國議題的緊張情勢達到高峰。貝爾伯克當時堅稱中國對於西方而言，是愈來愈強大的「體制競爭對手」。

作為中國在歐洲最緊密經濟盟友之一，德國如何平衡對北京和台北的關係，將對歐洲聯盟帶來深遠影響。

德國外交官指出，貝爾伯克計劃訪問北京是致力將中德雙邊關係推上更穩定軌道，讓兩國更專注於更重大、主要是經濟方面的雙邊利益議題。

一名德國外交官說：「一方面，我們派她出訪（北京），推動因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而自2021年以來中斷的新一輪雙邊政府磋商；另一方面又讓一位部長先訪問台灣，我們這麼做是要向他們傳達什麼訊息？」

中國宣稱台灣是中國一部分，並且禁止其他國家與台灣政府有任何形式接觸。

儘管如此，西方多國議員與政府官員依舊頻繁訪台。去年8月，北京因為不滿當時的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而舉行大規模軍事演習。

相對於北京的好戰回應，台灣在過去6個月迎接外國訪團的頻率急遽上升，部分官員明確表示要對抗中國試圖孤立台灣的意圖。

然而，德國更嚴格地避免和台灣有政治上的接觸，尤其在德國經濟愈來愈仰賴中國的前提下。德國官員與企業考察團時常訪問中國，但自從時任經濟部長的芮克斯洛特（Günter Rexrodt）1997年訪台後，德國就再也沒有部長訪問台灣。

自由民主黨議員、德國國會友台小組副主席薛福勒（Frank Schäffler）表示，「睽違26年後，德國部長級官員再次訪問台灣，這當然是一個很強烈的政治訊號」。

他說，「自由民主黨支持台灣的傳統由來已久，也因為台灣是一個民主政體而予以力挺」。

但薛福勒也說，柏林當局對於傳達給北京的訊息必須審慎以對。「事實上，政府希望、也會與中國建立合理的經濟關係，這無庸置疑。中國毫無疑問是一個非常重要的經濟強權，因此我們必須考慮周全。」