2023/03/18,
拉美

45歲念大學遭同學拍片霸凌「該退休」，103歲人瑞網紅打氣：追逐夢想永遠不會太晚

45歲念大學遭同學拍片霸凌「該退休」，103歲人瑞網紅打氣：追逐夢想永遠不會太晚
巴西聖保羅州的103歲女人瑞馬利亞．卡多索（Maria Cardoso），兩年前成為葡萄酒推廣達人在網路爆紅。Photo Credit: Youtube影片截圖

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林納瑞斯14日剛過45歲生日，3名同班女同學3月10日在推特上傳一支影片，嘲笑林納瑞斯已經是「40歲的大媽，應該退休而不是念大學。」成為網路熱搜話題，3名女學生具有年齡歧視的言詞引起網友公憤。

（中央社）巴西聖保羅州的103歲女人瑞馬利亞・卡多索（Maria Cardoso），兩年前成為葡萄酒推廣達人在網路爆紅，昨（17）日她錄製一支影片給因40多歲念大學遭同學霸凌的林納瑞斯（Patrícia Linares）加油打氣，並指出：「追逐夢想永遠不會太晚。」

住在聖保羅州內陸城市普羅密松（Promissão）的馬利亞・卡多索，鼓勵今年開始就讀包魯市（Bauru）私立大學Unisagrado生物醫學系的林納瑞斯繼續念書，絕對不要放棄，不要辜負上帝的仁慈，把握當下的快樂。

林納瑞斯14日剛過45歲生日，3名同班女同學3月10日在推特（Twitter）上傳一支影片，嘲笑林納瑞斯已經是「40歲的大媽，應該退休而不是念大學。」成為網路熱搜話題，3名女學生具有年齡歧視的言詞引起網友公憤。

馬利亞・卡多索說：「只要我們有一顆跳動的心，就必須做我們覺得自己喜歡的事情。無論願望是什麼，我們都必須尊重。追逐夢想永遠不會太晚。」

馬利亞・卡多索從曾孫女葛梅斯（Pâmela Gomes）口中知道林納瑞斯遭霸凌，譴責3名女學生具有年齡歧視的言詞和思維不對。她說：「我已經103歲了，現在還是網路達人。每個人都應該追求自己想要的東西，這些小女孩們有一天會成熟。人要勇往直前，永不停止奮鬥。」

馬利亞・卡多索自2021年以來從事葡萄酒網路推廣工作，當時她積極找工作的影片在網路風靡一時。她說，找工作的目的是為了賺些外快，買自己喜歡的葡萄酒，而不需要依賴家人。

面對馬利亞・卡多索的強烈慾望，家人以半開玩笑方式幫她製作一支求職影片，沒想到引起這麼大關注。

這位逾百歲的人瑞說，她的工作是上帝恩典，所以都以無比的愛心與熱情拍攝照片和錄製影片。

馬利亞・卡多索沒有念完小學，9歲就下田務農，膝下有29位孫子、35位曾孫和20位玄孫。因在網路爆紅，去年5月榮獲普羅密松市議會頒發榮譽市民證。

巴西在2022年底進行全國人口普查數據指出，在過去兩年中，70歲以上勞動人數成長近23％，高於所有年齡組平均水準（9％）。

這種勞動發展趨勢由於生活成本高，巴西人退休的路越來越遠；但同時也因為現在老年人到了70、80歲，身體狀況仍佳，而且能夠適應勞動力市場變化。

至於那3名網路霸凌的女學生，校方說她們已經申請自動退學，避免遭到風紀調查和處罰。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


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