土耳其和匈牙利同意啟動芬蘭加入北約批准程序，結束長達數月外交拖延
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土耳其總統艾爾多安今天結束長達數月的外交拖延，要求國會加快速度批准芬蘭加入北大西洋公約組織的申請程序。此外，《法新社》報導，匈牙利同時決定於3月27日舉行批准芬蘭加入北約的投票，意味著這個以美國為首的防禦聯盟成員國可能會在幾個月內增為31國。
北約擴大有望？土耳其終鬆口同意批准芬蘭加入
（中央社）芬蘭政府花了數月時間，今（18）日終於讓土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）同意啟動批准芬蘭加入北約的程序。由於北約新成員入會必須獲得所有成員同意，芬蘭過了土耳其這關，仍要匈牙利點頭才能正式加入。
俄羅斯去（2022）年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典逆轉數十年來的軍事不結盟立場，於去年5月申請加入北大西洋公約組織（NATO）。
艾爾多安今天與來訪的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）舉行記者會。艾爾多安會中表示，在芬蘭採取具體措施兌現承諾後，土耳其國會將啟動批准芬蘭加入北約的程序。
他說，土耳其將持續與瑞典就恐怖主義相關問題進行討論。瑞典能否成為北約成員，將直接取決於後續採取的措施。
艾爾多安之所以仍不願對瑞典開綠燈，原因是瑞典拒絕引渡土耳其眼中的非法庫德族團體及與2016年政變有關的嫌疑人。另有分析認為，艾爾多安遲遲不願對兩國會籍案點頭，多多少少有在選前藉由對外擺出強硬姿態催票的考量。
土耳其將於5月14日舉行選舉，當地通貨膨脹率居高不下，政府處理2月震災的速度也引發高漲民怨，艾爾多安想必有場硬戰，而打擊庫德恐怖主義是土耳其關注的議題，出這張牌也能對反對派選民奏效。
《紐約時報》（The New York Times）指出，整體而言，艾爾多安不按牌理出牌所引發的關注及影響力，很對土耳其選民的胃口。
如今芬蘭比瑞典早一步讓土耳其開綠燈，尼尼斯托表示，加入北約的過程「沒有瑞典就不會完整」，盼能在北約7月高峰會前見到這兩個國家加入。
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）稱支持兩國申請加入北約，但匈牙利政府在這個議題上卻進度龜速。匈牙利國會預計下週對芬蘭及瑞典案進行投票，但似乎可能會再次延後。
歐洲聯盟（EU）去年表決是否對俄羅斯祭出制裁時，匈牙利即行使否決權以在其他議題上取得讓步，分析人士認為，奧班似乎也對北歐兩國加入北約案使出同樣招數。
1994年以來，芬蘭和瑞典即是北約的正式合作夥伴，並且自冷戰起持續參與北約任務。
芬蘭人口少於瑞典的550萬，但國防部門資金充足，旗下兵力28萬，預備役軍人人數則為87萬。近幾十年來，瑞典在國防上的支出減少，但已朝北約標準努力，也就是2026年國防支出佔經濟產出的2％。
瑞典軍事情報安全局（MUST）2月表示，烏克蘭戰爭爆發後，北歐國家和歐洲正面臨冷戰以來最嚴峻的安全威脅。瑞典軍事情報安全局負責人霍茵（Lena Hallin）說，俄羅斯軍隊目前對瑞典附近地區的影響能力有限，但能從俄烏戰爭中吸取教訓並強化軍事部署。
芬蘭申請加入北約，土耳其和匈牙利啟動批准程序
（中央社）土耳其總統艾爾多安今天結束長達數月的外交拖延，要求國會加快速度批准芬蘭加入北大西洋公約組織的申請程序。
此外，《法新社》報導，匈牙利同時決定於3月27日舉行批准芬蘭加入北約的投票，意味著這個以美國為首的防禦聯盟成員國可能會在幾個月內增為31國。
芬蘭與俄羅斯的邊境線長達1340公里，北約若納入芬蘭，將使北約與其冷戰時期敵人接壤的邊境長度增加1倍左右。
但這也讓同樣尋求加入北約的瑞典短期希望破滅；這個北歐大國因為與土耳其發生一連串爭端，最終使它在北約峰會7月登場前加入這個軍事聯盟的努力落空。
俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典逆轉數十年來的軍事不結盟立場，於去年5月申請加入北約。
根據《路透社》，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）今天表示樂見土耳其推進批准芬蘭加入北約的決定，並表示他相信瑞典很快也會加入。
史托騰伯格接受《路透社》電訪時表示，艾爾多安宣布土耳其國會將啟動批准芬蘭加入北約的程序，「這對所有相信北約東擴的人來說是美好的一天」。
他說：「芬蘭的加入將能強化北約，強化芬蘭的安全，也將強化瑞典的安全。」
但土耳其一直延後批准瑞典的申請，並稱瑞典窩藏土耳其認定的恐怖組織成員，尤其是庫德武裝組織庫德工人黨（PKK），瑞典則否認這一指控。
史托騰伯格說，艾爾多安今晚告訴他，他願意繼續就瑞典申請案進行磋商。
史托騰伯格表示：「我也相信瑞典很快就會加入（北約），我會為此努力。」
新聞來源
延伸閱讀
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- 「已經拿到想要的了」，土耳其不再反對，北約正式邀請芬蘭和瑞典加入聯盟
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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