美國演員藍斯．瑞迪克逝世享壽60歲，《捍衛任務》飯店經理角色成絕響

綜合外媒報導，曾參與許多影集、電影演出的美國知名演員藍斯・瑞迪克（Lance Reddick）傳出逝世消息，享壽60歲。根據藍斯・瑞迪克的公關米婭・漢森（Mia Hansen）發布的聲明，藍斯・瑞迪克是在美國當地時間17日上午於其位於洛杉磯的家中，因「自然因素」猝死，但未提及更多細節。

米婭・漢森於聲明中表示，藍斯・瑞迪克將被無限懷念，並請外界尊重其家人的隱私。

1962年出生的藍斯・瑞迪克曾在紐約羅徹斯特大學伊士曼音樂學院主修古典音樂，並獲得學士學位，而後進入耶魯大學戲劇學院就讀。

藍斯・瑞迪克的演員生涯始於1990年代，演出作品包括許多知名影集，如《紐約臥底警探》（New York Undercover）、《白宮風雲》（The West Wing）等等。而在HBO影集《火線重案組》（The Wire）中，藍斯・瑞迪克飾演一名巴爾的摩的警長，在劇中與犯罪集團交鋒，展現令人印象深刻的演技。

圖片來源：《火線重案組》劇照 在HBO影集《火線重案組》（The Wire）中，藍斯・瑞迪克飾演一名巴爾的摩的警長。

藍斯・瑞迪克亦曾以電影《邁阿密的一夜》（One Night in Miami）獲得2021年美國演員工會獎（SAG Award）的提名。

然而對電影迷來說，藍斯・瑞迪克較為人熟知的角色，可能是在基努・李維（Keanu Reeves）主演的《捍衛任務》系列電影中，飾演冷靜又有效率的飯店經理夏隆（Charon）。而他的新片《捍衛任務4》（John Wick: Chapter 4）再過幾天即將上映，如今卻成為他的遺作。

他在2009年接受《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）專訪時曾表示：「當我進入戲劇學院時，我知道我至少和其他同學有著平分秋色的天分，但因為我是一名黑人，而且外貌不是那麼出眾，我知道我必須用盡吃奶的力氣，努力展現出最好的自己。」

藍斯・瑞迪克生前仍持續參與《捍衛任務4》的電影宣傳，該部電影預計在3月22日於台灣上映。

圖片來源：《捍衛任務》劇照 藍斯・瑞迪克於《捍衛任務》系列電影中飾演飯店經理夏隆（Charon）。

圖片來源：《捍衛任務》劇照

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺