2023/03/18,
歐洲

法國總理動用「終極武器」強行通過年改法案，在野黨聯手發動不信任案

法國總理動用「終極武器」強行通過年改法案，在野黨聯手發動不信任案
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馬克宏的退休金改革法案16日在國會面臨決戰日，但在下議院的國民議會最終投票表決前，因執政黨團對投票結果沒把握，由總理柏納（Elisabeth Borne）在最後一刻宣布動用終極武器——援引憲法第49.3條，終止辯論且不須投票，法案視為通過。反對派議員今天也提出不信任動議對行政部門還以顏色。

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府16日動用憲法第49.3條，繞開國會下議院表決而強行通過爭議性退休金改革法案。在野黨今天（當地時間17日）將發動不信任案，各地抗爭也升溫。

《法新社》認為，馬克宏先前僅偶爾就退休金改革發表公開評論，但繞開國會強行通過法案將讓他在連任還不到1年時再遇另一最重大挑戰。

馬克宏的退休金改革法案16日在國會面臨決戰日，但在下議院的國民議會最終投票表決前，因執政黨團對投票結果沒把握，由總理柏納（Elisabeth Borne）在最後一刻宣布動用終極武器——援引憲法第49.3條，終止辯論且不須投票，法案視為通過。

法國各地今天都發生示威，抗議有增無減；反對派議員今天也提出不信任動議對行政部門還以顏色。法國憲法第49.3條在法案強制通過後，賦予反對陣營24小時提出不信任動議，若動議通過內閣必須總辭、法案撤銷。

法國總統馬克宏政府動用憲法第49.3條，繞開國會下議院表決而強行通過爭議性退休金改革法案後，各地抗爭升溫：

年改法案因將法定退休年齡從62歲延後至64歲，在法國當地極不受歡迎。

由議員彭謝（Bertrand Pancher）發起的不信任動議獲泛左派NUPES聯盟及獨立議員連署。彭謝說：「表決不信任動議能讓我們擺脫一場深層的政治危機。」

極右翼的國民聯盟（RN）雖也提出不信任動議，但因預料得票會更低，他們已表態會支持彭謝的不信任動議。

不信任動議定提出後，料22日之前會進行表決；國會消息人士告訴《法新社》，國會將於20日先展開辯論。

不信任動議需要約半數右翼反對派的共和黨人支持，這個可能性並不高，外界預料馬克宏政府應能挺過不信任表決。

現年45歲的馬克宏在去（2022）年春天競選連任時就把退休金改革列為重點政見；除將退休年齡延後，法案還要增加領取全額退休金的在職年限。但馬克宏的執政黨在去年6月下議院國民議會選舉裡失去過半優勢。

法國頗具影響力的《世界報》（Le Monde）警告，馬克宏目前無疑在玩火。

繼1月中之後，法國各地今天又爆發新一波反對退休金改革的示威；而火車、學校、公立機關與港口等運作早從1月起，就不時被抗議引發的罷工間續打斷。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


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