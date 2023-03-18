台灣學生「零重力水渦」實驗登國際太空站，獲日本太空人若田光一欽點奪獎
我們想讓你知道的是
大西卓哉代替「剛回地球，行程滿檔」的若田光一，宣布「2022零重力實驗」比賽特別獎Crew Award得主，「由來自台灣的Roger Tsai（蔡志群）」拿下。大西卓哉說，若田光一之所以選擇蔡志群，是因為他的提案，呈現出掌握水在微重力下，變化樣態的過程，且開發出將這些現象視覺化的方法。
（中央社）日本太空人若田光一今（2023）年1月在國際太空站，操刀台灣學生蔡志群發想的「零重力水渦」實驗，這項提案昨（17）日獲得若田光一欽點，拿下日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）「2022零重力實驗」比賽的特別獎。
JAXA發起「2022零重力實驗」（ATZG）活動，向亞太地區學生募集簡單、新穎、視覺效果明顯的實驗計畫，從201案海選出6個實驗，交由國際太空站（ISS）上的若田光一執行，目前就讀國立中央大學太空科學與工程學系二年級的蔡志群，正是入選者之一。
JAXA昨天上午舉辦線上總結會議，蔡志群以及來自日本、泰國、新加坡等的入選者，針對各自實驗過程、結果與原理進行說明。
蔡志群以高中科展題目為靈感，發想出「零重力水渦」提案；在地面上大力搖晃裝滿一半水的瓶子，水會產生一個渦漩，不過，他預想，在太空微重力環境中，分別以縱軸和橫軸方式搖晃瓶子，水體會產生不同變化。
將瓶身立直，以縱軸搖晃，產生的向心力，讓水貼著瓶壁旋轉，微重力狀態下的漩渦，形成「中空」的渦管；瓶身橫躺，以橫軸旋轉，水會分開集中在瓶子的左、右兩側，中間則有個大泡泡；這兩個實驗結果，都符合蔡志群預期。
日本太空人大西卓哉昨天在總結會議，特別針對橫軸旋轉部分，向蔡志群提問。
分析若田光一在國際太空站執行實驗的影片，蔡志群表示，當以水平橫軸方式旋轉瓶子時，會出現向心力，比較重的部分、也就是水，會被甩到越外側，集中在瓶子左、右端；比較輕的部分、也就是氣泡，則集中在中間區域；同時，因為向心力的緣故，越靠近左右兩側的氣泡，體積越小、數量越少。
他進一步指出，橫著轉水瓶的時候，也可以觀察到水體有些許的垂直旋轉，造成氣泡沿著水面，從壓力高處，往壓力低處移動，所以壓力高的區域就沒有氣泡，至於為何氣泡沿著空腔的水面移動，則是因為表面張力。
大西卓哉聽完蔡志群的解說後表示，他對蔡志群深入分析細節的方式，印象深刻。
會議尾聲，大西卓哉代替「剛回地球，行程滿檔」的若田光一，宣布「2022零重力實驗」比賽特別獎Crew Award得主，「由來自台灣的Roger Tsai（蔡志群）」拿下。
大西卓哉說，若田光一之所以選擇蔡志群，是因為他的提案，呈現出掌握水在微重力下，變化樣態的過程，且開發出將這些現象視覺化的方法。
不過，若田光一在會議倒數結束之際驚喜現身，他先恭喜得獎者，並表示，每位學生的提案主題都非常有趣，希望學生繼續追求熱情所在，保持好奇心，在浩瀚太空中尋找答案。
會後，蔡志群與《中央社》記者分享獲獎心得，他說，很感謝JAXA與亞太各國太空機構聯合舉辦活動，當初參賽是想練英文作文，從沒想過提案會被選為最終6個實驗之一、登上國際太空站，更沒想過今天會獲得Crew Award。
蔡志群表示，零重力實驗計畫也讓他更加堅信，「太空不僅僅只是個夢，也是人生的方向。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。