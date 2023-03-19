【東南亞週報】菲美4月舉行大規模聯合軍演｜泰總理準備解散國會｜VinFast推出出租服務

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第214期，為讀者挑選2023年3月11日至3月17日期間，有關馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、印尼、緬甸與越南的六則東協區域大事。

馬來西亞｜楊紫瓊奪奧斯卡影后 首位亞裔女星創歷史

馬來西亞知名女星楊紫瓊在「第95屆奧斯卡金像獎」榮獲最佳女主角，不僅成為首位獲得該獎項的大馬藝人，更是首位奪得奧斯卡影后的亞裔女星。

楊紫瓊憑著他在《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的角色，奪得眾多影星覬覦的獎項。同時競爭該獎項的影響包括凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）以及「蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）等人。

出生在大馬怡保（Ipoh）的楊紫瓊，早已是家喻戶曉的影星。他在80、90年代以打鬥特技，在香港影視圈闖出一片天。在西方電影中，他較為知名的作品包括007系列電影「明日帝國」（Tomorrow Never Dies）、「臥虎藏龍」（Crouching Tiger, Hidden Dragon）以及「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）等，但皆為配角角色。

儘管如此，他到59歲才首次獲得在好萊塢電影中擔任主角的機會。他在獲獎發表感言時特別向女性表示，「別讓任何人告訴你已錯過黃金歲月」，鼓勵各路追夢人不要放棄夢想。

大馬國民在他獲獎以後舉國歡慶歷史性的一刻，許多商家甚至為此推出促銷活動，如提供任何「楊」姓顧客買一送一的優惠。社交媒體上更是充滿著祝賀文，其中包括國家元首、首相及伉儷、眾多知名人物等等，紛紛送上恭賀。不過，有心人士利用大馬首相安華的發文，誤導民眾全國將為楊紫瓊得獎而放假一日。

Photo Credit: GettyImages 楊紫瓊獲得本屆奧斯卡最佳女主角獎。

泰國｜選區邊界已定 泰總理準備解散國會

隨著泰國選舉委員會於3月16日宣布400個選區邊界之規劃，泰國國會的解散正式進入最後倒數階段。國會任期將於3月23日結束，總理帕拉育得在此前解散國會。泰國總理府部長塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）原於14日參加內閣會議前表示，國會預計20日解散，因帕拉育曾暗示該周為內閣最後一次正式會議。

不過，泰國副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）表示，總理帕拉育之前尚未公布國會解散的確切日期，主要是等待選舉委員會完成選區邊界之規劃。選舉委員會在16日公布新選區規劃，其中曼谷為全國最多選區的地區，總共33選區。

總理帕拉育在新選區畫分被公布後，正式向王室提交解散國會的法令，待國王頒布公告後，國會將正式解散。依據泰國法律，全國大選必須在國會解散後45天至60天之間舉行。選舉委員會原先按照國會任期定5月7日為投票日，但該日期仍未定案。

支持率方面，目前仍以貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）領先其他總理候選人，而其代表之為泰黨（Pheu Thai）的支持率也高於其他政黨。總理帕拉育於年初參與泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party），因為他原本代表的人民力量黨（Palang Pracharath Party）不願意提名他擔任總理，因此另參其他政黨。此次選舉最大變數之一為超越300萬首投族的選票。

菲律賓｜菲美4月舉行大規模聯合軍演

菲律賓3月14日宣布，菲國和美國將在4月進行「肩並肩」聯合軍事演習（Balikatan），為小馬可仕總統上任後首次舉行，這也將會是雙邊目前為止最大規模的一次演習。

菲律賓軍方發言人表示，雙邊將於4月11至28日舉行聯合軍事演習，共計有1.76萬軍人參加，其中包含1.2萬的美軍，而澳洲也將派出約111名軍人參與陸域演習。目前日本、菲律賓與美國正在規劃三方聯盟（JAPHUS），日本也將首次派觀察員參加演習。除了規模最大之外，此次軍事演習也將首次於三描禮士省（Zambales）對南海上進行實彈射擊演練，以及首次在靠近台灣的卡加延省（Cagayan）進行海上演習。美軍也將會在演習期間首次進行愛國者導彈演習，以及使用HIMARS精確火箭系統。

菲國前海軍高層指出，此次軍演將可加強菲國武裝部隊的威懾態勢，更是增強國內海上及海岸防禦與主權意識的關鍵。路透社報導也特別指出，此次軍演舉行時值中國在南海採取更多主權聲索行動，以及對台灣日益強勢的行動。

根據菲美雙邊「防務合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA），定期舉行「肩並肩」聯合軍事演習。稍早在2月，菲律賓宣佈將多開放4個基地，允許美軍進入使用；但目前尚未透露具體的基地所在位置。據路透社報導，新增基地將位於台灣南方的呂宋島，以及靠近南沙群島的巴拉望。

Photo Credit: 中央社 2022年3月31日，菲美「肩並肩」聯合演習在菲律賓北端卡加延省克拉維里亞鎮（Claveria）進行兩棲作戰演 習。 （菲律賓軍方提供）

新加坡｜星國武裝部隊參與泰美「金眼鏡蛇」多國聯合軍事演習

新加坡武裝部隊2月27日至3月10日與澳洲、中國、印度、印尼、日本、馬來西亞及韓國等29國一同參加在泰國羅勇府（Rayong Province）舉行的「金眼鏡蛇」（Cobra Gold）多國聯合軍事演習。該演習是由泰國皇家武裝部隊及美國印太司令部共同舉辦，也是東南亞地區規模最大的軍演。這也是星國武裝部隊自2000年來，第24次參加該軍演。