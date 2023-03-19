【東南亞週報】菲美4月舉行大規模聯合軍演｜泰總理準備解散國會｜VinFast推出出租服務
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菲律賓軍方發言人表示，雙邊將於4月11至28日舉行聯合軍事演習，共計有1.76萬軍人參加，其中包含1.2萬的美軍，而澳洲也將派出約111名軍人參與陸域演習。目前日本、菲律賓與美國正在規劃三方聯盟，日本也將首次派觀察員參加演習。除了規模最大之外，此次軍事演習也將首次在靠近台灣的卡加延省（Cagayan）進行海上演習。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第214期，為讀者挑選2023年3月11日至3月17日期間，有關馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、印尼、緬甸與越南的六則東協區域大事。
馬來西亞｜楊紫瓊奪奧斯卡影后 首位亞裔女星創歷史
馬來西亞知名女星楊紫瓊在「第95屆奧斯卡金像獎」榮獲最佳女主角，不僅成為首位獲得該獎項的大馬藝人，更是首位奪得奧斯卡影后的亞裔女星。
楊紫瓊憑著他在《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的角色，奪得眾多影星覬覦的獎項。同時競爭該獎項的影響包括凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）以及「蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）等人。
出生在大馬怡保（Ipoh）的楊紫瓊，早已是家喻戶曉的影星。他在80、90年代以打鬥特技，在香港影視圈闖出一片天。在西方電影中，他較為知名的作品包括007系列電影「明日帝國」（Tomorrow Never Dies）、「臥虎藏龍」（Crouching Tiger, Hidden Dragon）以及「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）等，但皆為配角角色。
儘管如此，他到59歲才首次獲得在好萊塢電影中擔任主角的機會。他在獲獎發表感言時特別向女性表示，「別讓任何人告訴你已錯過黃金歲月」，鼓勵各路追夢人不要放棄夢想。
大馬國民在他獲獎以後舉國歡慶歷史性的一刻，許多商家甚至為此推出促銷活動，如提供任何「楊」姓顧客買一送一的優惠。社交媒體上更是充滿著祝賀文，其中包括國家元首、首相及伉儷、眾多知名人物等等，紛紛送上恭賀。不過，有心人士利用大馬首相安華的發文，誤導民眾全國將為楊紫瓊得獎而放假一日。
泰國｜選區邊界已定 泰總理準備解散國會
隨著泰國選舉委員會於3月16日宣布400個選區邊界之規劃，泰國國會的解散正式進入最後倒數階段。國會任期將於3月23日結束，總理帕拉育得在此前解散國會。泰國總理府部長塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）原於14日參加內閣會議前表示，國會預計20日解散，因帕拉育曾暗示該周為內閣最後一次正式會議。
不過，泰國副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）表示，總理帕拉育之前尚未公布國會解散的確切日期，主要是等待選舉委員會完成選區邊界之規劃。選舉委員會在16日公布新選區規劃，其中曼谷為全國最多選區的地區，總共33選區。
總理帕拉育在新選區畫分被公布後，正式向王室提交解散國會的法令，待國王頒布公告後，國會將正式解散。依據泰國法律，全國大選必須在國會解散後45天至60天之間舉行。選舉委員會原先按照國會任期定5月7日為投票日，但該日期仍未定案。
支持率方面，目前仍以貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）領先其他總理候選人，而其代表之為泰黨（Pheu Thai）的支持率也高於其他政黨。總理帕拉育於年初參與泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party），因為他原本代表的人民力量黨（Palang Pracharath Party）不願意提名他擔任總理，因此另參其他政黨。此次選舉最大變數之一為超越300萬首投族的選票。
菲律賓｜菲美4月舉行大規模聯合軍演
菲律賓3月14日宣布，菲國和美國將在4月進行「肩並肩」聯合軍事演習（Balikatan），為小馬可仕總統上任後首次舉行，這也將會是雙邊目前為止最大規模的一次演習。
菲律賓軍方發言人表示，雙邊將於4月11至28日舉行聯合軍事演習，共計有1.76萬軍人參加，其中包含1.2萬的美軍，而澳洲也將派出約111名軍人參與陸域演習。目前日本、菲律賓與美國正在規劃三方聯盟（JAPHUS），日本也將首次派觀察員參加演習。除了規模最大之外，此次軍事演習也將首次於三描禮士省（Zambales）對南海上進行實彈射擊演練，以及首次在靠近台灣的卡加延省（Cagayan）進行海上演習。美軍也將會在演習期間首次進行愛國者導彈演習，以及使用HIMARS精確火箭系統。
菲國前海軍高層指出，此次軍演將可加強菲國武裝部隊的威懾態勢，更是增強國內海上及海岸防禦與主權意識的關鍵。路透社報導也特別指出，此次軍演舉行時值中國在南海採取更多主權聲索行動，以及對台灣日益強勢的行動。
根據菲美雙邊「防務合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA），定期舉行「肩並肩」聯合軍事演習。稍早在2月，菲律賓宣佈將多開放4個基地，允許美軍進入使用；但目前尚未透露具體的基地所在位置。據路透社報導，新增基地將位於台灣南方的呂宋島，以及靠近南沙群島的巴拉望。
新加坡｜星國武裝部隊參與泰美「金眼鏡蛇」多國聯合軍事演習
新加坡武裝部隊2月27日至3月10日與澳洲、中國、印度、印尼、日本、馬來西亞及韓國等29國一同參加在泰國羅勇府（Rayong Province）舉行的「金眼鏡蛇」（Cobra Gold）多國聯合軍事演習。該演習是由泰國皇家武裝部隊及美國印太司令部共同舉辦，也是東南亞地區規模最大的軍演。這也是星國武裝部隊自2000年來，第24次參加該軍演。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。