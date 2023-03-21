音樂老師拒盤查遭警「大外割」上銬扣留，勝訴後申請國賠：警察過度擴權應受重視

2021年發生在桃園中壢的警察盤查一名音樂老師詹慧玲引發警民衝突，並用柔道「大外割」制伏後帶回警局上銬扣留9小時，桃園地方法院後來將葉姓員警依2個罪名判處有期徒刑共10個月；而詹慧玲今天則召開記者會，表示自己將提起國賠申請，因為這並非葉姓員警單一個人的行為問題，而是警察過度擴權的問題應該更被重視。

依據判決書內容，法院後來依犯「公務員假借職務上之機會強制罪」，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日；又犯「公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪」，處有期徒刑6月。判決書說明，警察身為執法人員，本應端正行止、奉公守法，並避免使用不法強制力於無辜人民，然而被告沒有克盡保障人民權利之職責，於值勤時假借職務上機會，對於「行止正常的路人」以身體阻擋去處之強暴方式違法盤查。



法官也說，被告違法攔阻盤查告訴人在先，然而卻藉口詹老師妨害公務，對詹老師加以違法逮捕，剝奪詹老師的行動自由，並造成詹老師身體受傷，除造成詹老師的損失外，也嚴重影響人民對警察之信賴，損害警察形象，所，且犯後未能確實表達其悔意，也無法取得詹老師的諒解，或是主動賠償詹老師的之損失。

詹慧玲：事發後未曾道歉關心，盼警方能反思改變

詹慧玲今天在記者會上仍顯得情緒激動，他表示，事情已過了2年，想起當時狀況仍會激動起來，過去不知道法院會如何判決，因此當初沒有提出民事賠償；法院今年2月判葉姓員警10個月，他很開心作出這樣的判決，若提民事賠償，只是針對葉姓警員，但他認為，這並非單一個人的問題，因此跟律師討論後決定申請國賠。

詹慧玲說，葉姓員警有3至5年的資歷，應知道臨檢程序，不可違反盤查，但他當初被帶回警局的8小時過程中，明明整個警局上下都可以阻止此事發生，他卻仍被以不符比例原則及手銬腳鐐對待。而事發至今快2年，警方從未有人向他表達道歉或者關心；反而還有許多人在網路留言，表示葉姓員警會被判刑，「都是我搞的鬼，但受害的人是我」，警察長官不認錯，反而營造「霸凌警察」的社會輿論氛圍。

詹慧玲表示，葉姓員警雖已為他個人犯行付出法律代價，但針對她在警局被關押8個多小時、被以現行犯違法逮捕、被提告妨礙公務、被以重刑犯對待、被手鐐、腳銬、約束自由等。整件事是警政體系墮落問題，從上到下對於警察職權「過度擴權」，甚至不理解自己工作範圍的嚴重錯誤，這件事必須被追究。

詹慧玲表示，警察本質應是維護治安、消滅犯罪，但違法盤查、誘發違法，卻是在無中生有、製造犯罪。詹慧玲控訴，警方長官為了績效要求基層警員，於是基層昧著良心、逾越職權，並藉此激怒人民，讓人民侮辱警察，「製造民眾妨礙公務之犯罪事件」，以證明警察盡職在維護治安；這是恐怖、瘋狂、和錯亂的。

過去有多少民眾在這樣司空見慣的錯誤執法下被剝奪權利。她申請國賠，希望透過國賠要求彰顯問題所在，暴露警界整體嚴重弊病，並追究相關責任，讓民眾能參與討論，促進警政有所改變。

詹慧玲也說，如同監察院調查報告所載，桃園市政府警察局中壢分局任由員警違反勤務紀律，在自行劃定的「治安熱點（區）」隨機盤查民眾，導致少數員警僅憑個別主觀判斷執法，不僅未落實教育訓練，且要求現行犯在警察詢問時，應一律施用手銬及腳銬，違反比例原則及《警察職權行使法》相關規定。然而在案情曝光，引起輿論之後，也未釐清法律適用。

律師陳孟秀表示，這不只是葉員一人責任，背後仍有許多問題須被討論檢討，警察從上到下的體系都該被檢視，申請200萬元國賠不僅是彌補詹這2年來生活及精神上等損害，更是希望可以改革，盼中壢警分局能好好面對。

中壢分局：相關人員已被懲處且加強教育訓練

《ETtoday》報導，中壢警分局指出，葉姓員警前年4月因盤查詹姓女士發生衝突而衍生爭議事件，葉員接獲桃園地院判決書後，檢視詳閱前因後果，發現當時依職權發動判斷與執法程度認定確有瑕疵，加諸情緒影響處置作為，對法院判決坦然接受，勇於面對司法結果。

中壢警方表示，尊重司法判決，就此個案爭議衍生執法過程瑕疵部分深切檢討，已經在去年7月懲處相關幹部（包括時任分局長與所長等人）監督不周及葉員違失責任；葉員執法瑕疵個案業已列為案例教材，並依照新修正相關規定，加強員警教育訓練、模擬各種情境執法，務求認事用法謹慎周延。本案依法院判決已予警示懲罰，盼各界以理性看待此個案，期望社會大眾共同鼓勵支持警察執法工作。

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核稿編輯：翁世航