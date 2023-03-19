6.8強震襲擊厄瓜多：當地至少14死381傷、秘魯也發生有感地震1女童喪生
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主震之後至少發生了7次餘震。不過厄瓜多海軍表示沒有海嘯威脅。根據網路上的影片，厄瓜多許多民眾驚慌失措的跑到街上，而路上不少房屋倒榻，遍地都是礫石塵土。
厄瓜多沿海和秘魯北部地區18日發生規模6.8強震，造成厄瓜多至少14人喪生、超過300人受傷，秘魯也發生有感地震，秘魯總理奧塔羅拉（Alberto Otarola）表示，在秘魯與厄瓜多接壤的通貝斯地區（Tumbes region），一名4歲女童因房屋倒塌頭部受擊而死亡。
美國地質調查所（USGS）報告稱，地震發生在厄瓜多第二大城市瓜亞基爾（Guayaquil）以南80公里的太平洋海岸附近，地震規模為6.8。當局表示，震央位於厄瓜多城市巴勞市（Balao），靠近秘魯邊境。
當地媒體「El Universo」指出，主震之後至少發生了7次餘震。不過厄瓜多海軍表示沒有海嘯威脅。
根據厄瓜多總統府秘書通訊處，截至當地時間18日晚間7點，強震一共造成厄瓜多14人死亡、381人受傷，有44處建築遭到嚴重損壞，包括教育、醫療機構與政府部門。
秘魯也發生有感地震。秘魯總理奧塔羅拉（Alberto Otarola）表示，在秘魯與厄瓜多接壤的通貝斯地區（Tumbes region），一名4歲女童因房屋倒塌頭部受擊而死亡。
根據網路上的影片，厄瓜多許多民眾驚慌失措的跑到街上，而路上不少房屋倒榻，遍地都是礫石塵土。
地震發生後，厄瓜多總統來到南部城市昆卡（Cuenca）與當地官員見面，評估阿蘇艾省的受災情況。
厄瓜多容易發生地震，在2016年厄瓜多北部靠近太平洋海岸發生規模7.8的強震，造成超過600人死亡。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
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購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
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（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
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