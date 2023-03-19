2023/03/19,
拉美

6.8強震襲擊厄瓜多：當地至少14死381傷、秘魯也發生有感地震1女童喪生

6.8強震襲擊厄瓜多：當地至少14死381傷、秘魯也發生有感地震1女童喪生
厄瓜多南部城市昆卡歷史中心遭地震損害。Photo Credit: GettyImages

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主震之後至少發生了7次餘震。不過厄瓜多海軍表示沒有海嘯威脅。根據網路上的影片，厄瓜多許多民眾驚慌失措的跑到街上，而路上不少房屋倒榻，遍地都是礫石塵土。

厄瓜多沿海和秘魯北部地區18日發生規模6.8強震，造成厄瓜多至少14人喪生、超過300人受傷，秘魯也發生有感地震，秘魯總理奧塔羅拉（Alberto Otarola）表示，在秘魯與厄瓜多接壤的通貝斯地區（Tumbes region），一名4歲女童因房屋倒塌頭部受擊而死亡。

美國地質調查所（USGS）報告稱，地震發生在厄瓜多第二大城市瓜亞基爾（Guayaquil）以南80公里的太平洋海岸附近，地震規模為6.8。當局表示，震央位於厄瓜多城市巴勞市（Balao），靠近秘魯邊境。

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Photo Credit: 圖取自美國地質調查所網頁

當地媒體「El Universo」指出，主震之後至少發生了7次餘震。不過厄瓜多海軍表示沒有海嘯威脅。

根據厄瓜多總統府秘書通訊處，截至當地時間18日晚間7點，強震一共造成厄瓜多14人死亡、381人受傷，有44處建築遭到嚴重損壞，包括教育、醫療機構與政府部門。

秘魯也發生有感地震。秘魯總理奧塔羅拉（Alberto Otarola）表示，在秘魯與厄瓜多接壤的通貝斯地區（Tumbes region），一名4歲女童因房屋倒塌頭部受擊而死亡。

根據網路上的影片，厄瓜多許多民眾驚慌失措的跑到街上，而路上不少房屋倒榻，遍地都是礫石塵土。

地震發生後，厄瓜多總統來到南部城市昆卡（Cuenca）與當地官員見面，評估阿蘇艾省的受災情況。

厄瓜多容易發生地震，在2016年厄瓜多北部靠近太平洋海岸發生規模7.8的強震，造成超過600人死亡。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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