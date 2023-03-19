6.8強震襲擊厄瓜多：當地至少14死381傷、秘魯也發生有感地震1女童喪生

厄瓜多沿海和秘魯北部地區18日發生規模6.8強震，造成厄瓜多至少14人喪生、超過300人受傷，秘魯也發生有感地震，秘魯總理奧塔羅拉（Alberto Otarola）表示，在秘魯與厄瓜多接壤的通貝斯地區（Tumbes region），一名4歲女童因房屋倒塌頭部受擊而死亡。

美國地質調查所（USGS） 報告稱，地震發生在厄瓜多第二大城市瓜亞基爾（ Guayaquil） 以南80公里的太平洋海岸附近， 地震規模為6.8 。當局表示，震央位於厄瓜多 城市巴勞市（Balao），靠近秘魯邊境。

Photo Credit: 圖取自美國地質調查所網頁

當地媒體「El Universo」指出，主震之後至少發生了7次餘震 。不過厄瓜多海軍表示沒有海嘯威脅。

根據厄瓜多總統府秘書通訊處，截至當地時間18日晚間7點，強震一共造成厄瓜多14人死亡、381人受傷，有44處建築遭到嚴重損壞，包括教育、醫療機構與政府部門。

Magnitude 6.8 earthquake shakes Ecuador, at least 13 deaths reported https://t.co/5AZEFUTWk5 — In Good Faith (@InGoodFaith6) March 19, 2023

秘魯也發生有感地震。秘魯總理奧塔羅拉（Alberto Otarola）表示，在秘魯與厄瓜多接壤的通貝斯地區（Tumbes region），一名4歲女童因房屋倒塌頭部受擊而死亡。

根據網路上的影片，厄瓜多許多民眾驚慌失措的跑到街上，而路上不少房屋倒榻，遍地都是礫石塵土。

FLASH: A 6.8 magnitude earthquake has struck Ecuador, claiming 4 lives, so far. My School Boys Theory of History: “It's just one damn thing after another”, is validated once again. Take a look at the rubble:pic.twitter.com/CjCQv9rFtT — Steve Hanke (@steve_hanke) March 19, 2023

At least 13 people have died after a 6.8-magnitude earthquake struck southern Ecuador and northern Peru on Saturday local time.



The @USGS reported an earthquake around 80 kilometers south of Ecuador's second-largest city Guayaquil. pic.twitter.com/WKT9Bngcm8 — 10 News First (@10NewsFirst) March 19, 2023

地震發生後，厄瓜多總統來到南部城市昆卡（Cuenca）與當地官員見面，評估阿蘇艾省的受災情況。

Con el propósito de evaluar medidas adoptadas en provincia de Azuay, tras el sismo, el presidente @LassoGuillermo acudió a Cuenca y se reunió con autoridades locales.



El Presidente dispuso emprender acciones por los damnificados. #CruzadaPorElEcuador pic.twitter.com/K12YIeKrBU — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) March 19, 2023

厄瓜多容易發生地震，在2016年厄瓜多北部靠近太平洋海岸發生規模7.8的強震，造成超過600人死亡。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範