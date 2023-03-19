被點名恐是下一個斷交友邦，巴拉圭跨黨派議員組團來台會外交部長吳釗燮

我國與宏都拉斯外交傳出生變，下（4）月即將舉行總統大選的巴拉圭被點名可能是下一個外交轉向的友邦，不過巴拉圭資深參議員亞諾（Blas Antonio Llano Ramos）今（19）日率領跨黨派議員團來台訪問，展現對台灣的支持。

外交部今日表示，巴拉圭參議員亞諾夫婦今日率跨黨派議員團來台訪問，成員包括巴拉圭參議員席爾瓦（Fernando Alberto Silva Facetti）及眾議員雅薇諾（Guadalupe Aveiro），訪團將在台展開為期4天的訪問，23日離台。

此行為亞諾夫婦首度訪台，訪團在台期間將拜會立法院院長游錫堃、外交部長吳釗燮，並接受次長俞大㵢款宴，另將拜會經濟部、大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會及國防安全研究院，視察巴拉圭駐台大使館，以及參訪新竹科學園區、台北101大樓及國立故宮博物院等經文設施。

亞諾參議員擔任巴拉圭國會議員將近30年，曾歷任參、眾兩院議長，目前也擔任「國際國會聯盟」（UIP）轄下「拉丁美洲暨加勒比海集團」（GRULAC）主席。

El presidente del Congreso, Blas Llano, recibió hoy la visita protocolar del nuevo embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de China (Taiwán) en Paraguay, Chih-Cheng Han. @Universo970py pic.twitter.com/UEhhrwaXTh — FRANCISCA PEREIRA (@Francis970AM) June 15, 2020

訪團成員包括擬跟中國建交的在野「藍黨」

值得注意的是，亞諾與參議員席爾瓦同屬巴拉圭在野黨「真正激進自由黨」（PLRA，又稱藍黨），該黨推派參選總統的候選人艾里格里（Efrain Alegre）今年1月表示如果他獲勝，巴拉圭將與台灣斷絕外交關係、與中國展開關係，以打開中國巨大的出口市場。

同行的眾議員雅薇諾則為巴拉圭執政黨「國家共和聯盟」（A.N.R.，又稱紅黨），該黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）則表示若贏得大選，將持續巴拉圭與台灣的邦交。

巴拉圭將於4月30日舉行總統大選，目前民調顯示藍黨與紅黨勢均力敵，民調公司「FaSac Consultores SRL」3月初做的統計顯示紅黨的潘尼亞（42.8%）支持率勝過藍黨的艾里格里（32.1%），不過另一家民調公司「AtlasIntel」同樣在3月做的民調，艾里格里則以38.2%的支持率略勝潘尼亞的36.1%。

外交部表示，這是繼本年1月巴拉圭眾議長羅培斯（Carlos María López López）率團訪台後，巴拉圭再有參議員來訪，再度彰顯巴拉圭國會不分黨派對台灣的強勁支持，有助深化台巴國會交流及兩國篤睦邦誼，並深入瞭解兩岸關係、我國社經發展及台巴經貿發展潛力。

英、德、捷克重量級政要本週接連抵台

除了巴拉圭訪團，台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）也應台灣政府邀請，今天至24日率團訪台，訪團成員包括副主席白若博下議員（Rob Butler MP)、艾薩拉下議員（Sarah Atherton MP）、戴思棠下議員（Tanmanjeet Singh Dhesi MP）、康福澤下議員（Afzal Khan MP)、瑞茉莉下議員（Marie Rimmer MP）等跨黨派下議員及台英國會小組秘書處職員。

外交部也指出，此團是自去年11月英國下議院外交委員會組團訪台後，英國國會再度來訪，期間將晉見總統蔡英文，並與立法院「台英國會議員交流協會」交流。

Photo Credit: GettyImages 史都華是英國保守黨成員，也是前英國陸軍軍官和駐波斯尼亞聯合國指揮官。

另外德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）預計21至22日率團訪台，這會是26年來首位訪台的德國部長級官員，史塔克－瓦特辛格將見證「台德科學及技術合作協議」（STA）的簽署。

不過為避免激怒北京，消息人士透露，史塔克－瓦特辛格這次台灣行不會與總統蔡英文與外交部長吳釗燮見面。

而近年與台灣關係升溫的捷克，眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也將於25日率大型商務代表團訪台，預計停留5天，雖然此行主要任務是參加捷克台灣商會舉辦的商務活動，但她除了會見總統蔡英文、外交部長吳釗燮，也將於3月28日到立法院議場發表演說。

Photo Credit: 中央社 捷克眾議院議長艾達莫娃即將率大型代表團訪問台灣。捷克自認是台歐關係的推手，期盼此行能促成兩國企業、學術和文化交流。

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核稿編輯：楊士範