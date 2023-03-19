被點名恐是下一個斷交友邦，巴拉圭跨黨派議員組團來台會外交部長吳釗燮
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而除了巴拉圭訪團，本週也有台英國會小組訪團、德國聯邦教育及研究部部長與捷克眾議長接連訪台。值得注意的是，本次訪台的巴拉圭訪團團長參議員屬巴拉圭在野黨「真正激進自由黨」，該黨推派參選總統的候選人艾里格里今年1月表示如果他獲勝，巴拉圭將與台灣斷絕外交關係、與中國展開關係，以打開中國巨大的出口市場。
我國與宏都拉斯外交傳出生變，下（4）月即將舉行總統大選的巴拉圭被點名可能是下一個外交轉向的友邦，不過巴拉圭資深參議員亞諾（Blas Antonio Llano Ramos）今（19）日率領跨黨派議員團來台訪問，展現對台灣的支持。
外交部今日表示，巴拉圭參議員亞諾夫婦今日率跨黨派議員團來台訪問，成員包括巴拉圭參議員席爾瓦（Fernando Alberto Silva Facetti）及眾議員雅薇諾（Guadalupe Aveiro），訪團將在台展開為期4天的訪問，23日離台。
此行為亞諾夫婦首度訪台，訪團在台期間將拜會立法院院長游錫堃、外交部長吳釗燮，並接受次長俞大㵢款宴，另將拜會經濟部、大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會及國防安全研究院，視察巴拉圭駐台大使館，以及參訪新竹科學園區、台北101大樓及國立故宮博物院等經文設施。
亞諾參議員擔任巴拉圭國會議員將近30年，曾歷任參、眾兩院議長，目前也擔任「國際國會聯盟」（UIP）轄下「拉丁美洲暨加勒比海集團」（GRULAC）主席。
訪團成員包括擬跟中國建交的在野「藍黨」
值得注意的是，亞諾與參議員席爾瓦同屬巴拉圭在野黨「真正激進自由黨」（PLRA，又稱藍黨），該黨推派參選總統的候選人艾里格里（Efrain Alegre）今年1月表示如果他獲勝，巴拉圭將與台灣斷絕外交關係、與中國展開關係，以打開中國巨大的出口市場。
同行的眾議員雅薇諾則為巴拉圭執政黨「國家共和聯盟」（A.N.R.，又稱紅黨），該黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）則表示若贏得大選，將持續巴拉圭與台灣的邦交。
巴拉圭將於4月30日舉行總統大選，目前民調顯示藍黨與紅黨勢均力敵，民調公司「FaSac Consultores SRL」3月初做的統計顯示紅黨的潘尼亞（42.8%）支持率勝過藍黨的艾里格里（32.1%），不過另一家民調公司「AtlasIntel」同樣在3月做的民調，艾里格里則以38.2%的支持率略勝潘尼亞的36.1%。
外交部表示，這是繼本年1月巴拉圭眾議長羅培斯（Carlos María López López）率團訪台後，巴拉圭再有參議員來訪，再度彰顯巴拉圭國會不分黨派對台灣的強勁支持，有助深化台巴國會交流及兩國篤睦邦誼，並深入瞭解兩岸關係、我國社經發展及台巴經貿發展潛力。
英、德、捷克重量級政要本週接連抵台
除了巴拉圭訪團，台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）也應台灣政府邀請，今天至24日率團訪台，訪團成員包括副主席白若博下議員（Rob Butler MP)、艾薩拉下議員（Sarah Atherton MP）、戴思棠下議員（Tanmanjeet Singh Dhesi MP）、康福澤下議員（Afzal Khan MP)、瑞茉莉下議員（Marie Rimmer MP）等跨黨派下議員及台英國會小組秘書處職員。
外交部也指出，此團是自去年11月英國下議院外交委員會組團訪台後，英國國會再度來訪，期間將晉見總統蔡英文，並與立法院「台英國會議員交流協會」交流。
另外德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）預計21至22日率團訪台，這會是26年來首位訪台的德國部長級官員，史塔克－瓦特辛格將見證「台德科學及技術合作協議」（STA）的簽署。
不過為避免激怒北京，消息人士透露，史塔克－瓦特辛格這次台灣行不會與總統蔡英文與外交部長吳釗燮見面。
而近年與台灣關係升溫的捷克，眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也將於25日率大型商務代表團訪台，預計停留5天，雖然此行主要任務是參加捷克台灣商會舉辦的商務活動，但她除了會見總統蔡英文、外交部長吳釗燮，也將於3月28日到立法院議場發表演說。
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核稿編輯：楊士範
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。