港澳辦升格由中央領導，分析：黨政合一治港賦兩大任務
我們想讓你知道的是
劉銳紹指出，未來中央港澳領導小組、中央港澳辦及中聯辦的關係如何，甚至領導小組是否仍然存在也未知，「北京只是按需要而決策」。反而要留意未來中央港澳辦的架構，是否與現在國務院港澳辦不同。
（中央社）中共在黨內組建中央港澳工作辦公室，分析稱，反映香港主權移交後北京可藉黨政合一處理涉港事務，未來中央港澳辦的兩大任務是維護國家安全及協調港澳融入國家發展大局。
中國日前公布「黨和國家機構改革方案」全文，當中包括組建中央港澳辦工作辦公室，不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。
香港的中國問題專家劉銳紹向中央社表示，中共組建中央港澳辦公室帶出3個層面。首先，以往中共中央對港澳的政策，由中央港澳領導小組決策後，交予國務院港澳辦執行。
他說，如今港澳辦由隸屬國務院系統轉為中共中央系統，決策及執行出自同一機構，代表中共中央對港澳工作可以更直接、更加牢牢掌握全面管治權。
劉銳紹表示，其次則是在原有基礎上組建中央港澳辦，而原先的國務院港澳辦只保留牌子，作用是將來有需要時，仍可由國務院港澳辦的名義進行對外聯絡或對外表態的工作。
他說，至於中央港澳辦列明8項工作，包括維護國家安全及支持港澳融入國家發展格局，相信這是最重要的兩大任務，也是以往國務院港澳辦列明的8項主要職能中未有提到。根據國務院港澳辦官網列明的主要職能，大多數是政策諮詢、意見傳達及協調各界。
劉銳紹表示，中國家主席習近平在人大閉幕發言時提到「推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定」，而協調港澳融入國家發展大局是以經濟為主，「香港經濟對中國大陸很重要，這是現實問題」，組建中共中央港澳辦公室可以更直接將香港的經濟發展融入中國大陸發展格局。
劉銳紹又指，習近平發言時強調國家安全，組建中央港澳辦公室連北京中央駐港國安公署都發表聲明支持，反映中共仍然憂慮外國勢力或外部勢力干涉香港事務，需要有直屬班子執行決策。
他並指出，未來中央港澳領導小組、中央港澳辦及中聯辦的關係如何，甚至領導小組是否仍然存在也未知，「北京只是按需要而決策」。反而要留意未來中央港澳辦的架構，是否與現在國務院港澳辦不同。
今年兩會期間，中共高層就香港發表不少言論，包括接任全國政協主席的王滬寧叮囑港區政協要說好「一國兩制」故事。
劉銳紹表示，北京中央一直認為香港的作用是不可取代，「而不可取代的香港如何服務北京的利益需要才是最重要」，發展經濟但政治上加強管理，達到「經濟鬆、政治緊」的目的。
新聞來源：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html