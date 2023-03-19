2023/03/19,
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為獲AUKUS核動力潛艦，澳洲答應在台海衝突中支持美國？澳國防部長：絕對沒有

為獲AUKUS核動力潛艦，澳洲答應在台海衝突中支持美國？澳國防部長：絕對沒有
澳洲國防部長馬勒斯（中）3月訪視澳洲皇家空軍。Photo Credit: GettyImages-

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外傳澳洲為了取得3艘美國維吉尼亞級的核動力潛艦，向美方承諾將在台灣衝突中提供協助，以此作為交換，不過澳洲國防部長馬勒斯19日否認， 「我聽過很多政治評論員的猜測，這完全是錯的」，強調未來首艘維吉尼亞級潛艦掛上澳洲旗幟的那一刻起，這艘潛艦就完全處於澳洲政府的控制之下。

（中央社）澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今（19）日表示，澳洲「絕對」沒有為了換取美國維吉尼亞級（Virginia）潛艦，承諾會在台海衝突中支持美國。

《路透社》報導，澳洲、美國和英國本週公布這項長達數十年的澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）計畫，澳洲將購買美國軍用潛艦，接著與英國聯合生產和營運新等級的潛艦SSN-AUKUS。

澳洲中左翼工黨（Labor）政府認為，鑑於中國在這個地區的軍事成長，這筆上看3680億澳元（約新台幣7.6兆元）的交易有其必要。

《澳洲廣播公司》（ABC）問說，澳洲是否為了取得美國軍用潛艦，對美方承諾將在台灣衝突中提供協助，以此作為交換，馬勒斯表示，當然沒有，也沒人試圖這麼做。

馬勒斯告訴《澳洲廣播公司》，「我聽過很多政治評論員的猜測（澳洲為獲得3艘潛艦，承諾將在美中因台海發生衝突時支持美國），這完全是錯的，我說的再清楚不過了。」

馬勒斯強調，首艘維吉尼亞級潛艦掛上澳洲旗幟的那一刻起，這艘潛艦就完全處於澳洲政府的控制之下，澳洲會保有對潛艦的控制權。馬勒斯也說，雖然潛艦有能力在戰爭中發揮作用，但主要的功用是對維持區域安全穩定做出貢獻，特別在東南亞與東亞地區。

馬勒斯重申，未來如果發生衝突，澳洲會做什麼、不會做什麼，將由當時政府視情況決定，而這與澳洲購買美國潛艦一事「無關」。

根據這項受到亞洲盟國歡迎、但被北京抨擊為核擴散行徑的協議，美國打算在2030年代初期向澳洲出售3艘由通用動力（General Dynamics）建造、配備傳統武器的核動力維吉尼亞級潛艦，並可選擇在需要時再購買2艘。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，造艦計畫的開端是在未來4年投資60億澳元，擴建一座重要的潛艦基地以及潛艦造船廠，並培訓技術工人。

此外，澳洲也將出資30億澳元來擴大美國和英國的造船能力，其中大多數資金將用來加速美製維吉尼亞級潛艦的生產。

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Photo Credit: GettyImages
澳英美三國領導人本月13日在美國加州聖地牙哥的海軍基地共同宣布，將運用美英的先進技術在20年內共同打造下一代潛艦，該潛艦就命名為「AUKUS」。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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