經典賽日本隊慶祝手勢「轉胡椒罐」大紅，甲子園球員仿效卻遭裁判禁止

（中央社）第95屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園） 18日登場，開幕戰出現球員模仿世界棒球經典賽「轉胡椒罐手勢」遭裁判制止的情況，引發監督反彈、網友議論，連「原創者」也大表不解。

日本讀賣新聞報導，世界棒球經典賽日前舉行分組預賽，日本隊選手努特巴爾（Lars Nootbaar）做出轉胡椒罐手勢後引發話題，之後連日本隊「二刀流」球星大谷翔平也模仿。

3月18日開幕的春季甲子園首場比賽，由宮城縣東北高校對戰山梨縣山梨學院高校，東北高校球員金子和志因為對手失誤上壘，朝自家休息區做出轉胡椒罐手勢時，遭一壘審給予「注意」並制止。

東北高校監督佐藤洋賽後說，明明整個日本之前都因轉胡椒罐手勢氣氛熱烈，「我非常反對（因做出這個手勢）被給予注意，我希望他們可以思考一下自由地享受棒球的方法」。

主辦單位之一的日本高校野球聯盟表示，過去就一直希望大家能配合避免做出不必要的手勢或動作，「雖然我們可以理解選手的心情，但還是希望用打球來享受比賽」。

日媒Sponichi Annex報導，前日本職棒裁判柳內遼平說，過去甲子園賽事中也有球員因為太過度的手勢被裁判給予注意，但近年來已某種程度地放寬。

不過，他說，這次的情況並不妥，該選手是因為對手失誤上壘，要做出讓球迷狂熱的行為要在敲出安打的情況下，「一旦搞錯情況，裁判認為不尊敬對手給予注意也是理所當然的事」。

每日體育報導，正在美國邁阿密備戰練習的努特巴爾聽到春季甲子園賽事禁止轉胡椒罐手勢時說，「真怪，我不知道為什麼要禁止」。

對於自己帶頭做出的轉胡椒罐手勢已成為日本社會現象般普及，努特巴爾開心地說「非常酷」。

東京體育網報導，佐藤洋在賽後對一壘審的行為提出質疑，日本網路上也出現正反意見，連帶也讓日本高校野球聯盟罕見發出聲明說明理由。

經典賽努特巴爾「磨出勝利」手勢紅，日本胡椒罐銷量暴增

美國加州出生的努特巴爾在世界棒球經典賽之前不曾為日本隊出賽，但他在慶祝好表現時模仿旋轉磨胡椒罐的手勢，讓他在日本愈來愈紅，也帶動胡椒研磨罐的銷售成績上揚。

法新社報導，25歲的努特巴爾職司外野手，他是第一位在日本以外出生，並代表日本出賽經典賽的棒球選手。他每次擊球後都會作出模仿磨胡椒的手勢，代表他想為球隊「磨出」勝利。

他的慶祝手勢在經典賽期間走紅，隊友紛紛加入湊熱鬧的行列，還有球迷將胡椒研磨罐帶到球場。

磨胡椒罐的慶祝手勢由來 努特巴爾受訪指出，今年世界棒球經典賽的熱身賽，日本隊在3月6日對上日職阪神虎隊時，「我們在想一個簡單的慶祝手勢，但想不到該出什麼，大谷翔平就說，看誰先敲出安打上壘，他比出來的慶祝動作，大家就跟著做。」 而擔任日本隊第1棒的努特巴爾，第1局就擊出安打，他上壘之後就做出了「轉胡椒罐」手勢，大谷翔平後來在第3局轟出全壘打，在繞壘時也模仿努特巴爾做出「轉胡椒罐」的手勢。

SHOHEI OHTANI TO DEEP CENTER FOR A 3-RUN BOMB!!!! pic.twitter.com/sox3cKr08u — Soto ⚾️ (@SotoP_23) March 6, 2023

努特巴爾在加州出生長大，幾乎不會說日語，但他因為母親久美子是日本人而取得為日本國家隊效力的資格。

東京一家拉麵店為了努特巴爾特別推出限定版「努特巴爾拉麵」，是以醬油湯頭為基底，加上大蒜與磨碎胡椒的特殊口味。一家廚具店則表示，胡椒研磨罐的銷售額成長了15%。這突顯日本粉絲是如何喜愛努特巴爾。

努特巴爾人氣超旺，大概只有超級球星大谷翔平才能享有比他更多的掌聲。日本隊目前在經典賽5戰全勝，已晉級將在邁阿密舉行的四強賽。

在日本隊以9比3戰勝義大利之前，努特巴爾說，「聽說全國各地的胡椒研磨罐，過去一週的銷量增加很多」。「球迷喜歡我，球隊喜歡我，能夠做我自己真的太棒了。我真的沒想到會變成這樣。」

Lars Nootbaar says his pepper grinder gesture has caught on at the Tokyo Dome and is driving sales. pic.twitter.com/sq7gFO9PY2 — Stephen Wade (@StephenWadeAP) March 16, 2023

努特巴爾2021年在美國職棒大聯盟的紅雀隊首次亮相，但在經典賽之前，日本幾乎沒有人知道他。

努特巴爾說，能代表日本隊出賽是「夢想成真」，而他已用一系列充滿活力的表現，充分回報日本隊總教練栗山英樹的信任。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範