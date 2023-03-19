經典賽日本隊慶祝手勢「轉胡椒罐」大紅，甲子園球員仿效卻遭裁判禁止
我們想讓你知道的是
今年世界棒球經典賽的熱身賽，擔任日本隊第1棒的努特巴爾在第1局就擊出安打，他上壘之後就做出了「轉胡椒罐」手勢，大谷翔平後來在第3局轟出全壘打，在繞壘時也模仿努特巴爾做出「轉胡椒罐」的手勢，這個手勢在日本爆紅，胡椒研磨罐的銷售額也跟著成長了15%。
（中央社）第95屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園） 18日登場，開幕戰出現球員模仿世界棒球經典賽「轉胡椒罐手勢」遭裁判制止的情況，引發監督反彈、網友議論，連「原創者」也大表不解。
日本讀賣新聞報導，世界棒球經典賽日前舉行分組預賽，日本隊選手努特巴爾（Lars Nootbaar）做出轉胡椒罐手勢後引發話題，之後連日本隊「二刀流」球星大谷翔平也模仿。
3月18日開幕的春季甲子園首場比賽，由宮城縣東北高校對戰山梨縣山梨學院高校，東北高校球員金子和志因為對手失誤上壘，朝自家休息區做出轉胡椒罐手勢時，遭一壘審給予「注意」並制止。
東北高校監督佐藤洋賽後說，明明整個日本之前都因轉胡椒罐手勢氣氛熱烈，「我非常反對（因做出這個手勢）被給予注意，我希望他們可以思考一下自由地享受棒球的方法」。
主辦單位之一的日本高校野球聯盟表示，過去就一直希望大家能配合避免做出不必要的手勢或動作，「雖然我們可以理解選手的心情，但還是希望用打球來享受比賽」。
日媒Sponichi Annex報導，前日本職棒裁判柳內遼平說，過去甲子園賽事中也有球員因為太過度的手勢被裁判給予注意，但近年來已某種程度地放寬。
不過，他說，這次的情況並不妥，該選手是因為對手失誤上壘，要做出讓球迷狂熱的行為要在敲出安打的情況下，「一旦搞錯情況，裁判認為不尊敬對手給予注意也是理所當然的事」。
每日體育報導，正在美國邁阿密備戰練習的努特巴爾聽到春季甲子園賽事禁止轉胡椒罐手勢時說，「真怪，我不知道為什麼要禁止」。
對於自己帶頭做出的轉胡椒罐手勢已成為日本社會現象般普及，努特巴爾開心地說「非常酷」。
東京體育網報導，佐藤洋在賽後對一壘審的行為提出質疑，日本網路上也出現正反意見，連帶也讓日本高校野球聯盟罕見發出聲明說明理由。
經典賽努特巴爾「磨出勝利」手勢紅，日本胡椒罐銷量暴增
美國加州出生的努特巴爾在世界棒球經典賽之前不曾為日本隊出賽，但他在慶祝好表現時模仿旋轉磨胡椒罐的手勢，讓他在日本愈來愈紅，也帶動胡椒研磨罐的銷售成績上揚。
法新社報導，25歲的努特巴爾職司外野手，他是第一位在日本以外出生，並代表日本出賽經典賽的棒球選手。他每次擊球後都會作出模仿磨胡椒的手勢，代表他想為球隊「磨出」勝利。
他的慶祝手勢在經典賽期間走紅，隊友紛紛加入湊熱鬧的行列，還有球迷將胡椒研磨罐帶到球場。
磨胡椒罐的慶祝手勢由來
努特巴爾受訪指出，今年世界棒球經典賽的熱身賽，日本隊在3月6日對上日職阪神虎隊時，「我們在想一個簡單的慶祝手勢，但想不到該出什麼，大谷翔平就說，看誰先敲出安打上壘，他比出來的慶祝動作，大家就跟著做。」
而擔任日本隊第1棒的努特巴爾，第1局就擊出安打，他上壘之後就做出了「轉胡椒罐」手勢，大谷翔平後來在第3局轟出全壘打，在繞壘時也模仿努特巴爾做出「轉胡椒罐」的手勢。
努特巴爾在加州出生長大，幾乎不會說日語，但他因為母親久美子是日本人而取得為日本國家隊效力的資格。
東京一家拉麵店為了努特巴爾特別推出限定版「努特巴爾拉麵」，是以醬油湯頭為基底，加上大蒜與磨碎胡椒的特殊口味。一家廚具店則表示，胡椒研磨罐的銷售額成長了15%。這突顯日本粉絲是如何喜愛努特巴爾。
努特巴爾人氣超旺，大概只有超級球星大谷翔平才能享有比他更多的掌聲。日本隊目前在經典賽5戰全勝，已晉級將在邁阿密舉行的四強賽。
在日本隊以9比3戰勝義大利之前，努特巴爾說，「聽說全國各地的胡椒研磨罐，過去一週的銷量增加很多」。「球迷喜歡我，球隊喜歡我，能夠做我自己真的太棒了。我真的沒想到會變成這樣。」
努特巴爾2021年在美國職棒大聯盟的紅雀隊首次亮相，但在經典賽之前，日本幾乎沒有人知道他。
努特巴爾說，能代表日本隊出賽是「夢想成真」，而他已用一系列充滿活力的表現，充分回報日本隊總教練栗山英樹的信任。
新聞來源
延伸閱讀
- 【WBC】奢華明星隊vs平價明星隊 美委大戰分析
- 《看看WBC SE5-14》四強對戰分析A：古巴力守晉級，美國逆勢攻佔四強
- 【專訪】悍創運動行銷創辦人張運智：不管中華隊戰績如何，我要留下超越輸贏的價值
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
Tags：
臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
我們想讓你知道的是
臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。