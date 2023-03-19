無視國際刑事法院逮捕令、普亭高調現身馬里烏波爾，烏克蘭痛批「屠夫回到犯案地點」
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克里姆林宮週日（19日）發表聲明， 指俄羅斯總統普亭已搭乘直升機飛往俄軍佔領的烏克蘭港口城市馬里烏波爾，並乘坐汽車視察該市多處。報導指出，普亭不僅在街上與當地居民交談，還應邀到當地民眾家裡做客，俄羅斯官媒也發布多則影片。
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）被控將烏克蘭兒童遣送俄羅斯而涉犯戰爭罪，17日遭國際刑事法院（ICC）發出逮捕令，不過普亭18日拜訪克里米亞後，19日傳出他現身俄軍佔領的烏克蘭港口城市馬里烏波爾（Mariupol）。這是普亭首次訪問新佔領的烏克蘭領土，媒體認為此舉挑釁意味濃厚。
《俄羅斯通訊社》報導引述克里姆林宮週日（19日）發表的一份聲明， 指俄羅斯總統普亭已搭乘直升機飛往馬里烏波爾，並乘坐汽車視察該市多處。
報導指出，普亭不僅在街上與當地居民交談，還應邀到當地民眾家裡做客。俄羅斯官媒也發布多則影片，不過這些影片尚未經過核實。
報導沒有說明普亭前往馬里烏波爾的確切時間，僅稱這是俄羅斯總統首次訪問頓巴斯地區（Donbas）。
《BBC》指出，這是普亭首次訪問新佔領的烏克蘭領土。俄烏雙方去年在馬里烏波爾進行超過2個月的圍城戰，該市遭到俄軍無差別轟炸幾乎被徹底摧毀，俄軍在5月20日宣布完全控制馬里烏波爾市，該市至今已被俄羅斯佔領10多個月。
《CNN》報導則指出，普亭訪問馬里烏波爾可能被視為對烏克蘭的「特別挑釁」，因為馬里烏波爾長期以來被視作抵抗的象徵，見證了自去年俄羅斯發動入侵以來最激烈的戰鬥，俄軍在當地轟炸婦產科醫院，也包括約1000多位平民避難的劇院。
普亭訪視馬里烏波爾的影片曝光後，烏克蘭內政部副部長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）在推特上痛批，「這是屠夫來到了他作案的地點。」
根據克里姆林宮聲明，普亭此行視察了馬里烏波爾的海岸線、拜訪一間遊艇俱樂部和一座戲院，俄羅斯副總理庫斯諾林（Marat Khusnullin）（Alexander Novak）向普亭詳細介紹該市正在進行的建設和修復工作，普亭也在頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的特別軍事行動指揮所舉行了會議。
在此之前， 普亭才於週六前往克里米亞海港城市塞凡堡進行訪問，以紀念俄羅斯從烏克蘭吞併克里米亞9週年。在莫斯科任命的當地行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）陪同下參觀當地一所兒童藝術學校。
拉茲沃茲哈耶夫在Telegram上寫道：「我們的總統善於給人驚喜，以一種很好的方式」，他說普亭說來就來，還是自己開車過來，「在這樣一個歷史性的日子裡，總統總是與賽凡堡和在這裡的人同在。」
習近平即將訪莫斯科，中國官媒淡化「勸和」色彩
中國國家主席習近平將於明（20）日至22日赴俄羅斯進行國是訪問，中國外交部在聲明中未提及習近平訪問行程細節，克里姆林宮則表示，習近平訪俄期間，雙方對話將環繞兩國之間的「全面夥伴關係與戰略合作」。
美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）更直指，相對於促進全球和平，習可能更看重與普亭的交情，以確保俄國仍是抗美的戰略要角。
而17日國際刑事法院指控蒲亭（Vladimir Putin）涉犯戰爭罪並發拘捕令，使得俄烏議和更難。霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫即指出，習該如何與因戰爭罪被通緝的人議和？
據克里姆林宮公布，中俄會簽署兩份重要聯合文件，一是關於兩國關係進入「新時代」的宣言，另一份是講述發展中俄目前至2030年的經濟合作計畫。
新聞來源
- The visit may be seen as particularly provocative to Ukrainians as Mariupol has witnessed intense fighting since Russia launched its invasion（CNN）
- Ukraine war: Putin pays visit to war-damaged Mariupol, state media reports（BBC）
- 專家稱習近平難調停俄烏和平 訪俄羅斯企圖鞏固盟友抗美（中央社）
延伸閱讀
- 國際刑事法院以「戰爭罪」對普亭發布逮捕令，俄稱無效、烏克蘭歡呼，相關影響一次看
- 澤倫斯基批俄羅斯綁架、強迫收養、再教育烏克蘭孩童，犯下戰爭罪；俄稱只是收留「難民」兒童
- 俄國遭揭露制定秘密計畫：目標2030年前破壞摩爾多瓦社會秩序、建立穩定親俄勢力
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
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