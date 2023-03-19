無視國際刑事法院逮捕令、普亭高調現身馬里烏波爾，烏克蘭痛批「屠夫回到犯案地點」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）被控將烏克蘭兒童遣送俄羅斯而涉犯戰爭罪，17日遭國際刑事法院（ICC）發出逮捕令，不過普亭18日拜訪克里米亞後，19日傳出他現身俄軍佔領的烏克蘭港口城市馬里烏波爾（Mariupol）。這是普亭首次訪問新佔領的烏克蘭領土，媒體認為此舉挑釁意味濃厚。

《俄羅斯通訊社》報導引述克里姆林宮週日（19日）發表的一份聲明， 指俄羅斯總統普亭已搭乘直升機飛往 馬里烏波爾，並 乘坐汽車 視察該市多處。

Maybe Putin is in #Mariupol🇺🇦 but you can’t tell from this Kremlin-released video. It’s notably dark outside. Did he visit his big prize in the middle of the night?? And the theater is completely empty. Looks like a “liberator” afraid of the “liberated.” pic.twitter.com/zp6wf5q0NU — 🇺🇦Paula Chertok🗽 (@PaulaChertok) March 19, 2023

報導指出，普亭不僅在街上與當地居民交談，還應邀到當地民眾家裡做客。俄羅斯官媒也發布多則影片，不過這些影片尚未經過核實。

Russian state media published a video of Putin talking to, reportedly, residents of occupied Mariupol.



The butcher (if that's really him) came to the site of his crimes. pic.twitter.com/LbO71ifcCZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 19, 2023

Wow! Russian President Putin is in Mariupol, checking out the newly constructed buildings and talking to citizens!!



Mariupol has a bright future as a part of Russia. It will once again become an industrial powerhouse and also a key hub in China’s Belt and Road Initiative! 👋🏻👋🏻👋🏻… https://t.co/B6NbB2Y5UA pic.twitter.com/qqm2XSP2xZ — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) March 19, 2023

報導沒有說明普亭前往 馬里烏波爾的確切時間，僅稱這是俄羅斯總統首次訪問頓巴斯地區（Donbas） 。

《BBC》指出，這是普亭首次訪問新佔領的烏克蘭領土。俄烏雙方去年在馬里烏波爾進行超過2個月的圍城戰，該市遭到俄軍無差別轟炸幾乎被徹底摧毀，俄軍在5月20日宣布完全控制馬里烏波爾市，該市至今已被俄羅斯佔領10多個月。

《CNN》報導則指出，普亭訪問馬里烏波爾可能被視為對烏克蘭的「特別挑釁」，因為馬里烏波爾長期以來被視作抵抗的象徵，見證了自去年俄羅斯發動入侵以來最激烈的戰鬥，俄軍在當地轟炸婦產科醫院，也包括約1000多位平民避難的劇院。

普亭訪視馬里烏波爾的影片曝光後，烏克蘭內政部副部長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）在推特上痛批，「這是屠夫來到了他作案的地點。」

根據克里姆林宮聲明，普亭此行視察了馬里烏波爾的海岸線、拜訪一間遊艇俱樂部和一座戲院，俄羅斯副總理庫斯諾林（Marat Khusnullin）（Alexander Novak）向普亭詳細介紹 該市正在進行的建設和修復工作，普亭也在頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的特別軍事行動指揮所舉行了會議。

在此之前， 普亭才於週六前往克里米亞 海港城市塞凡堡 進行訪問，以紀念俄羅斯從烏克蘭吞併克里米亞9週年。在 莫斯科任命的當地行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）陪同下 參觀當地 一所兒童藝術學校。

拉茲沃茲哈耶夫在Telegram上寫道：「我們的總統善於給人驚喜，以一種很好的方式」，他說普亭說來就來，還是自己開車過來，「在這樣一個歷史性的日子裡，總統總是與賽凡堡和在這裡的人同在。」

習近平即將訪莫斯科，中國官媒淡化「勸和」色彩

中國國家主席習近平將於明（20）日至22日赴俄羅斯進行國是訪問，中國外交部在聲明中未提及習近平訪問行程細節，克里姆林宮則表示，習近平訪俄期間，雙方對話將環繞兩國之間的「全面夥伴關係與戰略合作」。

美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）更直指，相對於促進全球和平，習可能更看重與普亭的交情，以確保俄國仍是抗美的戰略要角。

而17日國際刑事法院指控蒲亭（Vladimir Putin）涉犯戰爭罪並發拘捕令，使得俄烏議和更難。霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫即指出，習該如何與因戰爭罪被通緝的人議和？

Xi Jinping to visit Vladimir Putin in Russia next week https://t.co/dEXXpJVU0V — Financial Times (@FT) March 17, 2023

據克里姆林宮公布，中俄會簽署兩份重要聯合文件，一是關於兩國關係進入「新時代」的宣言，另一份是講述發展中俄目前至2030年的經濟合作計畫。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範