TNL+ 2023/03/20,
動物

日本寵物咖啡店面臨道德難題：瀕臨絕種動物非法流入，法規鬆懈動物福祉堪憂

日本寵物咖啡店面臨道德難題：瀕臨絕種動物非法流入，法規鬆懈動物福祉堪憂
東京的一家刺蝟咖啡廳｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

專家指出，咖啡廳中的動物可能會因為不斷被人類觸摸及玩弄而感到壓力、原本翱翔於天際的猛禽卻被栓在棲木上、夜行動物更是被迫在白天與人類互動。幾乎所有的動物都被關在小籠子和人工環境中生活，並由沒有受過專業訓練的店員看管。

文：黃皓筠

如果你是一位寵物愛好者，卻因為種種原因無法在家裡養寵物，或是需要暫時擺脫日常生活的壓力，寵物咖啡店或許是一個很好的選擇。在寵物咖啡店盛行的日本，除了常見的貓狗咖啡店，從兔子、貓頭鷹、刺蝟、水獺到蛇都有。然而，當你滿心歡喜跟這些可愛動物互動時，可能不會意識到這種運作模式，正在將動物以及自己的健康置於危險之中。

登於期刊《Conservation Science and Practice》的一項調查統計，日本寵物咖啡店中總計有3793隻動物，分別屬於419種不同的物種，不過其中又有52隻竟然是瀕臨絕種的動物。此外，9種外來種當中，包含瀕危（endangered）的懶猴屬、極危（critically endangered）的射紋龜等，事實上都在國際貿易中被嚴格禁止。

「這些動物的來源非常可疑，牠們很難在人工飼養的環境中繁殖，日本也沒有專門飼養這些動物的設施。」參與本次調查的京都大學博士後研究員西高德（Marie Sigaud）向《紐約時報》說道。「許多動物很可能是在野外被捕獲，這會影響牠們的長期存活率。」

「在一個典型的寵物咖啡店裡，多種不同的動物都被擠在一個狹小的空間，人們可以一邊喝飲料、一邊觸摸他們。」名古屋大學認知生態學家莎拉比安（Cécile Sarabian）表示。「這是一個潛在病原體從動物傳染至人類的絕佳機會。」

充滿珍奇動物的咖啡店並非日本獨有，自從台灣在1998年開設了第一家貓狗咖啡店後，這種行銷方式便迅速的在亞洲傳播開來。2020年一項研究發現，亞洲有111家寵物咖啡店，絕大多數設立於日本，但中國、台灣、韓國、東南亞多國也有分布。西高德則是認為，日本似乎已經成為這種現象的發展的中心。

研究人員透過親自走訪，並上網搜尋「貓頭鷹咖啡店」、「水獺咖啡店」、「可愛動物園」等關鍵字，最後在日本發現超過百間寵物咖啡店。西高德指出，不管是動物的數量還是多樣性都讓人驚訝。鳥類目前佔所有物種總數的62％，位居第一，其中又有40％為貓頭鷹。其他種動物尚包含哺乳類、爬蟲類等。

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