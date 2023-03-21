美泰「金色眼鏡蛇」軍演背後：泰國如何在美中兩強間保持「中立」？
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泰國在2019年以前的諸多行為，使筆者一度認為這個國家已經放棄了中立政策，徹底倒向了中共和俄羅斯陣營。直到2020年在新加坡航展上，筆者親眼看到美國與泰國軍隊仍維持密切交流，才知道真相恐怕沒有我們表面上看到的那麼簡單。
今年2月28日，美國與泰國動員9000人兵力，舉行年度「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）軍事演習。參與軍演的美軍人員為6000人，其中3800人為地面戰鬥人員，泰國軍隊的動員人數也達3000人之多。「金色眼鏡蛇」軍演從1982年發起，過去兩年受到疫情影響有縮小規模，但沒有停止，本年度軍演的內容包括培訓參演人員如何因應衛星中斷在內的緊急應變措施。
「金色眼鏡蛇」並非單純是美國與泰國之間的雙邊演習，今年參與演習的國家還有上百名來自印尼、日本、馬來西亞、新加坡以及韓國的官兵。孟加拉、汶萊、加拿大、斐濟、法國、蒙古、尼泊爾、紐西蘭、菲律賓以及英國參與演訓規劃。柬埔寨、越南和德國則派出觀察員。自2021年以來，緬甸就不再有參與「金色眼鏡蛇」的紀錄。
鑒於此次演習太容包括了衛星癱瘓等太空災難事故，美國太空軍（US Space Force）在本次演習中也大顯身手，算是過去10年來美軍投入數量最多的一次軍演。雖然「金色眼鏡蛇」看似另外一場美國與印太國家集結起來，向中共展示威力的軍事演習，可中共並沒有因此缺席。雖沒能參加作戰軍演，中共還是與印度還有澳洲一起投入人道搜救演訓。
雖然扮演的仍是相對次要的角色，中共南部戰區派軍參與「金色眼鏡蛇」軍演的目的，還是為了要與美國競爭在東南亞的影響力。中共不只從2014年起首度加入「金色眼鏡蛇」軍演，過去幾年也利用泰國爆發軍事政變，導致美泰關係緊張的機會同泰國軍方發起其他雙邊軍事演習。許多觀察家認為，從本年度軍演的美軍規模大幅增加這點來看，美泰關係已逐漸恢復。
事實上筆者2020年採訪新加坡航太展時，就已經看到泰國陸軍的代表坐進美軍陸戰隊AH-1Z眼鏡蛇直升機的畫面，象徵雙方和解的速度可能比我們想像的還要快。不過與菲律賓、新加坡還有馬來西亞相比，近年來泰軍和共軍的交流確實也非常緊密，使泰國相對於其他東協國家而言有更高的「中立性」色彩，這究竟是怎麼回事呢？
曾經與美國為敵
泰國做為東南亞唯一一個不曾被殖民的國家，靠的就是在殖民緬甸與印度的英國還有殖民越南、寮國及柬埔寨的法國之間游走，維持高度的中立姿態。此外由於泰國地處緬甸與寮國、柬埔寨的正中央，導致英國與法國都難以單方面從海上征服泰國，且雙方都知道與泰國維持貿易關係的重要性，認知到了讓泰國保持獨立和中立的重要性。
直到第二次世界大戰爆發後，已經佔領法屬中南半島的日軍得以直接從越南邊境殺入泰國，迫使泰國總理鑾披汶（Plaek Pibulsonggram）少將與日軍結盟，就此失去了中立性。不過鑾披汶還是藉由與日軍的結盟，讓泰國得以從英屬馬來亞和英屬緬甸獲取土地，並且將進攻的矛頭對準了有大量傣族人定居的中華民國雲南省西雙版納地區。
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▶展覽資訊
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時間：10:00 - 18:00
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（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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