蛋價公定機制難凍漲，全台蛋雞4000萬隻仍缺蛋，近8成禽場問題大了
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傳統蛋雞場通常趁著春節後的淡季，例行換羽作業，為時1個多月，這段期間蛋產量會略減，今年卻是低過預期。據江文全及業內人士的了解，現役蛋雞產蛋率從7成下探5成2，等於有3到5成蛋雞印證了台語俗諺「生雞卵無、放雞屎有」，原因可從禽流感、天候因素、飼養禽舍說起。
平價雞蛋買不到，天天有蛋吃很奢侈，這是不少民眾的心聲，最近1個多月蛋價站上歷史高峰，政府持續進口調度，究竟是缺雞蛋還是缺蛋雞，為何漲價跌價是雞農和蛋商說了算，業內人士揭露蛋雞場現況，農委會則祭出補助鼓勵產業轉型，希望消費者不用排隊買蛋。
蛋價公定機制難凍漲，進口雞蛋救援延長1個月
（中央社）蛋價3個星期漲2波，還傳出蛋商搶貨，驚動公平會關切，蛋價機制歷經一甲子變革，持續的缺蛋，使得蛋農和蛋商每週商議的蛋價基本盤備受考驗，有賴進口雞蛋來穩價。
民眾慨嘆能夠天天吃蛋很奢侈，今年春節後的雞蛋供需缺口，最快要3月底、4月初才有起色，蛋農和蛋商在2月13日、3月6日先後議定調漲新台幣2元、3元，目前批發價每台斤55元、產地價45.5元。
行政院公平交易委員會為防止業者趁機聯合漲價，日前啟動「防制人為操縱物價專案小組」，前往台北市、新北市及台南市查察多家大型蛋商，瞭解雞蛋進銷價格及庫存，也派員至量販超市、傳統市場等零售通路查察。
農委會畜牧處副處長江文全說，產蛋率受到氣溫變化影響，蛋價也會反映國際飼料價格上張，目前雞蛋產地價在正常交易階段，約有9成5以上盤商都用產地價收購蛋雞場的雞蛋，此價格有其公信力。
四隻腳、兩隻腳都管過的江文全說，最近這2波的漲蛋價，蛋農和蛋商週末開會，下週一蛋價就漲，公定價的產生，其實是經歷3階段沿革。
江文全說，50多年、60年前，由包銷雞蛋的蛋商討論，再由台北市蛋商業同業公會與全台歷史最悠久的《台灣新生報》通報批發價，隔天刊出，提供隔天中、南部產地蛋農的產地價參考。隨著媒體發展變遷，約30年前改由《聯合報》刊出。
第2階段的變革，起源於農民心生不平，質疑都由蛋商報價，兩邊爭論不休。大約在民國90、91年時，農委會以「中華民國養雞協會」作為架構，推動成立「中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會」議定價格，成員大多是農民，少數為蛋商代表，中央畜產會僅1名，所以除了批發價，也報產地價。
由於雞蛋不像毛豬、蔬菜有集中批發市場拍賣，蛋農的組織運作、議價能力都較弱，每個農民要靠蛋商包銷，所以實務運作仍以蛋商公會報批發價主導，扣除大運輸（向蛋農收購雞蛋的業者）成本、蛋商利潤後，才形成產地價，目前批發價與產地價的價差約9.5元，大運輸成本、蛋商利潤各占一半。
第3階段是在110年時，農委會希望推動蛋商、蛋農議價時，應以產銷資訊作為研判基礎，藉此健全議價的實務運作，並重新組成蛋價委員會，目前編制25名，蛋農、蛋商各占一半，畜產會1名。
江文全說，通常週一刊出批發價、週四產地價，實務運作不一定會開實體會議，也會透過LINE群組、電話討論決定；但是不可諱言，蛋商議價的話語權重一點，且此為產業議價機制，若消費者無法接受，可以拒買，若有聯合壟斷疑慮，可請公平交易委員會調查。
近期盤商加價收購搶蛋，蛋價委員會的公定價形同基本價，江文全認為，這是個別交易行為，比較不算是聯合行為；另外，配合公平交易委員會近期對蛋價進行調查，農委會對雞蛋販運業者、蛋商的運作進行了解。
目前都會區超市的貨架上，一盒65元左右的平價洗選蛋經常一上架就清空，只剩價格較高的動物福利蛋、平飼蛋、精品蛋。蛋雞整體產能尚未走出谷底，蛋價蠢動， 傳出台北市蛋商公會醞釀「無限期休市」抗議凍漲。
農委會原定至3月底進口雞蛋500萬顆，用來向食品加工業調度借蛋，澳洲來的雞蛋陸續到貨，但市面還不夠，進口雞蛋將延至4月持續執行，並開放8國雞蛋進口。
最新的情況是農委會加碼新措施，主委陳吉仲表示，至3月底進口的雞蛋，將會直接進到超市銷售，一盒就是65元，進口及檢疫成本由農委會吸收，希望民眾買得到，排隊狀況能大幅改善。
全台蛋雞4000萬隻仍缺蛋，近8成禽場問題大了
（中央社）全台在養蛋雞約4400萬隻，其中3100萬隻有生蛋，動保團體認為養太多，農委會卻說比高峰期少很多，二者其實都指向至少3成現役蛋雞產蛋率太低，於是缺蛋1個多月，蛋價連番漲。
農委會畜牧處副處長江文全說，如果蛋雞產業都革新，其實下蛋的蛋雞不用3000萬隻，就能滿足全國需求量了。
近年國人雞蛋消費增加，但去年和今年春節之後都出現供需缺口，尤其今年2月下旬雞蛋日產量徘徊在2200萬顆（以每箱200顆估計）上下，農委會估算日缺50萬到80萬顆。
傳統蛋雞場通常趁著春節後的淡季，例行換羽作業，為時1個多月，這段期間蛋產量會略減，今年卻是低過預期。據江文全及業內人士的了解，現役蛋雞產蛋率從7成下探5成2，等於有3到5成蛋雞印證了台語俗諺「生雞卵無、放雞屎有」，原因可從禽流感、天候因素、飼養禽舍說起。
H5N1禽流感去年首次在台灣現蹤，不論是否如爆料所稱有業者瞞報疫情，自行丟棄確診病雞，農委會評估，國內H5N1疫情未如歐美日般嚴峻，而且去年9月20日提早執行加強監測，截至2月上旬撲殺數量占產蛋雞0.7%左右，影響不大。
排除了禽流感因素，中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁說，天氣冷到母雞不下蛋，產蛋率也會下降。農委會副主委杜文珍則說，蛋雞是有生命的生物，天冷下蛋就減少，不是回暖幾天，就能馬上恢復產蛋率。
4400萬蛋雞大約分布在2100家禽場，扣除尚未成熟的雛雞、正在換羽或要淘汰的老母雞，農委會主委陳吉仲說，再加上回補的中雞數量，有生蛋的約3100萬隻，比去年中高峰期約少400萬隻，今年擴大蛋種雞進口量到30萬，比往年需要的26萬隻再多4萬隻。
臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。