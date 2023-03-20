蛋價公定機制難凍漲，全台蛋雞4000萬隻仍缺蛋，近8成禽場問題大了

平價雞蛋買不到，天天有蛋吃很奢侈，這是不少民眾的心聲，最近1個多月蛋價站上歷史高峰，政府持續進口調度，究竟是缺雞蛋還是缺蛋雞，為何漲價跌價是雞農和蛋商說了算，業內人士揭露蛋雞場現況，農委會則祭出補助鼓勵產業轉型，希望消費者不用排隊買蛋。

蛋價公定機制難凍漲，進口雞蛋救援延長1個月

（中央社）蛋價3個星期漲2波，還傳出蛋商搶貨，驚動公平會關切，蛋價機制歷經一甲子變革，持續的缺蛋，使得蛋農和蛋商每週商議的蛋價基本盤備受考驗，有賴進口雞蛋來穩價。

民眾慨嘆能夠天天吃蛋很奢侈，今年春節後的雞蛋供需缺口，最快要3月底、4月初才有起色，蛋農和蛋商在2月13日、3月6日先後議定調漲新台幣2元、3元，目前批發價每台斤55元、產地價45.5元。

行政院公平交易委員會為防止業者趁機聯合漲價，日前啟動「防制人為操縱物價專案小組」，前往台北市、新北市及台南市查察多家大型蛋商，瞭解雞蛋進銷價格及庫存，也派員至量販超市、傳統市場等零售通路查察。

農委會畜牧處副處長江文全說，產蛋率受到氣溫變化影響，蛋價也會反映國際飼料價格上張，目前雞蛋產地價在正常交易階段，約有9成5以上盤商都用產地價收購蛋雞場的雞蛋，此價格有其公信力。

四隻腳、兩隻腳都管過的江文全說，最近這2波的漲蛋價，蛋農和蛋商週末開會，下週一蛋價就漲，公定價的產生，其實是經歷3階段沿革。

江文全說，50多年、60年前，由包銷雞蛋的蛋商討論，再由台北市蛋商業同業公會與全台歷史最悠久的《台灣新生報》通報批發價，隔天刊出，提供隔天中、南部產地蛋農的產地價參考。隨著媒體發展變遷，約30年前改由《聯合報》刊出。

第2階段的變革，起源於農民心生不平，質疑都由蛋商報價，兩邊爭論不休。大約在民國90、91年時，農委會以「中華民國養雞協會」作為架構，推動成立「中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會」議定價格，成員大多是農民，少數為蛋商代表，中央畜產會僅1名，所以除了批發價，也報產地價。

由於雞蛋不像毛豬、蔬菜有集中批發市場拍賣，蛋農的組織運作、議價能力都較弱，每個農民要靠蛋商包銷，所以實務運作仍以蛋商公會報批發價主導，扣除大運輸（向蛋農收購雞蛋的業者）成本、蛋商利潤後，才形成產地價，目前批發價與產地價的價差約9.5元，大運輸成本、蛋商利潤各占一半。

第3階段是在110年時，農委會希望推動蛋商、蛋農議價時，應以產銷資訊作為研判基礎，藉此健全議價的實務運作，並重新組成蛋價委員會，目前編制25名，蛋農、蛋商各占一半，畜產會1名。

江文全說，通常週一刊出批發價、週四產地價，實務運作不一定會開實體會議，也會透過LINE群組、電話討論決定；但是不可諱言，蛋商議價的話語權重一點，且此為產業議價機制，若消費者無法接受，可以拒買，若有聯合壟斷疑慮，可請公平交易委員會調查。

近期盤商加價收購搶蛋，蛋價委員會的公定價形同基本價，江文全認為，這是個別交易行為，比較不算是聯合行為；另外，配合公平交易委員會近期對蛋價進行調查，農委會對雞蛋販運業者、蛋商的運作進行了解。

目前都會區超市的貨架上，一盒65元左右的平價洗選蛋經常一上架就清空，只剩價格較高的動物福利蛋、平飼蛋、精品蛋。蛋雞整體產能尚未走出谷底，蛋價蠢動， 傳出台北市蛋商公會醞釀「無限期休市」抗議凍漲。

農委會原定至3月底進口雞蛋500萬顆，用來向食品加工業調度借蛋，澳洲來的雞蛋陸續到貨，但市面還不夠，進口雞蛋將延至4月持續執行，並開放8國雞蛋進口。

最新的情況是農委會加碼新措施，主委陳吉仲表示，至3月底進口的雞蛋，將會直接進到超市銷售，一盒就是65元，進口及檢疫成本由農委會吸收，希望民眾買得到，排隊狀況能大幅改善。

全台蛋雞4000萬隻仍缺蛋，近8成禽場問題大了

（中央社）全台在養蛋雞約4400萬隻，其中3100萬隻有生蛋，動保團體認為養太多，農委會卻說比高峰期少很多，二者其實都指向至少3成現役蛋雞產蛋率太低，於是缺蛋1個多月，蛋價連番漲。

農委會畜牧處副處長江文全說，如果蛋雞產業都革新，其實下蛋的蛋雞不用3000萬隻，就能滿足全國需求量了。

近年國人雞蛋消費增加，但去年和今年春節之後都出現供需缺口，尤其今年2月下旬雞蛋日產量徘徊在2200萬顆（以每箱200顆估計）上下，農委會估算日缺50萬到80萬顆。

傳統蛋雞場通常趁著春節後的淡季，例行換羽作業，為時1個多月，這段期間蛋產量會略減，今年卻是低過預期。據江文全及業內人士的了解，現役蛋雞產蛋率從7成下探5成2，等於有3到5成蛋雞印證了台語俗諺「生雞卵無、放雞屎有」，原因可從禽流感、天候因素、飼養禽舍說起。

H5N1禽流感去年首次在台灣現蹤，不論是否如爆料所稱有業者瞞報疫情，自行丟棄確診病雞，農委會評估，國內H5N1疫情未如歐美日般嚴峻，而且去年9月20日提早執行加強監測，截至2月上旬撲殺數量占產蛋雞0.7%左右，影響不大。

排除了禽流感因素，中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁說，天氣冷到母雞不下蛋，產蛋率也會下降。農委會副主委杜文珍則說，蛋雞是有生命的生物，天冷下蛋就減少，不是回暖幾天，就能馬上恢復產蛋率。

4400萬蛋雞大約分布在2100家禽場，扣除尚未成熟的雛雞、正在換羽或要淘汰的老母雞，農委會主委陳吉仲說，再加上回補的中雞數量，有生蛋的約3100萬隻，比去年中高峰期約少400萬隻，今年擴大蛋種雞進口量到30萬，比往年需要的26萬隻再多4萬隻。