馬英九3/27赴中國祭祖，成為卸任總統首例，總統府：尚未收到相關申報
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馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天發布聲明指出，馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率同青年學子與陸生交流。總統府發言人林聿禪昨天表示，馬英九的出境管制期限雖已屆滿，但若欲前往中國，仍必須依照兩岸人民關係條例規定辦理，應於赴中前及返台後向總統府申報，「但目前尚未接獲相關訊息」。
馬英九3/27起赴南京上海等地，首位訪問中國卸任總統
（中央社）前總統馬英九將於3月27日赴中國祭祖，並率青年學子與中國學生交流。馬英九此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首位訪問中國的卸任元首。
前總統馬英九的境管期限至2021年5月19日，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨（19）日發布聲明指出，馬英九將於3月27日至4月7日赴中國祭祖，並率同青年學子與陸生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。
蕭旭岑指出，馬英九將帶領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與陸生進行交流。今天上午他將會召開記者會說明相關出訪細節。
這將是馬英九在2016年5月20日卸任之後首次前往中國。
馬英九擬赴中國祭祖，府：尚未收到相關申報
（中央社）前總統馬英九3月底將赴中國祭祖，總統府發言人林聿禪昨天表示，馬英九的出境管制期限雖已屆滿，但若欲前往中國，仍必須依照兩岸人民關係條例規定辦理，應於赴中前及返台後向總統府申報，「但目前尚未接獲相關訊息」。
馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國祭祖，並率同青年學子與陸生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。
林聿禪接受《中央社》記者詢問時表示，依照相關法規，馬英九的出境管制期限雖已屆滿，但若欲前往中國，仍必須依照兩岸人民關係條例規定辦理，應於赴中前及返台後向總統府申報，「但目前尚未接獲相關訊息」。
綠委：他不代表2300多萬台灣人民
（中央社）前總統馬英九將於3月27日赴中國祭祖，民進黨立委陳亭妃昨天晚間質疑，「馬英九要用什麼角色去訪問中國？」她強調，馬英九代表的是他個人，不代表2300多萬台灣人民。
黨政人士也質疑，北京才將今（2023）年訂為「一國兩制民主協商元年」，馬英九與國民黨必須要回答，為何選在今年訪中？此行是否代表國民黨參加北京的台灣方案民主協商？以及對「一國兩制台灣方案」民主協商的態度。
馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天發布聲明指出，馬英九將於3月27日至4月7日赴中國祭祖，並率同青年學子與陸生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。
中國官媒《新華社》日前報導，國台辦主任宋濤在2023年第一期《兩岸關係》雜誌發表新年寄語時表明，將在一中原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士，就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。
黨政人士表示，去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍在台海周邊舉行大規模軍演，北京事後為化解國際壓力，找國民黨組團赴中國；今年北京甫宣布是「一國兩制民主協商元年」，國民黨隨後就組團去中國。
黨政人士指出，國民黨訪陸團回來後，台海中線的解放軍威脅不減反增，近日更傳出試圖用重金挖走台灣的邦交國宏都拉斯；在此情勢下，國民黨的「民主協商團」還一團一團出訪中國，是否有真心尊重理解台灣人民的感受。
陳亭妃晚間向媒體表示，馬辦昨天的聲明，基本上給國民黨一個非常大震撼彈，將會影響國民黨2024選舉；她指出，中共總書記習近平2019年對外宣布，九二共識就是一個中國，「既然在一個中國，馬英九要用什麼角色去訪問中國？」
陳亭妃提醒馬英九說，「你代表的是你個人，你不代表2300多萬人民，台灣人民不允許你去做這樣所謂訪問的動作」；中國這個「歹厝邊」打壓台灣的國際空間、外交參與，請馬英九切記，訪問中國的動作是代表他個人，不能代表台灣人民所有的聲音。
馬英九赴陸祭祖，國民黨：對兩岸交流有正向幫助
（中央社）前總統馬英九將於3月27日赴中國祭祖，將是首位訪問中國的卸任元首。國民黨發言人林家興昨天表示，相信對於兩岸交流及了解有正向的幫助，對馬英九的訪陸之行致上祝福之意。
馬英九將於3月27日至4月7日赴中國祭祖，並將帶領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與大陸學生進行交流。
國民黨發言人林家興接受《中央社》記者訪問時表示，尊重馬英九的規劃，也對馬英九的訪陸之行致上祝福之意。
林家興指出，國民黨不斷透過行動實踐「親美，友日，和陸」方針，證明以「交流取代交惡，對話代替對抗」的方式，可以有效捍衛中華民國、守護台灣民主及維護區域和平；而馬英九訪問中國，相信對於兩岸交流及了解有正向的幫助。
新聞來源
- 馬英九赴陸祭祖 國民黨：對兩岸交流有正向幫助（中央社）
- 馬英九3/27訪中國 綠委：他不代表2300多萬台灣人民（中央社）
- 馬英九擬赴中國祭祖 府：尚未收到相關申報（中央社）
- 馬英九3/27起赴南京上海等地 首位訪問中國卸任總統（中央社）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
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AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。