馬英九3/27赴中國祭祖，成為卸任總統首例，總統府：尚未收到相關申報

馬英九3/27起赴南京上海等地，首位訪問中國卸任總統

（中央社）前總統馬英九將於3月27日赴中國祭祖，並率青年學子與中國學生交流。馬英九此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首位訪問中國的卸任元首。

前總統馬英九的境管期限至2021年5月19日，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨（19）日發布聲明指出，馬英九將於3月27日至4月7日赴中國祭祖，並率同青年學子與陸生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。

蕭旭岑指出，馬英九將帶領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與陸生進行交流。今天上午他將會召開記者會說明相關出訪細節。

這將是馬英九在2016年5月20日卸任之後首次前往中國。

Photo Credit: 中央社 前總統馬英九將於3月27日赴中國祭祖，成為首位訪問中國的卸任元首。

馬英九擬赴中國祭祖，府：尚未收到相關申報

（中央社）前總統馬英九3月底將赴中國祭祖，總統府發言人林聿禪昨天表示，馬英九的出境管制期限雖已屆滿，但若欲前往中國，仍必須依照兩岸人民關係條例規定辦理，應於赴中前及返台後向總統府申報，「但目前尚未接獲相關訊息」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國祭祖，並率同青年學子與陸生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。

林聿禪接受《中央社》記者詢問時表示，依照相關法規，馬英九的出境管制期限雖已屆滿，但若欲前往中國，仍必須依照兩岸人民關係條例規定辦理，應於赴中前及返台後向總統府申報，「但目前尚未接獲相關訊息」。

綠委：他不代表2300多萬台灣人民

（中央社）前總統馬英九將於3月27日赴中國祭祖，民進黨立委陳亭妃昨天晚間質疑，「馬英九要用什麼角色去訪問中國？」她強調，馬英九代表的是他個人，不代表2300多萬台灣人民。

黨政人士也質疑，北京才將今（2023）年訂為「一國兩制民主協商元年」，馬英九與國民黨必須要回答，為何選在今年訪中？此行是否代表國民黨參加北京的台灣方案民主協商？以及對「一國兩制台灣方案」民主協商的態度。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天發布聲明指出，馬英九將於3月27日至4月7日赴中國祭祖，並率同青年學子與陸生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。

中國官媒《新華社》日前報導，國台辦主任宋濤在2023年第一期《兩岸關係》雜誌發表新年寄語時表明，將在一中原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士，就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。

黨政人士表示，去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍在台海周邊舉行大規模軍演，北京事後為化解國際壓力，找國民黨組團赴中國；今年北京甫宣布是「一國兩制民主協商元年」，國民黨隨後就組團去中國。

黨政人士指出，國民黨訪陸團回來後，台海中線的解放軍威脅不減反增，近日更傳出試圖用重金挖走台灣的邦交國宏都拉斯；在此情勢下，國民黨的「民主協商團」還一團一團出訪中國，是否有真心尊重理解台灣人民的感受。

陳亭妃晚間向媒體表示，馬辦昨天的聲明，基本上給國民黨一個非常大震撼彈，將會影響國民黨2024選舉；她指出，中共總書記習近平2019年對外宣布，九二共識就是一個中國，「既然在一個中國，馬英九要用什麼角色去訪問中國？」

陳亭妃提醒馬英九說，「你代表的是你個人，你不代表2300多萬人民，台灣人民不允許你去做這樣所謂訪問的動作」；中國這個「歹厝邊」打壓台灣的國際空間、外交參與，請馬英九切記，訪問中國的動作是代表他個人，不能代表台灣人民所有的聲音。

Photo Credit: 中央社 民進黨立委陳亭妃（左二）

馬英九赴陸祭祖，國民黨：對兩岸交流有正向幫助

（中央社）前總統馬英九將於3月27日赴中國祭祖，將是首位訪問中國的卸任元首。國民黨發言人林家興昨天表示，相信對於兩岸交流及了解有正向的幫助，對馬英九的訪陸之行致上祝福之意。

馬英九將於3月27日至4月7日赴中國祭祖，並將帶領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與大陸學生進行交流。

國民黨發言人林家興接受《中央社》記者訪問時表示，尊重馬英九的規劃，也對馬英九的訪陸之行致上祝福之意。

林家興指出，國民黨不斷透過行動實踐「親美，友日，和陸」方針，證明以「交流取代交惡，對話代替對抗」的方式，可以有效捍衛中華民國、守護台灣民主及維護區域和平；而馬英九訪問中國，相信對於兩岸交流及了解有正向的幫助。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航