新式蛋雞場只占國內業者2成，產蛋量卻跟剩餘8成傳統蛋雞場不相上下
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農委會畜牧處副處長江文全說，新式設備可以環控，當戶外熱到攝氏35度，密閉禽舍一側裝風扇抽風形成負壓，可降3度，另一側裝置流水形成水簾，透過水分子將熱帶出，再降2度，若屋頂裝太陽能板，也能降1到2度；天冷則有加熱的保溫線，天冷、天熱都較能維持適合蛋雞正常生蛋的溫度。
平價雞蛋買不到，天天有蛋吃很奢侈，這是不少民眾的心聲，最近1個多月蛋價站上歷史高峰，政府持續進口調度，究竟是缺雞蛋還是缺蛋雞，為何漲價跌價是雞農和蛋商說了算，業內人士揭露蛋雞場現況，農委會則祭出補助鼓勵產業轉型，希望消費者不用排隊買蛋。
30年前斥資改建新式蛋雞場，業者：要讓孩子穩定經營
（中央社）傳統蛋雞場為開放式，天冷產蛋率下探5成，目前全台有2成業者為密閉水簾負壓環控新式牧場，產蛋率至少8成。業者謝文龍說，為了孩子要接班，30年前出國考察後就斥資改建，「這樣較穩定。」
彰化縣養雞協會前理事長謝文龍養雞50年，早在30幾年前就改成新式，因為「孩子要接」，所以到國外看德國的牧場，到韓國看歐洲業者在韓國建造的新式蛋雞場，他發現「這樣養比較穩定」、「環境有控制」、「雞的狀況會比較好」，所以就貸款改建了。
回想當初，他告訴《中央社》記者，民國80幾年時貸款新台幣3000萬元，一般銀行貸款利息10幾趴，低利貸款也要5.5%，蓋一棟5萬隻的新式雞舍，可以買十幾棟透天預售屋；自己有算過，包含蛋雞場、蛋中雞場都自己做，省下來的成本比利息多，所以投資改建；現在養11萬隻，產蛋率在8成以上。
「對防疫也比較好」，他並說，過去沒有禽流感，後來有了禽流感，差別更大，「我們這個（新式）比較安全」，除了設備是新的，自己也會特別小心生物安全，而且員工都是自家人，話可以說白，所以管得很嚴，沒有疫情發生。
他指出，2015年曾有一家知名大型蛋場發生禽流感疫情，屬於新式牧場，主因與人員不熟悉設備操作有關，不是牧場設備本身有問題。
另外，彰化縣養雞協會蛋中雞組員的許續耀則說，「因為兒子想接（繼承）」，5年前為了未來能跟上時代，下了決心投資2500萬元改建新式禽舍，預計用10年來攤提，不只要貸款，賺了20、30年的錢也都投進去了。
除了可以穩定生產，也考慮到傳統禽舍有惡臭，一直是鄰避設施，許續耀說，「其實我們（養雞業）壓力很大，附近居民會抗議」，相較之下，新式禽舍抽出去的空氣及雞糞都做過處理，自己2年來也沒再曬過雞糞，比較不會被抗議，生物安全也比較到位。
全國有2100家蛋雞場，平均每家飼養2萬多隻，傳統型約占8成，農委會公布的中長期計畫，3年編列新台幣18.65億元，每場最多補助1000萬元，希望說服200家傳統型牧場改建成新式牧場，藉此穩定雞蛋生產量。
農委會設定目標相對保守，主要是新式蛋雞場初期投入成本可觀，農委會公告三大友善飼養方式之「密閉平飼」禽場，粗估硬體建設成本是每隻雞平均2000元，是新式／密閉水簾負壓環控（1000元）的2倍、傳統型/A字型、直立型的4、5倍（400至500元）。
一切都要看業主怎麼算成本，以及看待事業的心態，謝文龍、許續耀當年是自己貸款籌錢，「自己的事業，要自己顧好（投資革新）。」認為熬過初期的短痛，長期營運反而穩建，蛋雞場可以變成傳家的事業。
農委會畜牧處副處長江文全說，新式設備可以環控，當戶外熱到攝氏35度，密閉禽舍一側裝風扇抽風形成負壓，可降3度，另一側裝置流水形成水簾，透過水分子將熱帶出，再降2度，若屋頂裝太陽能板，也能降1到2度；天冷則有加熱的保溫線，天冷、天熱都較能維持適合蛋雞正常生蛋的溫度。
此外，新式牧場防疫線明確，野鳥、鼠、蟲等疫病間接媒介難以進入。雖然新式牧場不代表絕對不會確診，但江文全說，一直以來，改用密閉、水簾、負壓、環控等新式設備的業者，錢投資下去了，就會自主強化管理作為，因此產蛋率至少8成，跟國外的8成5以上相當。
台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏進一步期待友善飼養，她指出，密閉禽舍的豐富化籠飼每隻空間要750平方公分以上，且要有棲架、磨爪設施、採食及飲水設施等。
她形容，每平方公尺限養9到10隻，雞隻在禽舍可以飛、能自由活動，有棲架供棲息、自由爪耙、洗沙浴，就不會那麼窘迫，健康狀況好，產蛋率高達8成到8成5；加上環控，雞隻會用腳爪耙除乾掉的雞糞，雞糞和了粗糠、矽藻土等，不用曝曬，雞隻統出時，可一起出清當有機肥，成為循環農業經濟的產品。
目前全台已有不少這種友善蛋雞業者，規模有6萬隻、13萬隻等大場，禽舍就像蓋公寓一樣，密閉禽舍也可以平飼， 一層層往上建造即可，陳玉敏認為，這破除台灣土地不夠蓋大場的迷思。
她強調，既然要花錢改建了，就一舉推進符合國際潮流的友善飼養，達到「雞少、蛋夠、價穩」並「善待動物」的永續日常目標。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。