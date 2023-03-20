繼禮來、諾和諾德之後，法國製藥巨擘賽諾菲宣布大砍胰島素在美售價

多間國際藥廠難頂壓力，賽諾菲也大砍胰島素在美售價

（中央社）法國製藥業巨擘賽諾菲（Sanofi）已大幅調降公司在美國的胰島素產品售價，成為禮來（Eli Lilly）及諾和諾德（Novo Nordisk）兩大製藥公司之後，最新一家調降在美國胰島素產品售價的大型藥廠。

《英國廣播公司》（BBC）及《路透社》報導，賽諾菲16日宣布，明（2024）年起將公司在美國最常用處方胰島素產品Lantus定價調降78％，擁有私人保險民眾的Lantus每月自付額上限訂在35美元。

在此之前，賽諾菲的競爭對手美國製藥大廠禮來以及丹麥製藥公司諾和諾德也宣布類似的胰島素產品價格調降措施。

上述3家公司在美國胰島素產品市場的占比高達90％，且都持續面臨公眾反彈及政治壓力，被要求調降胰島素產品售價。

美國糖尿病學會（American Diabetes Association）指出，有超過800萬美國民眾使用胰島素產品，以控制他們的糖尿病。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）研究發現，美國的胰島素產品價格，通常比其他國家高5至10倍。

禮來本月1日才宣布，自今年第4季開始，旗下最普遍的處方胰島素產品將最多降價70％；此外還宣布一系列控制價格措施，包括有保險病患每月自付額上限訂在35美元的適用範圍擴大。

諾和諾德則於本週稍早跟進，宣布旗下數款胰島素產品在美國定價最多將調降75％。

諾和諾德追隨禮來，美國胰島素售價最多砍75％

丹麥藥廠諾和諾德14日表示，旗下數款胰島素產品在美國定價最多將調降75％。這是繼美商禮來月初大砍胰島素價格後，又一國際大藥廠在外界壓力下調降美國糖尿病治療藥物售價。

諾和諾德在美國與世界各地是數一數二的胰島素供應大廠。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，諾和諾德14日表示自明年1月起，旗下胰島素產品NovoLog在美國定價將調降75％，另兩款胰島素Novolin與Levemir也將減價65％。

此外，諾和諾德也打算將旗下無品牌胰島素產品在美國的定價調降，以符合相對應品牌產品下調後的價格。

諾和諾德高級副總裁艾柏斯（Steve Albers）表示：「諾和諾德持續致力於確保與糖尿病共存患者負擔得起我們的胰島素，這是我們認真看待的一份責任。」

許多有保險的美國民眾，可能不會見到他們支付的胰島素藥價有相對應調降，因為他們支付的是每月定額的共付額（copay）。但沒有保險或採取高自付額方案的民眾，則可享受減價後的藥費大降。

美國大藥廠禮來本月1日才宣布，自今年第4季開始，旗下最普遍的處方胰島素產品將最多降價70％；此外還宣布一系列控制價格措施，包括有保險病患每月自付額上限訂在35美元的適用範圍擴大。

禮來宣布降價消息當天，美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明讚揚，並表示「胰島素生產成本不到10美元，美國民眾有時卻被迫花超過300美元買藥。這完全不對。」他還呼籲其他廠商效法，以解決藥品價格飆漲的問題。

禮來、諾和諾德與法國藥廠賽諾菲等全球頂尖胰島素銷售商，在2010年代將自家胰島素產品價格顯著調漲。但這些藥廠曾表示，漲價並未讓它們大賺，因為它們也須要付給美國藥物福利管理方較大份額的回扣。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航