繼禮來、諾和諾德之後，法國製藥巨擘賽諾菲宣布大砍胰島素在美售價
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禮來、諾和諾德與法國藥廠賽諾菲等全球頂尖胰島素銷售商，在2010年代將自家胰島素產品價格顯著調漲。但這些藥廠曾表示，漲價並未讓它們大賺，因為它們也須要付給美國藥物福利管理方較大份額的回扣。
多間國際藥廠難頂壓力，賽諾菲也大砍胰島素在美售價
（中央社）法國製藥業巨擘賽諾菲（Sanofi）已大幅調降公司在美國的胰島素產品售價，成為禮來（Eli Lilly）及諾和諾德（Novo Nordisk）兩大製藥公司之後，最新一家調降在美國胰島素產品售價的大型藥廠。
《英國廣播公司》（BBC）及《路透社》報導，賽諾菲16日宣布，明（2024）年起將公司在美國最常用處方胰島素產品Lantus定價調降78％，擁有私人保險民眾的Lantus每月自付額上限訂在35美元。
在此之前，賽諾菲的競爭對手美國製藥大廠禮來以及丹麥製藥公司諾和諾德也宣布類似的胰島素產品價格調降措施。
上述3家公司在美國胰島素產品市場的占比高達90％，且都持續面臨公眾反彈及政治壓力，被要求調降胰島素產品售價。
美國糖尿病學會（American Diabetes Association）指出，有超過800萬美國民眾使用胰島素產品，以控制他們的糖尿病。
美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）研究發現，美國的胰島素產品價格，通常比其他國家高5至10倍。
禮來本月1日才宣布，自今年第4季開始，旗下最普遍的處方胰島素產品將最多降價70％；此外還宣布一系列控制價格措施，包括有保險病患每月自付額上限訂在35美元的適用範圍擴大。
諾和諾德則於本週稍早跟進，宣布旗下數款胰島素產品在美國定價最多將調降75％。
諾和諾德追隨禮來，美國胰島素售價最多砍75％
丹麥藥廠諾和諾德14日表示，旗下數款胰島素產品在美國定價最多將調降75％。這是繼美商禮來月初大砍胰島素價格後，又一國際大藥廠在外界壓力下調降美國糖尿病治療藥物售價。
諾和諾德在美國與世界各地是數一數二的胰島素供應大廠。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，諾和諾德14日表示自明年1月起，旗下胰島素產品NovoLog在美國定價將調降75％，另兩款胰島素Novolin與Levemir也將減價65％。
此外，諾和諾德也打算將旗下無品牌胰島素產品在美國的定價調降，以符合相對應品牌產品下調後的價格。
諾和諾德高級副總裁艾柏斯（Steve Albers）表示：「諾和諾德持續致力於確保與糖尿病共存患者負擔得起我們的胰島素，這是我們認真看待的一份責任。」
許多有保險的美國民眾，可能不會見到他們支付的胰島素藥價有相對應調降，因為他們支付的是每月定額的共付額（copay）。但沒有保險或採取高自付額方案的民眾，則可享受減價後的藥費大降。
美國大藥廠禮來本月1日才宣布，自今年第4季開始，旗下最普遍的處方胰島素產品將最多降價70％；此外還宣布一系列控制價格措施，包括有保險病患每月自付額上限訂在35美元的適用範圍擴大。
禮來宣布降價消息當天，美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明讚揚，並表示「胰島素生產成本不到10美元，美國民眾有時卻被迫花超過300美元買藥。這完全不對。」他還呼籲其他廠商效法，以解決藥品價格飆漲的問題。
禮來、諾和諾德與法國藥廠賽諾菲等全球頂尖胰島素銷售商，在2010年代將自家胰島素產品價格顯著調漲。但這些藥廠曾表示，漲價並未讓它們大賺，因為它們也須要付給美國藥物福利管理方較大份額的回扣。
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延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。