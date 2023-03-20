牧場轉型：雞糞做成粒肥，還可以「沼氣發電」，投資廢棄物處理的大廠也驚豔
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邱石崇甚至把生雞糞做成粒肥。外觀一條一條的，長1公分、直徑0.5公分，褐色且沒味道。農委會的人看了也直說：「怎麼有辦法做成這樣？」農委會告知邱石崇申請肥料證後，就可以變成商品販售。這等於是在宣布邱石崇的牧場不只產出優質雞蛋，還簽約賣出沼氣發電，如今再增加粒肥商品銷售，徹底完成全球最新趨勢的循環農業。
平價雞蛋買不到，天天有蛋吃很奢侈，這是不少民眾的心聲，最近1個多月蛋價站上歷史高峰，政府持續進口調度，究竟是缺雞蛋還是缺蛋雞，為何漲價跌價是雞農和蛋商說了算，業內人士揭露蛋雞場現況，農委會則祭出補助鼓勵產業轉型，希望消費者不用排隊買蛋。
彰化北斗牧場轉型，雞蛋獲餐飲業青睞、雞糞能發電作肥料
（中央社）蛋雞是傳統產業，可是正在洗盤，其中邱石崇走的路別具一格，他位在彰化縣北斗鎮的牧場做出品牌，不僅獲得知名餐飲糕餅業者契作或指定用蛋，還把雞糞製成粒肥，讓投資廢棄物處理的大廠驚豔。
根據農委會觀察統計，新式蛋雞場雖然家數只占全部業者的2成，可是產蛋量已占總量一半，跟另占8成家數的傳統型產量相當，宣告蛋雞產業在洗盤，跟不上可能被市場淘汰。
新式蛋雞場除了是產蛋率的績優生，能耐更超過一般人的認知，這正是其他行業人士造訪隆昌牧場負責人邱石崇的理由。
邱石崇告訴《中央社》記者，在桃園設廠投資廢棄物處理的長榮鋼鐵（長榮集團）高層想看他怎麼做沼氣發電，對方跟著農委會的人來參觀，看了都「嘖嘖稱奇」。
邱石崇透露，長榮鋼鐵高層詢問「花多少錢完成？」他回說：「（新台幣）5500萬元。」對方接著說，他們桃園廠就投資40億元，只算研究經費也不只5500萬元。
邱石崇甚至把生雞糞做成粒肥。外觀一條一條的，長1公分、直徑0.5公分，褐色且沒味道。他說，農委會的人看了也直說：「怎麼有辦法做成這樣？」
生雞糞不但臭到禽場鄰居生厭，也很不容易做成肥料，邱石崇說明，生雞糞的厭氧菌不一樣，而且有雞毛、砂土，物理性複雜，很難處理，通常肥料末端業者做不出粒肥來；他們團隊能做出來，並運用沼氣發電機的熱烘製，真的只能說，「沒親自體驗、弄不出來。」
當時農委會告知邱石崇申請肥料證後，就可以變成商品販售。這等於是在宣布邱石崇的牧場不只產出優質雞蛋，還簽約賣出沼氣發電，如今再增加粒肥商品銷售，徹底完成全球最新趨勢的循環農業。
在多數傳統型蛋雞場裹足不前時，邱石崇超前發展，身為農家二代子弟的他，做什麼都多想一步並思考徹底。他說，已經將核心技術申請專利，會這麼做不是怕別人學，而是怕被抄襲後反挨告。
國內曾有大廠要在中國設蛋雞場，想知道邱石崇怎麼做到不用藥。他反問對方「不用藥的原因為何？」讓對方愣住；邱石崇很坦白地告知，「發自內心就會一路不用藥到底；如果是商業行為、用來作為標榜行銷之用，看到有雞死了，最後還是會用藥。」
回憶每個階段的變革，邱石崇總會述及理念、價值。他說，返鄉20幾年接手的是傳統蛋雞場，為解決勞力難找，所以斥資貸款建置最新的德國設備、走自動化的路，跟在德國技師旁邊看組裝、熟悉操作，親力親為。
因為設備最新，所以產品要做市場區隔。草創時期，邱石崇自己調製飼料，不用動物油、導入植物配方，避免沙門氏菌感染，使用精油、益生菌強健蛋雞的呼吸道與腸道，並率先取得CAS、產銷履歷等驗證，同時設計品牌、布建百貨展售。
這番努力吸引微熱山丘創辦人許銘仁，兩人首次見面就一起談理念長達4小時，獲得指定使用。接著，用到生食、半熟食雞蛋的Mo-Mo-Paradise、乾杯、一風堂等餐飲業者，也向邱石崇敲訂單，還有推出餐點的法國PAUL麵包等，也陸續指定使用。
邱石崇也因牧場綠化、養馬，自然健康環境獲指定使用的業者認同，牧場也在業者官網上露出，拓展了知名度。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。