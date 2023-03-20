牧場轉型：雞糞做成粒肥，還可以「沼氣發電」，投資廢棄物處理的大廠也驚豔

平價雞蛋買不到，天天有蛋吃很奢侈，這是不少民眾的心聲，最近1個多月蛋價站上歷史高峰，政府持續進口調度，究竟是缺雞蛋還是缺蛋雞，為何漲價跌價是雞農和蛋商說了算，業內人士揭露蛋雞場現況，農委會則祭出補助鼓勵產業轉型，希望消費者不用排隊買蛋。

彰化北斗牧場轉型，雞蛋獲餐飲業青睞、雞糞能發電作肥料

（中央社）蛋雞是傳統產業，可是正在洗盤，其中邱石崇走的路別具一格，他位在彰化縣北斗鎮的牧場做出品牌，不僅獲得知名餐飲糕餅業者契作或指定用蛋，還把雞糞製成粒肥，讓投資廢棄物處理的大廠驚豔。

根據農委會觀察統計，新式蛋雞場雖然家數只占全部業者的2成，可是產蛋量已占總量一半，跟另占8成家數的傳統型產量相當，宣告蛋雞產業在洗盤，跟不上可能被市場淘汰。

新式蛋雞場除了是產蛋率的績優生，能耐更超過一般人的認知，這正是其他行業人士造訪隆昌牧場負責人邱石崇的理由。

邱石崇告訴《中央社》記者，在桃園設廠投資廢棄物處理的長榮鋼鐵（長榮集團）高層想看他怎麼做沼氣發電，對方跟著農委會的人來參觀，看了都「嘖嘖稱奇」。

邱石崇透露，長榮鋼鐵高層詢問「花多少錢完成？」他回說：「（新台幣）5500萬元。」對方接著說，他們桃園廠就投資40億元，只算研究經費也不只5500萬元。

邱石崇甚至把生雞糞做成粒肥。外觀一條一條的，長1公分、直徑0.5公分，褐色且沒味道。他說，農委會的人看了也直說：「怎麼有辦法做成這樣？」

生雞糞不但臭到禽場鄰居生厭，也很不容易做成肥料，邱石崇說明，生雞糞的厭氧菌不一樣，而且有雞毛、砂土，物理性複雜，很難處理，通常肥料末端業者做不出粒肥來；他們團隊能做出來，並運用沼氣發電機的熱烘製，真的只能說，「沒親自體驗、弄不出來。」

當時農委會告知邱石崇申請肥料證後，就可以變成商品販售。這等於是在宣布邱石崇的牧場不只產出優質雞蛋，還簽約賣出沼氣發電，如今再增加粒肥商品銷售，徹底完成全球最新趨勢的循環農業。

Photo Credit: 中央社 傳統蛋雞場幾十年來裹足不前，彰化北斗隆昌牧場負責人邱石崇進度超前，提供精品級優質蛋，更在新式禽場克服困難，以雞糞做出粒肥，連長榮集團也嘖嘖稱奇。（邱石崇提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月19日

在多數傳統型蛋雞場裹足不前時，邱石崇超前發展，身為農家二代子弟的他，做什麼都多想一步並思考徹底。他說，已經將核心技術申請專利，會這麼做不是怕別人學，而是怕被抄襲後反挨告。

國內曾有大廠要在中國設蛋雞場，想知道邱石崇怎麼做到不用藥。他反問對方「不用藥的原因為何？」讓對方愣住；邱石崇很坦白地告知，「發自內心就會一路不用藥到底；如果是商業行為、用來作為標榜行銷之用，看到有雞死了，最後還是會用藥。」

回憶每個階段的變革，邱石崇總會述及理念、價值。他說，返鄉20幾年接手的是傳統蛋雞場，為解決勞力難找，所以斥資貸款建置最新的德國設備、走自動化的路，跟在德國技師旁邊看組裝、熟悉操作，親力親為。

因為設備最新，所以產品要做市場區隔。草創時期，邱石崇自己調製飼料，不用動物油、導入植物配方，避免沙門氏菌感染，使用精油、益生菌強健蛋雞的呼吸道與腸道，並率先取得CAS、產銷履歷等驗證，同時設計品牌、布建百貨展售。

這番努力吸引微熱山丘創辦人許銘仁，兩人首次見面就一起談理念長達4小時，獲得指定使用。接著，用到生食、半熟食雞蛋的Mo-Mo-Paradise、乾杯、一風堂等餐飲業者，也向邱石崇敲訂單，還有推出餐點的法國PAUL麵包等，也陸續指定使用。

邱石崇也因牧場綠化、養馬，自然健康環境獲指定使用的業者認同，牧場也在業者官網上露出，拓展了知名度。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀